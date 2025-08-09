Open AI a lansat noul model GPT-5. Cât costă abonamentul și ce îmbunătățiri aduce

OpenAI a anunțat joi, 7 august, lansarea modelului ChatGPT-5, o versiune care promite rezultate mai bune în sarcini precum răspunsul la întrebări legate de sănătate, scrierea și generarea de coduri informatice.

Potrivit Washington Post, reprezentanții OpenAI anunțau anterior că GPT-5 nu va performa la acest nivel.

Într-o demonstrație transmisă în direct joi, noul sistem a arătat că, la fel ca modelele AI anterioare, poate încă face greșeli.

Când un director i-a cerut lui ChatGPT-5 să explice cum se aplică principiul științific numit efectul Bernoulli la aripile avioanelor, acesta a oferit o explicație obișnuită, dar incorectă.

Toți utilizatorii ChatGPT vor avea acces la GPT-5, chiar și cei care utilizează versiunea gratuită. Însă numai cei care au un abonament „Pro” de 200 de dolari pe lună vor avea acces nelimitat la sistemul nou lansat. GPT-5 va fi modul implicit pe toate versiunile.

Utilizatorii care nu plătesc pentru ChatGPT vor putea pune doar un anumit număr de întrebări la care GPT-5 va răspunde înainte ca chatbotul să revină la utilizarea unei versiuni mai vechi a tehnologiei OpenAI.

GPT-5 răspunde la întrebări mai repede decât ofertele anterioare ale OpenAI și este mai puțin probabil să „halucineze” sau să inventeze răspunsuri false, au declarat directorii OpenAI într-o conferință de presă înainte de lansare.

Noul software AI al OpenAI poate răspunde la întrebări folosind un proces numit raționament, care arată utilizatorului o serie de mesaje care încearcă să descompună o întrebare în pași înainte de a da răspunsul final. „GPT-5 este prima dată când chiar simți că vorbești cu un expert, un expert la nivel de doctorand”, a declarat Sam Altman, CEO al OpenAI.

Altman a spus că GPT-5 este deosebit de bun la generarea de coduri de programare, o caracteristică care a devenit un argument de vânzare important pentru OpenAI și dezvoltatorii de IA rivali și care a transformat munca programatorilor.

Într-o demonstrație, compania a arătat cum două paragrafe de instrucțiuni au fost suficiente pentru ca GPT-5 să creeze un site web simplu care oferă meditații la limba franceză, completat cu un joc de cuvinte și teste zilnice de vocabular.

Altman a prezis că persoanele fără pregătire în informatică vor putea într-o zi să genereze rapid și ușor orice tip de software de care au nevoie pentru a le ajuta la locul de muncă sau în alte sarcini.

„Această idee de software la cerere va fi o parte definitorie a noii ere GPT-5”, a spus Altman.

Într-o transmisiune live joi, directorii OpenAI au spus că utilizatorii ChatGPT pot acum conecta aplicația la calendarele Google și conturile de e-mail, permițând chatbotului să ajute oamenii să-și programeze activitățile în funcție de planurile existente.

CEO-ul OpenAI, Altman, a fost unul dintre cei mai mari susținători ai ideii că capacitățile IA cresc atât de rapid încât în curând vor revoluționa multe aspecte ale societății.

Modificările aduse de OpenAI la ChatGPT în aprilie au declanșat reacții negative online după ce exemple de chatbot care părea să flateze sau să manipuleze utilizatorii au devenit virale. OpenAI a declarat că a lucrat pentru a reduce și mai mult această tendință în GPT-5.

OpenAI a publicat joi un raport privind capacitățile și limitele GPT-5, în care se menționează că compania a analizat atent riscurile de prejudicii psihosociale și a colaborat cu Microsoft pentru a testa noul sistem de IA. Raportul menționează că versiunea de raționament a GPT-5 ar putea fi încă „îmbunătățită în ceea ce privește detectarea și răspunsul la anumite situații specifice în care o persoană pare să se confrunte cu suferință mentală sau emoțională”.

La începutul acestei săptămâni, OpenAI a declarat într-o postare pe blog că colaborează cu medici din peste 30 de țări, inclusiv psihiatri și pediatri, pentru a îmbunătăți modul în care ChatGPT răspunde persoanelor aflate în momente de suferință. Turley, directorul ChatGPT, a declarat că compania nu optimizează ChatGPT pentru interacțiune.