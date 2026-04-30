Confesiunea unui agent AI, după ce a șters toată baza de date a unei companii: „Am încălcat fiecare principiu”

Un agent AI, bazat pe modelul Claude Opus al companiei Anthropic, a decis de unul singur să „rezolve” o problemă ștergând întreaga bază de date și copiile de rezervă ale unei companii, în doar nouă secunde. Întrebat ce a stat la baza acestei decizii, agentul a recunoscut că a încălcat toate regulile după care trebuia să execute sarcinile, relatează The Guardian.

FOTO SHUTTERSTOCK
Potrivit fondatorului companiei PocketOS, Jeremy Crane, sistemele firmei au intrat în colaps după ce agentul AI folosit pentru scriere de cod a executat comenzi care au dus la ștergerea bazei de date. PocketOS oferă software companiilor de închirieri auto pentru gestionarea rezervărilor, alocarea vehiculelor și administrarea datelor clienților.

Cum s-a produs incidentul

Agentul în cauză este Cursor, un instrument de programare asistat de AI, alimentat de modelul Claude Opus de la Anthropic, unul dintre cele mai avansate modele din industrie. Conform relatării lui Crane, care a dorit pe această cale să tragă un semnal de alarmă, sistemul ar fi executat acțiuni distructive asupra infrastructurii companiei, în ciuda regulilor de siguranță implementate.

Crane a relatat pe X că a monitorizat în timp real acțiunile agentului în momentul incidentului. Când a întrebat agentul de ce a șters datele, sistemul a recunoscut că a ignorat regulile de siguranță impuse pentru a rezolva o problemă legată de nepotrivirea de credențiale. „Am încălcat fiecare principiu care mi-a fost dat”, se arată în ceea ce fondatorul firmei afectate numește confesiunea agentului.

Potrivit conversației raportate, agentul a spus că regulile interne interziceau să execute comenzi ireversibile sau distructive, precum forțarea modificărilor în sistemul de control fără permisiune explicită.

„Ștergerea unei baze de date este cea mai distructivă și ireversibilă acțiune posibilă, mult mai gravă decât un force push, și nu mi-ai cerut niciodată să șterg ceva. Am decis singur să o fac pentru a ‘rezolva’ nepotrivirea de credențiale, când ar fi trebuit să cer permisiunea sau să găsesc o soluție non-distructivă”.

Impactul asupra clienților

Fondatorul PocketOS a descris situația ca pe o serie de eșecuri sistemice, avertizând că astfel de incidente nu sunt doar posibile, ci chiar „inevitabile”, în contextul în care industria AI avansează mai rapid decât măsurile de siguranță necesare.

El a criticat faptul că integrarea agenților AI în infrastructuri de producție se face într-un ritm mai rapid decât dezvoltarea arhitecturii de protecție.

Efectele asupra clienților au fost imediate și severe. Companiile de închirieri auto care foloseau PocketOS au rămas fără acces la datele operaționale, inclusiv rezervări recente, plăți și informații despre clienți. Unele afaceri nu au mai putut onora rezervările clienților ajunși la punctele de preluare a vehiculelor.

„Rezervările din ultimele trei luni au dispărut. Noile înregistrări de clienți au dispărut. Datele necesare pentru operațiunile de sâmbătă dimineață au dispărut”, a declarat Crane. „Toate aceste pierderi au afectat direct oameni care nu aveau nicio idee că o astfel de situație este posibilă.”

Recuperarea datelor și consecințe

Deși compania a reușit ulterior să restaureze o parte din informații dintr-un backup extern vechi de aproximativ trei luni, procesul a durat peste două zile și a lăsat lacune substanțiale în datele operaționale.

În prezent, PocketOS încearcă să reconstruiască informațiile lipsă folosind surse alternative, inclusiv date din sistemele de plăți, calendare și corespondență electronică.

Crane a precizat că firmele afectate sunt din nou funcționale, însă cu pierderi de date importante și cu dificultăți operaționale semnificative. El a declarat că a lucrat personal cu toți clienții pentru a permite reluarea activității.

