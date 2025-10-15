Articol publicitar

FlexPayz, inovația suedeză recunoscută de Casa Regală: povestea unui inel care unește tehnologia și eleganța

0
0
Publicat:

Într-o epocă în care tehnologia este peste tot, FlexPayz a reușit să o facă invizibilă, dar indispensabilă. Creat în Suedia, țara cunoscută pentru precizia designului și spiritul inovator, FlexPayz a lansat primul inel inteligent care reunește plățile contactless, sănătatea digitală și identitatea electronică într-un accesoriu elegant și sustenabil.

1760470662 ZNdH jpg

Prin combinarea esteticii scandinave cu funcționalitatea avansată, FlexPayz Ring demonstrează că inovația poate fi în același timp discretă și revoluționară. Este o tehnologie pe care o porți fără să o simți, dar care îți simplifică fiecare zi.

Nominalizare la premiul „Årets Nybyggare – Future of Sweden” – recunoaștere din partea Casei Regale a Suediei

Performanța FlexPayz a fost recunoscută la cel mai înalt nivel.

Compania a fost nominalizată în cadrul programului național „Årets Nybyggare – Future of Sweden”, o inițiativă aflată sub patronajul Casei Regale a Suediei, care onorează antreprenorii ce promovează inovația, sustenabilitatea și progresul social.

Această recunoaștere confirmă încrederea Suediei în viziunea FlexPayz și în potențialul său de a redefini interacțiunea dintre oameni și tehnologie prin soluții purtabile inteligente.

Evenimentul a confirmat poziția FlexPayz ca una dintre cele mai promițătoare companii din domeniul tehnologiei purtabile, un brand capabil să îmbine responsabilitatea ecologică, designul inteligent și funcționalitatea de ultimă generație.

Această validare regală reprezintă nu doar o recunoaștere a inovației, ci și o confirmare a misiunii FlexPayz: de a aduce tehnologia aproape de oameni, într-o formă care inspiră încredere, eleganță și simplitate.

Mai mult decât un inel

FlexPayz Ring oferă o experiență care depășește ideea de gadget. Prin tehnologia NFC și parteneriatele cu Mastercard și Visa, utilizatorii pot efectua plăți instantanee, pot partaja informații de contact sau pot accesa profiluri medicale personale, totul printr-o simplă atingere.

Inelul inteligent FlexPayz este complet rezistent la apă, fără baterii și 100% reciclabil. Funcționează pasiv, folosind energia câmpului electromagnetic generat de terminalele de plată. Astfel, utilizatorul nu trebuie să îl încarce niciodată, bucurându-se de libertate totală și siguranță permanentă.

„Am vrut să creăm o tehnologie care să se simtă naturală. FlexPayz este despre încredere, simplitate și rafinament”, afirmă IELY Chabrouni fondatorul FlexPayz.

Prin aplicația mobilă dedicată, utilizatorii pot personaliza experiența inelului, alegând funcții suplimentare precum carte de vizită digitală, partajare de fișiere, redirecționare către profiluri online sau acces la informații medicale esențiale.

Eleganță scandinavă, viziune globală

Fiecare detaliu al inelului FlexPayz este inspirat de filosofia scandinavă a designului: linii curate, materiale premium și funcționalitate intuitivă. Este un produs care nu doar arată bine, ci și redefinește relația dintre om și tehnologie.

De la modul în care efectuezi o plată, până la felul în care îți gestionezi identitatea digitală, FlexPayz transformă interacțiunile zilnice într-o experiență elegantă, sigură și sustenabilă.

Recunoașterea oferită de Casa Regală a Suediei subliniază impactul acestei inovații asupra industriei europene de tehnologie purtabilă. FlexPayz nu mai este doar un proiect de design nordic, ci un simbol al progresului european, care aduce împreună securitatea financiară, responsabilitatea ecologică și rafinamentul estetic.

Un nou capitol pentru tehnologia europeană

Astăzi, FlexPayz marchează un nou pas în evoluția tehnologică europeană, un produs recunoscut internațional, sustenabil și pregătit să transforme modul în care interacționăm cu lumea digitală. Este dovada că tehnologia viitorului nu trebuie să fie invazivă, ci inteligent integrată în viața de zi cu zi.

Disponibil acum și în România, FlexPayz Ring deschide drumul către o nouă eră a plăților contactless și a tehnologiilor purtabile premium.

Descoperă mai multe pe siteul oficial https://flexpayz.ro/

Tehnologie

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă
stirileprotv.ro
image
S-au întors ploile, iar mercurul din termometre coboară. ANM, pentru Gândul: „E o vreme rece, în mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade”
gandul.ro
image
Val de cutremure în această dimineață în România: Vrancea, Satu Mare și Marea Neagră
mediafax.ro
image
Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am promis de la bun început”
fanatik.ro
image
Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”
libertatea.ro
image
VIDEO Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele ore”
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Un angajat și-a luat inima în dinți și s-a dus în biroul milionarului: ”Pot să încep o relație cu fiica dumneavoastră?”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
observatornews.ro
image
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Cum se majorează pensiile românilor până în 2030, an cu an. Ce spune legea indexării
playtech.ro
image
Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump și surpriza totală de pe locul 4
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a primit pe stradă Noul Testament și după câteva secunde a făcut un gest neașteptat
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Trei cutremure azi dimineață, în România! În ce zone s-au produs și cât de puternice au fost
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Adio carne de porc, chiar de Crăciun! ANSVSA face anunțul îngrijorător
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust

OK! Magazine

image
O singură vizită și mai multe ținute! Kate Middleton a surprins cu vestimentația și abilitățile sale la o călătorie din Irlanda de Nord

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”