Articol publicitar

STYLAND, pe covorul roșu de la Cannes Film Festival 2026. Brandul românesc, purtat de Lisa Carlehed la conferința de presă a filmului Fjord

În cadrul conferinței de presă a filmului Fjord, unul dintre titlurile urmărite cu interes la această ediție a Festivalul de Film de la Cannes, actrița Lisa Carlehed a atras imediat atenția printr-o apariție diferită față de restul distribuției: minimalistă, arhitecturală și foarte contemporană. Look-ul complet purtat de actriță a fost semnat de brandul românesc STYLAND.

Regizat de Cristian Mungiu, Fjord reunește un cast româno-internațional, cu influențe americane și nordice, avându-l în rolul principal pe Sebastian Stan. Din distribuție mai fac parte Renate Reinsve, Lisa Carlehed, Ellen Dorrit Petersen și Lisa Loven Kongsli.

În contextul apariției oficiale a distribuției, ținuta STYLAND a ieșit imediat în evidență prin contrastul său față de estetica întâlnită  în cadrul festivalului. Stylingul a fost realizat de Ovidiu Buta, care a descris reacția de la eveniment ca fiind instantanee: „În momentul în care Lisa a apărut, toată lumea era cu ochii pe ea. Era diferită față de tot restul castului. Avea o prezență foarte clară, foarte modernă și foarte sigură pe ea, fără să forțeze nimic.”

Prezența STYLAND la Cannes continuă o relație construită organic între brand și zona cinematografică internațională. De-a lungul timpului, creațiile semnate de brand au însoțit actrițe și personalități culturale în contexte editoriale și pe covorul roșu al unor evenimente majore de business, film și muzică.

Printre aparițiile anterioare notabile se află și ediția cu numărul 72 a Festivalului de Film de la Cannes, când actrița Rodica Lazăr a purtat STYLAND la photocall-ul filmului La Gomera / The Whistlers, regizat de Corneliu Porumboiu.

Cu un limbaj vizual recognoscibil prin structură, feminitate și echilibru între minimalism și expresivitate, STYLAND și-a construit în timp o identitate care traversează natural moda și cultura contemporană.

Fondat în 2016 de Teodora Burz, STYLAND este un brand românesc cu rădăcini în croitoria tailored masculină, transpusă într-un limbaj modern și structural pentru femei. Toate piesele sunt produse manual în București, din materiale italiene și britanice, în atelierul propriu. Cu o estetică recognoscibilă prin echilibru, precizie și o feminitate fără artificii, STYLAND și-a construit în timp o prezență naturală atât în modă, cât și în cultura contemporană.

Pentru Teodora Burz, această nouă apariție vine firesc: E o bucurie să fim din nou acolo și să putem însoți cultura în lumina reflectoarelor într-un mod atât de firesc. Pentru noi, relația dintre modă și cinema a fost mereu una sinceră. Ne bucurăm de fiecare dată când piesele noastre ajung în contexte care spun ceva real despre femeile care le poartă.

Mă bucur mult și de relația construită în timp cu Cristian Mungiu și de faptul că putem fi încă o dată alături de un proiect românesc prezent într-un context internațional atât de important. Cred că fiecare astfel de apariție ajută, într-un mod natural, la susținerea culturii române și la păstrarea României pe harta conversației culturale internaționale

Într-un festival în care imaginea devine parte din conversația culturală globală, prezența unui brand românesc într-un moment oficial asociat unui film semnat de Cristian Mungiu confirmă încă o dată locul pe care designul românesc contemporan începe să îl ocupe natural în peisajul internațional al modei și cinematografiei.

