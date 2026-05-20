Foto Kievul le-a plâns pe surorile ucise de o rachetă rusă care a țintit blocul în care locuiau. Tatăl lor a murit pe front acum 3 ani

Fetele erau fiicele lui Yevhen Yakovlev, un soldat ucrainean, care a fost ucis în luptă în urmă cu trei ani.

Sute de oameni s-au adunat marți la Catedrala Sfântul Mihail din Kiev pentru a le comemora pe Vira Yakovleva, în vârstă de 17 ani, și pe sora ei, Lyubava, de 12 ani, care au murit în urma lovirii unui bloc de locuințe de către o rachetă rusă, în timpul unui atac masiv desfășurat în noaptea de 14 mai, scrie presa ucraineană.

La slujba de la Catedrala Sfântul Mihail din 19 mai au participat zeci de colege de clasă ale fetelor, elevi din școală și reprezentanți ai conducerii școlii. În timpul slujbei de la catedrală, elevele s-au consolat reciproc.

Mulți dintre soldații prezenți erau colegi de arme care luptaseră alături de tatăl fetelor. acesta a fost ucis în acțiune în 2023, în timpul războiului din Ucraina.

Kievul a fost ținta principală a atacului în care au murit cele două surori. O rachetă a lovit un bloc de locuințe din districtul Darnytskyi, distrugând o secțiune de la etajul nouă până la parter.

În total, 24 de persoane au fost ucise în capitală, inclusiv trei copii, iar peste 50 au fost rănite.