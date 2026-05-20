România, la aproape jumătate din media europeană în ce privește digitalizarea. Ce spun datele Eurostat

România stă prost la utilizarea aplicațiilor de e-business, cu o pondere a firmelor care utilizează astfel de programe aflată la aproape jumătate față de media europeană, potrivit datelor Eurostat.

Statisticile oficiale europene arată că, în 2025, 53% dintre întreprinderile din UE utilizau software specializat de e-business.

Țările nordice conduc topul. Astfel, cele mai mari procente ale firmelor care folosesc aceste aplicații se înregistrează în Danemarca și Finlanda, fiecare cu câte 73%. Urmează Belgia și Țările de Jos, în fiecare dintre acestea ponderea firmelor care folosesc software specializat fiind de 70%. Pe următorul loc, cu o pondere de 66%, se află Spania, scrie Mediafax.

De cealaltă parte a clasamentului se regăsesc țări din Europa de Est, printre care și România.

Conform Eurostat, cele mai mici ponderi ale firmelor care folosesc aplicații de e-business sunt înregistrate în Bulgaria (31%), România (32%) și Slovacia (34%).

Eurostat arată ce aplicații sunt folosite

Firmele folosesc aplicații de e-business în general pentru planificarea resurselor, gestionarea relațiilor cu clienții sau pentru analiza datelor și informațiile de afaceri.

Eurostat arată că există diferențe mari în ceea ce privește utilizarea acestor aplicații în funcție de mărimea firmelor.

Astfel, procentul întreprinderilor care utilizau aplicații pentru planificarea resurselor variază de la 41% în cazul întreprinderilor mici până la 89% pentru întreprinderile mari. Diferențe sunt și în ceea ce privește programele pentru gestionarea relațiilor cu clienții, utilizate de 11% dintre firmele mici și 69% dintre cele mari. Procentele sunt de 25%, respectiv 65% în privința aplicațiilor pentru analiza datelor.

Românii, nemulțumiți de serviciile digitale oferite de stat

De altfel, o evaluare sistematizată a serviciilor digitale oferite de stat contribuabililor arată că românii sunt nemulțumiți de acestea. Aceștia au reclamat, printre altele, funcționarea lentă sau instabilă a site-ului ANAF, probleme tehnice în SPV și dificultatea utilizării interfeței.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că sunt încă necesare schimbări importante în zona digitală.

El a anunțat că, din semestrul al doilea al anului 2026, vor fi lansate mai multe măsuri de modernizare a serviciilor ANAF.