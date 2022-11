HONOR lansează Magic Vs, noua generație de flagship pliabil, și seria HONOR 80

HONOR România a anunțat lansarea în China a smartphone-ului pliabil HONOR Magic Vs și a seriei HONOR 80.

Depășind performanțele dispozitivelor pliabile existente, care vin adesea cu un ecran extern lung și îngust, HONOR Magic Vs oferă o experiență asemănătoare cu cea a unei tablete, ideală pentru utilizatorii care sunt implicați în activități multitasking, pentru că pot beneficia de o suprafață mai mare de ecran.

Ecranul interior, pliabil, este un OLED cu 1 miliard de culori, diagonala de 7.9 inci, rezoluție 1984 x 2272p și densitate de 382 ppi. Rata de refresh este de 90Hz, luminozitate de 800 niti și HDR10+.

Ecranul exterior este tot OLED cu 1 miliard de culori, diagonala de 6.45 inci, rezoluție 1080 x 2560p și densitate de 431 ppi. Rata de refresh este de 120Hz, luminozitate de 1200 niti și HDR10+.

Subțire și ușor, pliabilul HONOR Magic Vs are o grosime de 12,9 mm atunci când este pliat și cântărește 261 g, ceea ce îl face cel mai ușor smartphone pliabil din industrie la ora actuală. Smartphone-ul pliabil HONOR Magic Vs este dotat cu cea mai mare baterie (5000 mAh) din clasa de smartphone-uri pliabile existente pe piață, cu capacitate de utilizare pe tot parcursul zilei.

La interior HONOR Magic Vs are un procesor Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm), GPU Adreno 730 și variante de memorie internă și RAM 256GB / 8GB RAM, 256GB /12GB RAM, 512GB / 12GB RAM.

Disponibil în culori precum portocaliu, cyan și negru, HONOR Magic Vs nu vine doar cu un design deosebit, ci oferă și soluții profesionale pentru confortul ochilor, fiind dotat cu Dynamic Dimming. Această funcție are capacitatea de ajustare a luminozității ecranului într-un mod inteligent și dinamic pentru a reduce oboseala ochilor cauzată de timpul petrecut pe ecran.

HONOR Magic Vs dispune de un sistem cu trei camere foto permițând utilizatorilor să capteze imagini cu detalii bogate, oferind o experiență fotografică și videografică superioară.

Modulul dorsal e format din:

- camera principală wide de 54 MP, f/1.9, cu PDAF și Laser AF;

- camera telephoto de 8 MP, f/2.4 cu PDAF și zoom optic 3x;

- camera ultrawide de 50 MP, f/2.0.

Camera de selfie este wide de 16 MP, f/2.5, opțiuni HDR și panorama.

Vom reveni cu informații despre seria HONOR 80.