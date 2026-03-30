Video Lumină la cerere, chiar și noaptea: cât cere o companie americană să „închirieze” Soarele. „Vei putea comanda lumină solară”

O companie americană propune o idee care pare desprinsă din science-fiction: vânzarea luminii solare pe timp de noapte. Inițiativa a stârnit deja controverse și îngrijorări în rândul ecologiștilor și astronomilor, care avertizează asupra efectelor pe termen lung.

Startup-ul Reflect Orbital intenționează să lanseze pe orbită aproximativ 50.000 de oglinzi gigantice, capabile să reflecte lumina soarelui către anumite zone ale Pământului după lăsarea întunericului.

Primul satelit ar putea fi lansat chiar din vara anului 2026, dacă autoritățile americane își vor da acordul. Oglinzile, cu diametre între 20 și 50 de metri, ar urma să formeze o centură în jurul planetei, redirecționând lumina solară către locații precise.

Fondatorul companiei, Ben Nowack, susține că tehnologia ar permite utilizatorilor să controleze iluminarea: „vei putea comanda lumină solară la locația ta, cu o simplă apăsare pe un buton”.

Potrivit acestuia, o „rază” de lumină cu intensitate similară luminii lunii pline ar costa aproximativ 4.300 de euro pe oră. Nowack afirmă că există deja interes pentru astfel de servicii, inclusiv pentru operațiuni de salvare pe timp de noapte sau pentru susținerea parcurilor solare și a agriculturii. „Există, de asemenea, un interes mare din partea armatei”, a adăugat el, potrvit publicației NOS.

Compania a atras până acum investiții de aproximativ 25 de milioane de euro pentru dezvoltarea proiectului.

Îngrijorări din partea astronomilor și ecologiștilor

Proiectul nu este însă lipsit de critici. Astronomii au transmis o scrisoare în care avertizează că un astfel de sistem ar putea agrava poluarea luminoasă, făcând și mai dificilă observarea stelelor și planetelor.

La rândul lor, ecologiștii atrag atenția asupra impactului asupra mediului. „Acest lucru poate provoca o perturbare enormă a ritmului circadian al animalelor”, a explicat Kamiel Spoelstra, de la Institutul Olandez de Ecologie. El a subliniat că multe specii depind de întuneric pentru orientare și protecție, iar o lumină artificială suplimentară ar putea dezorienta păsările și alte animale nocturne.

O idee mai veche, reluată cu promisiuni noi

Conceptul nu este complet nou. În anii ’90, Rusia a testat un satelit cu un ecran reflectorizant, menit să reducă întunericul nopților siberiene. În februarie 1993, o rază de lumină lată de cinci kilometri a traversat cerul din Franța până în Rusia. Experimentul nu a avut însă rezultatele dorite și a fost abandonat după câțiva ani.

Acum, americanii readuc ideea în prim-plan, promițând „lumină solară pe timp de noapte, la cerere”.

Semne de întrebare privind costurile și aprobarea proiectului

Pe lângă impactul asupra mediului și cercetării astronomice, există și întrebări legate de viabilitatea economică. Reflect Orbital intenționează să perceapă aproximativ 4.300 de euro pe oră pentru utilizarea luminii reflectate, cu un minim anual de 1.000 de ore.

În perioada următoare, autoritățile din Statele Unite urmează să decidă dacă vor aproba lansarea acestui proiect ambițios, care ar putea schimba radical modul în care este folosită lumina pe timp de noapte.