Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
East European Music Conference, între 20 și 24 mai: „Muzica LIVE din Europa se discută la București”

East European Music Conference 2026, platforma internațională aflată la intersecția industriei muzicii live, politicilor culturale și educației,revine la București între 20–24 mai 2026, pentru o ediție extinsă, ce promite să redefinească modul în care Europa gândește muzica live și producția de evenimente.

EEMC 2026 are loc în perioada 20–24 mai. FOTO EEMC
East European Music Conference (EEMC) 2026 reunește oamenii care modelează festivalurile, spațiile de evenimente, turneele, politicile culturale și cultura muzicală din întreaga Europă — prin paneluri, dialoguri de politici culturale, showcase-uri și o gală la Teatrul Național.

Fără streaming. Fără scrolling. Întâlnire. LIVE

Organizatorii vorbesc de cea mai ambițioasă ediție: „Muzica LIVE din Europa se discută la București”.

„Între 20 și 24 mai 2026, East European Music Conference (EEMC) revine, la București, cu cea mai ambițioasă ediție de până acum. Timp de cinci zile și în mai multe spații din centrul orașului, EEMC reunește artiști, directori de festivaluri, manageri de spații de evenimente, experți în siguranță, agenți de booking, promoteri, factori de decizie, tehnicieni, cercetători, studenți și public din întreaga Europă și nu numai — de la cluburi până la mesele de politici publice — pentru a modela împreună viitorul muzicii LIVE, în viața reală”, se arată într-un comunicat al EEC

Fondată în 2017, EEMC a devenit o platformă de referință pentru sectorul muzicii live din Europa Centrală și de Est — o conferință de nivel european construită în jurul dialogului, diversității culturale, libertății de exprimare și schimbului democratic.

Ediția din 2026 reflectă această ambiție la scară extinsă: este prima ediție gândită nu în jurul unei singure clădiri, ci orașului însuși, conferința desfășurându-se ca un ecosistem cultural în Centrul Vechi al Bucureștiului.

„Într-o lume divizată, credem în puterea întâlnirilor reale — LIVE — ca spațiu pentru creativitate, explorare, empatie și exercițiul toleranței. EEMC a fost construit exact pentru acest moment, iar invitația este deschisă: veniți, aduceți-vă întrebările, dezacordurile, ideile pe care vă temeți să le rostiți cu voce tare. Singurul lucru care lipsește sunteți voi”, spune Codruța Vulcu, fondator East European Music Conference.

EEMC 2026 are loc în Capitală. FOTO EEMC
Publicul este așteptat să ia parte la:

- Paneluri internaționale despre valori, protejarea spațiilor de evenimente, siguranță, egalitate de gen, turnee, concentrarea proprietății, inteligență artificială și viitorul LIVE-ului

- Conversații-cheie cu factori de decizie, cercetători și inițiatori care modelează politicile culturale europene

- Workshopuri și seminarii dedicate siguranței, susținute de experți din întreaga Europă - Showcase-uri regionale și un focus special dedicat Republicii Moldova

- Expoziția DRAFT de Lia și Dan Perjovschi la ARCUB – Hanul Gabroveni, deschisă pe toată durata conferinței

Program EEMC 2026. FOTO EEMC
Evenimentul de deschidere: Balkan Taksim & Friends

EEMC 2026 se deschide cu un concert special dedicat patrimoniului regional, experimentului și dialogului cultural. Balkan Taksim împart scena cu Svetlana Spajić — una dintre cele mai respectate voci ale tradiției vocale balcanice — și Zvonko Trailović - muzician cu o înțelegere profundă a regiunii, dintr-o perspectivă etno-folclorică.

Sunetele tradiționale balcanice, texturile electronice, istoriile orale și performance-ul LIVE contemporan se întâlnesc pe aceeași scenă într-o declarație despre conexiune între generații, granițe și limbaje muzicale.

Gala EEMC - Alternosfera Theatroll, la Teatrul Național București

În seara de 21 mai, Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București va găzdui Gala EEMC — unul dintre momentele centrale ale ediției 2026 — cu un concert special Alternosfera – Theatroll.

Concert special Alternosfera. FOTO EEMC
Gala este un eveniment separat, cu acces pe bază de bilet. Bilete și program complet: eemusic.ro

EEMC 2026 are loc într-un moment definitoriu pentru sectorul european al muzicii live. Cercetări independente recente au adus în atenție concentrarea proprietății în zona festivalurilor, locațiilor de evenimente și infrastructurii de ticketing, fragilitatea structurală a spațiilor independente care susțin artiști emergenți și întrebarea urgentă despre modul în care politicile culturale europene — inclusiv Culture Compass for Europe al Comisiei Europene — se traduc în protecții și oportunități reale.

