vivo X90 Pro, cameraphone excelent cu senzor de 1 inch [TECH REVIEW]

vivo X90 Pro este cel mai bun smartphone al companiei pe care l-am testat până în prezent, iar senzorul de 1 inch îl include într-un club select și îl în lista pretendenților la titlul de cameraphone al anului.

Modelul vivo X80 Pro din 2022 a fost o surpriza pentru mine, am fost sceptic la început că o companie nou intrată pe piața din România, necunoscută în continuare pentru mulți, poate face un smartphone flagship atât de reușit.

Și X90 Pro e o surpriză în felul lui, dar una diferită. Adică ștacheta așteptărilor e foarte sus și doar din specificații flagship-ul vivo nu convinge. Adică procesorul nu e Snapdragon, a dispărut zoom-ul optic 5X, ecranul are o rezoluție 1260 x 2800, senzorul de amprenta nu mai e ultrasonic.

La prezentarea globală, când ne-am întâlnit online cu reprezentanții vivo, am ridicat problema acestor diferențe, de fiecare dată răspunsul a fost, parafrazez: smartphone-ul are caracteristicile ajustate în funcție de nevoile utilizatorilor. Nu am înțeles atunci ce voiau să spună.

Și cu toate aceste diferențe hardware, după ce am testat smartphone-ul mai bine de o lună, n-am nici o ezitare să spun că X90 Pro e un produs mai bun decât predecesorul său. Ce urmează va lămuri aceste afirmații.

Să incepem cu un scurt unboxing, în cutie avem: smartphone-ul, cheița SIM, încarcator cu fir, husă transparentă și manual de utilizare, garanție. L-am primit inițial fără încărcător, doar cu fir, de aceea nu apare în clipul video.

vivo X90 Pro are un design elegant și complex, modulul camerei are o formă rotundă, ieșită mult în relief, iar restul spatelui este acoperit cu piele vegană neagră. Versiunea disponibilă de culoare la nivel global, ca și cea testată, este Legendary Black. Zona de creație foto-video, (camere + blitz + specificații și sigla ZEISS) este separată de restul spatelui printr-o bandă metalică strălucitoare care fuzionează pe laterale cu șasiul. Pe banda metalică apare mesajul scris ca de mână Xtreme Imagination și abia lizibil "VIVO | ZEISS Co-engineered".

vivo X90 Pro are dimensiunile 164.1x74.5x9.3mm și o greutate de 215g. La capitolul construcție are față de sticlă, spate de piele vegană, ramă de aluminiu și certificare IP68 pentru rezistență la apă și praf. Ambele butoane, de pornire / oprire și volum sunt pe partea dreaptă a smartphone-ului.

Se simte o idee mai gros și mai compact decât predecesorul său și am o priză mai bună pe el. Nu se așează perfect orizontal pe masă sau birou din cauza modulului proeminent al camerei, cu toate astea e stabil, nu se balansează.

Ecranul AMOLED cu diagonala de 6.78", are rezoluție FullHD+ (1260x2800px), 1 miliard de culori, HDR10+ și rată maximă de refresh de 120Hz, ai la dispoziție și o opțiune Smart Switch care schimba rata de refresh în funcție de conținut. Luminozitatea maximă este de 1300 niți, raportul de aspect clasic 20:9, iar densitatea pixelilor de 453ppi.

Ecranul curbat e mare, luminos în orice condiții de lumină ambiantă și interacțiunea e fluidă. Faptul că are o rezoluție modestă este o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte la pretențiile de flagship se poartă rezoluții mai mari, pe de altă parte, eu însumi am scăzut pe smartphone-urile personale rezoluția pentru a crește autonomia.

Ecranul dispune și de Ultra Vision Eye Protection Screen, care oferă protecţie prin filtrarea luminii albastre şi prin reducerea fluctuaţiilor de intensitate a luminii, motiv pentru care a primit certificare SGS.

Specificații vivo X90 Pro (V2219)

Modelul testat de vivo X90 Pro este un dual-SIM 5G, cu procesor MediaTek Dimensity 9200, 12 GB RAM, 256 GB de stocare, folosește sistemul de operare Android 13 cu interfață Funtouch OS 13. Are și un procesor independent pentru imagine (ISP - Image Signal Processor) numit V2 cu capabalilități AI înglobate. Conectivitate și porturi:

- Wi-Fi dual-band 802.11 a/b/g/n/ac/6 și Wi-Fi Direct;

- Bluetooth 5.3 cu A2DP, LE, aptX HD;

- poziționare GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC;

- NFC;

- port infraroșu;

- USB Tip-C 3.2 cu OTG.

