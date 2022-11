Nothing Ear Stick, căști wireless cu design spectaculos și sunet bun [TECH REVIEW]

Ear Stick sunt primul produs Nothing pe care-l testez și am fost extrem de curios în privința căștilor, așa încât în ziua în care au sosit le-am filmat, pozat și am pornit testarea.

Înainte să trec mai departe iată un clip cu unboxing-ul căștilor care a fost ieșit din comun. Vezi de ce!

În pachet ai căștile în cutia în formă de ruj / tub, un cablu de încărcare și instrucțiuni.

Dimensiunile pentru fiecare cască sunt 18.8 x 18.4 x 29.8 mm și cântăresc câte 4.4 grame. Cutia are dimensiunile 29.8 x 29.8 x 87.1 mm și cântărește 46.3 g fiecare. Căștile au driver dinamic personalizat de 12.6 și folosesc tehnologia Clear Voice. Potrivit producătorului autonomia căștilor este de 7 ore iar împreună cu carcasa, 29 de ore. Materialul din care sunt construite căștile e poliuretan.

Cutia se rotește pentru a putea scoate căștile și casca dreaptă are o bulină roșe pe ea, iar cea stângă una albă, ca să le poți deosebi.

Ascult Queen - Bohemian Rapsody în timp ce scriu și ”Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnifico, OOOOO". Piesa e superbă, o las pe repeat și ascult concomitent simfonia tastelelor. Da, tastele se aud bine pentru că Ear Stick nu au ANC (anulare activă a zgomotului exterior) și nici forma nu le ajută la anularea pasivă a zgomotului, adică nu blochează complet canalul auditiv pentru a izola zgomotul exterior.

Singurul lucru la care poate fi folositor acest aspect este utilizarea lor într-un birou în care vrei să asculți muzică fără a fi total absent. Sau pe stradă când ești pe stradă, traversezi, te întâlnești cu cineva etc.

Nu mă înțele greșit, nu cred că faptul că n-au ANC e un lucru bun, dar nu e un factor determinat pentru a judeca calitatea unor căști sau nu cred că ar trebui să fie.

Le-am conectat la vivo X80 Pro, le-am salvat în contul de gmail, am descărcat aplicația și am început să navighez prin ea.

Grafica și modul simplu prin care se face conectarea sunt asemănătoare cu cele de pe iPhone.

Prin strângerea piciorului căștilor poți controla:

- volumul (+-);

- redă/ pauză;

- răspunde / închide apel;

- melodia anterioară și următoarea melodie;

- respingere apel.

Vezi pe coloana din stânga gesturile, la mijloc egalizatorul care vine setat pe Balanced (echilibrat), dar poate fi personalizat și o privire prin meniul aplicației.

Le-am conectat la iPad și n-a cerut automat să instalezi aplicația. Am instalat-o manual și am observat că a păstrat setările stabilite de mine pe X80 Pro. În plus a cerut o actualizare de firmware, care nu apăruse anterior. Nu știu dacă e influența iOS sau pur și simplu o întâmplare. Apoi le-am conectat la un OPPO Reno 8 Pro și în ziua următoare la iPhone. De fiecare dată când am făcut o modificare în setări la căști, aceasta a apărut la următorul dispozitiv conectat. Le-am conectat și pe desktop PC, m-am jucat CODM în emulatorul Gameloop.

Cum se aud?

Cu două zile înainte să le primesc am fost la un eveniment unde m-am întâlnit cu amicul X, care mi-a arătat căștile Nothing Ear Stick cu mare încântare. Am apreciat aspectul lor și mai tîrziu l-am întrebat: Bine, bine, dar cum se aud? Și el mi-a spus că în ciuda aspectului extraordinar sunetul e modest.

Așa că atunci când le-am pus în urechi așteptările erau mici. Sincer e mult mai bine așa decât să fie mari și să te prăbușești la ”primul zbor”.

În modul implicit, Balanced, nu ies în evidență. Eu le-am mutat foarte repede pe Treble și sunt foarte mulțumit. Volumul e puternic la maximum și în majoritatea timpului le-am ținut între 30% și 50%. Pe stradă, și în mijloace de transport în comun am urcat la 70-80%. Pe scurt au înalte și bas și medii bune. Dacă am sesizat corect, accentul lor e pe voci și pe sunetele înalte, de aceea Treble sau Bass le echilibrează. Pe PC nu poți face modificări și se aud diferit.

Dacă în interior se aud foarte bine, pe stradă sau în trafic se simte lipsa ANC-ului din plin. Deci caracterizarea mea se referă în principal la sunetul obținut în spații unde e liniște. Dacă te uiți la un film, te joci, asculți muzică sau le folosești pentru apeluri sunt super, atât timp cât în jur nu e zgomot.

Ma uit la Andor pe smartphone cu Nothing Ear Stick în urechi, la scena în care Kino Loy (Andy Serkis) trebuie să le spună deținuților să lupte. Îi simt pe rând teama, nehotărârea, emoția, curajul și descătușarea. Vorbele lui Andor sunt imposibil de uitat și Kino le transmite condamnaților crezul rebeliunii: ”Mai degrabă aș muri încercând să-i dobor decât să mor oferindu-le ce vor.”

Fac parte din categoria celor care nu țin cont de brand ci judecă produsul și căștile Nothing Ear Stick mi-au dat fiori, mi-au reamintit de ce iubesc acest domeniu. Pentru surpriza și încântarea pe care mi-au oferit-o, fără a avea pretenția de a fi perfecte, o să închei tot cu Bohemian Rapsody: ”Nothing really matters to me".

Pentru cei care vor să încerce o adiere de prospețime în tehnologie, recomand Nothing Ear Stick. La momentul acestui review se găsesc pe piața locală, la un preț în jur de 599 lei.