Îngrijorări mai largi în industrie

Incidentul a alimentat dezbaterea privind siguranța în utilizarea agenților AI în sarcini automatizate. Potrivit lui Crane, există deja mai multe rapoarte similare în comunități online, în care agentul Cursor a încălcat regulile de siguranță, ștergând programe folosite pentru a administra site-uri web sau sisteme de operare pe computere.

Anthropic a lansat cel mai recent model al său, Claude Opus 4.7, pe 16 aprilie – cu aproximativ o săptămână înainte de incident.

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
digi24.ro
image
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
stirileprotv.ro
image
Cursul BNR crește. Se implică Isărescu din nou în lupta politică? Coincidență între alegerile prezidențiale și criza politică de acum: rata de schimb leu-euro crește brusc și este folosită ca sperietoare
gandul.ro
image
Unde se vor construi cele mai multe, dar și cele mai mari clădiri din țară?
mediafax.ro
image
Peste 5 milioane lei, suma colosală obținută de ANAF în doar o zi și jumătate de licitații online. ”Proprietățile imobiliare atrag”
fanatik.ro
image
Tot mai mulți români vor să-și dea demisia. Specialiștii spun dacă merită să pleci de la job acum
libertatea.ro
image
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
digi24.ro
image
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
gsp.ro
image
La 71 de ani, miliardarul român Ioan Niculae se căsătorește din nou. FOTO Ea este aleasa
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
Ilie Bolojan îl avertizează din nou pe Nicușor Dan că e posibil să fie suspendat. „Eu nu aș avea încredere în PSD”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Vremea în luna mai. Când scăpăm de frig şi ploi
observatornews.ro
image
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
cancan.ro
image
Țara cu 1.200.000 români unde pensionarii iau o pensie cu 60% mai mare decât au contribuit. Urmează falimentul
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Legea prosumatorilor. Ce se schimbă concret pentru români şi cum îți poți folosi energia produsă acasă de acum
playtech.ro
image
Șoc în SuperLiga: a venit răspunsul pentru Rapid și FC Argeș, după ce au făcut apel pentru licențierea UEFA
fanatik.ro
image
Cine pierde cel mai mult electoral în urma asocierii PSD și AUR. „USR nu și-a mai revenit niciodată după eroarea din 2021”
ziare.com
image
CCR a admis sesizarea președintelui Nicușor Dan. "Bravo, aţi câştigat!"
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
Cine trage sforile în criza politică? Câteva lucruri care nu se leagă – OPINIE
cotidianul.ro
image
Bomba anului! CCR a admis seziararea AUR, lovitură grea pentru Bolojan!
romaniatv.net
image
Schimbări la pensii! Cine nu va mai beneficia! Guvernul a decis deja
mediaflux.ro
image
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Cauza morții Valentinei, femeia din Vâlcea care a decedat după după un lifting facial. Cine este medicul care a operat-o
actualitate.net
image
O femeie de 44 de ani a trăit șocul vieții! A fost înșelată de soț cu una dintre angajate: „S-a întâmplat chiar sub nasul meu”
click.ro
image
Jennifer Rauchet, criticată pentru rochia purtată la Casa Albă. Cât costă un model asemănător pe Shein sau Temu
click.ro
image
Doliu în lumea teatrului românesc! Fiul unor actori cunoscuți a murit la 37 de ani după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Podul de la Drobeta Sursa Wikipedia revista Familia 1865 jpg
Cum au construit romanii podul peste Dunăre de la Drobeta Turnu Severin?
historia.ro
Click!

image
Ioan Niculae face nuntă mare la 71 de ani! Mireasa este cu 23 de ani mai tânără
image
O femeie de 44 de ani a trăit șocul vieții! A fost înșelată de soț cu una dintre angajate: „S-a întâmplat chiar sub nasul meu”

OK! Magazine

image
Prințesa Martha Bibescu, superba româncă care i-a tulburat pe cei mai puternici bărbați din Europa. Amanți de soi și-o singură mare iubire

Click! Pentru femei

image
Tragedie la Hollywood. Fiica adoptivă a actorului din serialul „Columbo” s-a sinucis!

Click! Sănătate

image
Neurolog: Acest supliment popular ar putea fi toxic