Foto-video pe vivo X90 Pro

Vivo promovează smartphone-ul ca pe un echipament de fotografiere profesionist pe care-l porți în buzunar, subliniind parteneriatul cu Zeiss, o companie veche de 176 de ani, considerată un pionier în domeniul opticii fotografice. X90 Pro are aplicat pe toate lentilele camerelor celebrul strat T* al Zeiss. Tratamentul reduce semnificativ reflexiile, ceea ce ajută la obţinerea de imagini aproape lipsite de artefacte şi alte efecte nedorite. Singurele smartphone-uri din prezent care mai au aplicat acest strat pe lentile sunt Sony Xperia.

Modulul dorsal triplu e format din:

- camera principală wide (23mm) cu f/1.75, senzor de 1.0" (Sony IMX 989) și 50,3 MP cu Dual Pixel PDAF, Laser AF și stabilizare optică (OIS);

- telephoto (50mm) cu f/1.6, senzor de 50 MP, AF, zoom optic 2x și stabilizare optică (OIS);

- ultrawide (unghi de cuprindere 108˚) cu f/2.0, senzor de 12 MP și AF.

Camera frontală e wide (24mm) cu f/2.45 are senzor de 32MP, HDR și filmează până la 1080 cu 60 fps.

Spuneam mai sus la specificații că smartphone-ul are un cip dedicat pentru imagine, creat de vivo.

Cum funcționează V2

Tehnologia ISP-ului îmbunătățește compatibilitatea și funcționalitatea, unitatea de memorie on-chip, unitatea de calcul AI și unitatea de procesare a imaginilor. Tehnologia integrată FIT dual-core oferă o nouă metodă de comunicare de mare viteză între V2 și MediaTek Dimensity 9200. Două cipuri cu arhitecturi și seturi de instrucțiuni diferite pot realiza sincronizarea interconectării dual-core într-o sutime de secundă, permițând coordonarea optimă a datelor și puterii de calcul.

Potrivit vivo, datorită modulului DLA (Deep Learning Accelerator) sau acceleratorului de învățare profundă AI și a SRAM-ului dedicat (unitate de cache de mare viteză și consum redus), V2 are o capacitate de putere de calcul, densitate de putere de calcul și densitate de date de neegalat, îmbunătățind în mod semnificativ capacitatea și viteza de calcul a cache-ului on-chip.

Senzorul Sony IMX 989 de 50,3MP

Este cel mai mare senzor disponibil pe un smartphone, cu pixeli individuali de 1,6µm și filtru Quad-Bayer RGB. Senzorul se află în spatele unei lentile de 23mm f/1.75 stabilizată (OIS) cu sticlă cu transmitanță ridicată (1 sticlă + 7 piese din plastic). Senzorul de 1 inch se mai găsește Xiaomi 13 Pro și pe alte câteva modele care nu ajung pe piața din România.

Galerie de magini cu vivo X90 Pro, pe toate tipurile de lumină și distanțe focale.

→ Imaginea 1/17: Imagine cu vivo X90 Pro (10) jpg

Imaginea de la final cu pescăruși e făcută cu zoom 40x.

Dacă știi cum să-l pui în valoare nu există scenariu din care să nu scoți o imagine bună. Fotografiile au detalii bogate, gamă dinamică largă și arată bine în orice condiții de iluminare, ziua sau noaptea. Portretele ies naturale datorită modului Portret în stil ZEISS, bine delimitate de fundal și ai opțiune de cadru larg și cadru strâns pe lângă filtre.

Camera selfie de 32MP utilizează un senzor Quad-Bayer, dar salvează imagini de 32MP în loc de 8MP. Acest lucru înseamnă că detaliile sunt medii, dar totul arată bine - contrastul, gama dinamică, culorile. Redarea subiectului este bună și zgomotul este destul de scăzut.

Ca să lămurim un punct dintre reproșurile de la început, imaginile cu zoom optic 5x de pe X80 Pro au mai puține detalii, contrast și culori mai șterse decât cele cu zoom digital 5x capturate pe modelul curent. Știu că pare contraintuitiv dar e realitatea.

Pe coloana stângă pozele cu vivo X80 Pro și pe dreapta cu vivo X90 Pro.

Vivo X90 Pro suportă înregistrare video pe toate camerele. Cele 2 camere din spate pot filma clipuri video de până la 4K la 60 fps, în timp ce camera principală filmează 8K / 24 fps.

