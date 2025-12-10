Papa Leon a criticat încercarea SUA de a „diviza” alianța europeană și a subliniat rolul UE în procesul de pace

Papa Leon al XIV-lea atrage atenția că Europa nu poate fi exclusă din niciun demers diplomatic legat de războiul din Ucraina, subliniind că frontul se află chiar pe continent și că statele europene au responsabilitatea — dar și capacitatea — de a participa la arhitectura unei eventuale păci. Declarația a venit marți, după întâlnirea suveranului pontif cu președintele Volodimir Zelenski, aflat în turneu diplomatic prin capitalele europene pentru discutarea unui plan de pace.

În conferința de presă, Papa a vorbit despre necesitatea unui armistițiu și despre eforturile Vaticanului de a facilita revenirea copiilor ucraineni deportați ilegal în Rusia. La întrebarea privind propunerea de pace lansată de Statele Unite și aparenta marginalizare a Europei în această inițiativă, Papa a fost tranșant: fără Europa la masă, nicio soluție nu poate fi realistă.

„A căuta o înțelegere fără a include Europa în negocieri este pur și simplu nerealist, câtă vreme războiul are loc chiar aici, pe continent”, a declarat el. „Se discută garanții de securitate, astăzi și pentru viitor. Europa trebuie să fie parte a acestui proces. Iar, din păcate, nu toți înțeleg asta. Totuși, cred că există un spațiu real ca liderii europeni să se unească și să acționeze împreună.”

Întrebat mai punctual despre poziția Washingtonului, Papa Leon a extins discuția la relația transatlantică, criticând viziunea administrației Trump asupra alianței dintre Statele Unite și Europa. Noua strategie de securitate națională a SUA, publicată săptămâna trecută, pune sub semnul întrebării vechiul parteneriat americano-european și lasă să se întrevadă o pivotare diplomatică spre o eventuală apropiere de Rusia.

„Ceea ce am citit reprezintă o schimbare majoră într-un parteneriat care, vreme de mulți ani, a fost unul autentic între Europa și Statele Unite”, a spus Papa. El a adăugat că anumite declarații ale președintelui Donald Trump par să urmărească „slăbirea a ceea ce, în opinia mea, ar trebui să rămână un aliat solid, astăzi și în viitor”.

Chiar dacă aceste mesaje pot fi bine primite de un segment al opiniei publice americane, Papa este convins că „mulți alții le privesc cu totul diferit”.

Deși Sfântul Scaun își menține poziția de neutralitate față de conflict — o neutralitate diplomatică, nu morală — Vaticanul continuă să ofere sprijin umanitar Ucrainei, pe care Papa o descrie constant drept un popor „martir”. Suveranul pontif s-a întâlnit deja de trei ori cu Zelenski și a avut, cel puțin o dată, o discuție telefonică directă cu Vladimir Putin.

Papa Leon al XIV-lea a mai spus, într-o declarație anterioară, că Italia are potențialul de a juca un rol semnificativ de mediator, datorită istoriei și culturii sale, care o poziționează ca punte între Kiev, Moscova și Washington — o idee reiterată și în dialogul cu jurnaliștii, la întoarcerea din Liban, potrivit Vatican News.