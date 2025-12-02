Airbus anunță că doar 100 de softuri ale avioanelor A320 mai trebuie modificate

Airbus a informat marți că, dintre cele 6.000 de aeronave potenţial afectate, marea majoritate au beneficiat deja de modificările necesare şi au mai rămas de modificat mai puţin de 100 de aeronave rămase, astfel încât acestea să poată fi repuse în serviciu.

”Ca urmare a publicării unei informări către operatori (Alert Operators Transmission AOT) pe 28 noiembrie, prin care se solicita luarea imediată a unor măsuri de precauţie pentru o serie de aeronave din familia A320 aflate în serviciu, Airbus oferă informaţii actualizate cu privire la stadiul implementării acestor măsuri în cadrul flotei globale. Dintr-un număr total de aproximativ 6.000 de aeronave potenţial afectate, marea majoritate au beneficiat deja de modificările necesare. Colaborăm cu clienţii noştri din domeniul transportului aerian pentru a sprijini modificarea celor mai puţin de 100 de aeronave rămase, astfel încât acestea să poată fi repuse în serviciu”, precizează compania.

Airbus îşi cere scuze pentru eventualele neplăceri şi întârzieri cauzate pasagerilor şi companiilor aeriene ca urmare a acestui eveniment.

„Compania mulţumeşte clienţilor, autorităţilor, angajaţilor şi tuturor părţilor implicate pentru sprijinul acordat în implementarea acestor măsuri şi pentru înţelegerea deciziei Airbus de a pune siguranţa mai presus de orice alte considerente”, precizează compania.

Airbus a anunţat vineri o rechemare masivă pentru o parte semnificativă a flotei globale A320, după ce o problemă de software legată de radiaţiile solare a fost identificată ca risc pentru funcţionarea sistemelor de control al zborului. Aproximativ 6.000 de aeronave Airbus A320 au fost afectate de problema software în weekend. Cele 6.000 de aeronave reprezintă peste jumătate din totalul global al avioanelor din familia A320. Perturbările au afectat puternic traficul aerian din SUA, Australia şi mai ales Asia, unde familia A320 reprezintă baza reţelelor pe distanţe scurte.

Compania a declarat că un incident recent a evidenţiat posibilitatea ca radiaţiile solare intense să corupă date critice pentru controlul aeronavei.

Airbus a anunţat apoi luni că a întâmpinat „probleme de calitate” la panourile metalice produse de unul dintre subcontractorii săi pentru modelul său de succes A320, afirmând că acest incident a fost „identificat” şi „limitat”.

Anunţul a venit după ce flotele Airbus tocmai reveniseră luni la operaţiuni normale, după ce producătorul european de avioane a implementat modificări de software mai rapid decât se aştepta, evitând o criză prelungită legată de descoperirea unei erori informatice legate de radiaţiile solare. Zeci de companii aeriene din Asia şi Statele Unite au declarat că au efectuat o actualizare rapidă a software-ului, ordonată de Airbus şi impusă de autorităţile de reglementare globale, după ce a apărut o vulnerabilitate la erupţiile solare într-un incident recent în zbor al unui avion JetBlue A320.

Acum, Airbus a descoperit o problemă de calitate industrială care afectează panourile fuselajului a câtorva zeci de aeronave din familia A320, au declarat luni surse din industrie citate de Reuters.

Defectul de producţie suspectat întârzie unele livrări, dar nu există indicii imediate că ar fi afectat aeronavele aflate în serviciu, au declarat sursele, sub acoperirea anonimatului.