Camera selfie este limitată la capturi de 1080p/ 60fps, dar cum fratele mai mare vivo X90 Pro+ a primit recent o actualizare de firmware care a adăugat suport video 4K pentru camera frontală, este posibil s-o primească și X90 Pro. Stabilizarea electronică este suportată pentru toate camerele și rezoluțiile.

Exemple de clipuri video la rezoluție maximă, 8k /24 fps.

Pe lumina zilei, cu schimbare punct de focus și cu zoom 2x pe final.

Pe noapte, calitatea detaliilor și culorile sunt excelente, în orice moment pui pauză pe filmare poți să-ți dai seama de asta. Diafragmele deschise ale tuturor camerelor, permit înregistrarea de conţinut video 4K HDR pe timp de noapte în culori naturale.

Filmare de zi FullHD 30 / fps, am făcut clipul doar pentru a pune în evidență sunetul, dar e interesant și cum se adaptează focusul.

Ce putea fi mai bun la cameră? Îmbunătățirile sunt mai degrabă în segmentul video, un focus mai stabil la filmările aproape și o stabilizare mai bună pe 8K. Nu am găsit nimic de reproșat pe partea de fotografii.

Autentificare biometrică

Mi-am înregistrat și fața și amprenta încă de la început și merg foarte bine, n-am simțit nici o fiferență la deblocarea cu amprentă față de X80 Pro.

Sunet

Vivo X90 Pro are difuzoare stereo - unul este amplasat în partea de jos a telefonului, în timp ce celălalt se află deasupra ecranului și servește ”pe post de cască” în apeluri.

Difuzorul din ecran are un volum mai redus decât cel de jos, dar este orientat către față, ceea ce compensează inferioritatea sa. Prin urmare configurarea oferă un echilibru excelent al sunetului, indiferent de modul în care ții smartphone-ul.

Difuzoarele stereo sună tare atunci când redai muzică, filme sau te joci. Calitatea audio estefoarte bună - există un bass bun, tonurile de mijloc și vocalele sunt plăcute, iar gama înaltă este prezentată bine.

Gaming

Smartphone-ul zboară în jocuri și se încălzește moderat având un sistem masiv de răcire bazat pe radiator, una dintre cele mai mari soluții pasive prezente pe smartphone-uri. De asemenea are și o aplicație care crește performanța și blochează notificările în timp ce te joci, un ”game booster”.

Citește și: Trei sfaturi de la vivo pentru imagini cu subiecte în mișcare de Revelion

Am jucat Call of Duty: Mobile peste 20 de minute, pur și simplu nu-mi venea să mă opresc.

Teste sintetice

Rezultatele sunt de top, foarte apropiate de cele obținute cu Snapdragon 8 gen 2. Vezi aici o comparație între cele 2 procesoare, care arată cât de mici sunt de fapt diferențele.

Baterie - Încărcare-Autonomie

Încărcătorul de 120W Dual-Cell este un salt important prin comparație cu cel de anul trecut de 80W, l-am folosit și la laptop. Bateria e și ea mai mare decât în 2022, are 4870 miliamperi oră. Vivă spune că în modul de încărcare rapidă, bateria poate ajunge la 50% în doar 8 minutes şi 10 secunde, iar în modul de încărcare echilibrată bateria ajunge la 100% în 29 de minute.

Desigur sunt rezultate de laborator, diferențele potrivit folosirii însă sunt mai mici de 5 minute față de ce avansează producătorul. Adică până la jumătate se încarcă în 9-10 minute și complet în jur de 33. În testul de autonomie realizat cu PCmark atins 16 ore de ecran aprins, mai mult decât alte smartphone-uri cu baterii de 5000mAh.

Dacă treci de obstacolul brandului mai puțin cunoscut local și de diferențele față de modelul din 2022, vivo X90 Pro este un smartphone excelent la capitolele: performanță, cameră, ecran baterie-încărcare- autonomie. Este perfect? Nu. Merită banii prin comparație cu alte flagship-uri lansate în 2023, cu siguranță da. Merită să-l cumperi? Asta doar tu decizi.

vivo X90 Pro este disponibil în România cu memorie de 12 GB şi spaţiu de stocare de 256 GB, în nuanţa clasică Legend Black, cu partea din spate confecţionată din piele ecologică, începând cu 10 martie. Preţul recomandat de vânzare pentru vivo X90 Pro este 5499.99 lei. În perioada 10.03.2023 – 17.03.2023 cei care achiziționează vivo X90 Pro primesc un discount de 500 lei.