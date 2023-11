Nothing aduce iMessage pe smartphone-ul său cu Android, Nothing 2

Compania Nothing a anunțat că a adăugat iMessage pe noul său smartphone, Nothing 2, printr-o nouă aplicație „Nothing Chats” susținută de platforma de mesagerie Sunbird. Este prima dată când un producător de smartphone-uri cu Android integrează o aplicație de genul acesta într-un dispozitiv.

Funcția va fi disponibilă utilizatorilor din America de Nord, UE și alte țări europene începând de vineri, 17 noiembrie.

Nothing menționează pe pagina sa că face acest lucru deoarece „serviciile de mesagerie dezbină utilizatorii de telefoane” și dorește „să elimine aceste bariere”. Totuși, acest lucru implică să ai încredere în Sunbird. În secțiunea de ”Întrebări frecvente” a Nothing scrie că „arhitectura Sunbird oferă un sistem pentru a livra un mesaj de la un utilizator la altul fără a-l stoca vreodată în vreun punct al călătoriei sale” și că mesajele nu sunt stocate pe serverele companiei.

Marques Brownlee a prezentat într-un clip Nothing Chats.

Jane Nho, șefa de relații publice a Nothing din SUA, a transmis The Verge printr-un e-mail că Sunbird stochează datele de conectare iCloud ale utilizatorului sub formă de token „într-o bază de date criptată” și asociată cu un computer Mac Mini din SUA sau Europa, în funcție de locația utilizatorului, care apoi acționează ca releu pentru iMessages trimise prin aplicație. Ea a adăugat că, după două săptămâni de inactivitate, Sunbird șterge informațiile despre cont.

The Washington Post a avut ocazia să testeze funcția și scrie că Nothing Chats funcționează „în cea mai mare parte”, dar veți rata unele dintre funcțiile mai avansate ale iMessage, cum ar fi posibilitatea de a edita mesajele, iar reacțiile Tapback „nu funcționează complet încă”. În În articolul din Washington Post mai scrie, că în timpul testelor, uneori a fost necesară trimiterea unor mesaje de mai multe ori pentru a apărea într-un grup.

Nho a confirmat că Nothing Chats suportă SMS și că utilizatorii de cealaltă parte vor vedea când scrieți, la fel ca în aplicația nativă iMessage, și că puteți partaja fițiere media necomprimate.

De obicei, pentru a accesa Sunbird, trebuie să vă înscrieți pe o listă de așteptare, dar Washington Post scrie că directorul executiv al Sunbird, Danny Mizrahi, a spus că „pentru următoarele câteva luni, singurul mod de a obține Sunbird este să ai un Nothing Phone 2.” Beeper, un alt serviciu care oferă acces la iMessage pe dispozitive Android și Windows, are, de asemenea, o listă de așteptare lungă.

Carl Pei, directorul executiv al Nothing, este citat în Washington Post spunând că aplicația nu „va schimba lumea”, dar că el crede că va „porni o conversație”. UE investighează în prezent dacă iMessage ar trebui să fie desemnat un „serviciu central al platformei Apple”."