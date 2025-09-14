Inteligența artificială transformă modul în care oamenii călătoresc și își planifică vacanțele: AI depășește influencerii

Inteligența artificială schimbă regulile jocului și în turism. Tehnologia devine o sursă tot mai importantă de inspirație și sprijin pentru călători, înlocuind treptat influența bloggerilor / vloggerilor și influencerilor. Turiștii își doresc mai mult control, personalizare și eficiență în organizarea vacanțelor, iar AI vine să răspundă acestor nevoi.

Date recente arată că aproape 90% dintre oameni ar vrea ca AI să le planifice următoarea escapadă, iar aproape 1 din 5 are deja mai multă încredere într-un asistent digital decât într-un creator de conținut.

Ne aflăm așadar în mijlocul unei transformări majore în turism: călătoriile devin mai inteligente, flexibile și sustenabile, ghidate nu de influențe aspirționale, ci de algoritmi calculați.

În continuare, descoperim de ce turiștii aleg inteligența artificială în locul influencerilor și cum le transformă complet experiențele de călătorie.

De ce tot mai mulți turiști preferă AI în locul influencerilor

Tot mai mulți oameni renunță la inspirația venită din social media în favoarea asistenților virtuali bazați pe AI, care oferă sugestii personalizate, actualizate și eficiente

Potrivit datelor din Raportul global privind percepția asupra inteligenței artificiale publicat de Booking.com, 87% dintre respondenți și-ar dori ca IA să le organizeze următoarea vacanță, iar 19% declară deja că au mai multă încredere într-un asistent digital decât în conținutul promovat de influenceri sau bloggeri. Aceste cifre relevă o schimbare profundă în comportamentul călătorilor, inclusiv în Europa Centrală și de Est.

Indiferent de țară sau destinație, turiștii adoptă tot mai mult un stil de călătorie flexibil, inteligent și personalizat. Se observă preferințe pentru escapade scurte pe tot parcursul anului, combinarea vacanței cu munca de la distanță (munca remote), alegerea sezonului de mijloc sau extrasezonului pentru a optimiza costurile, și, mai ales, tehnologie în toate etapele planificării.

În acest context, AI nu mai este percepută doar ca un motor de căutare, ci ca un veritabil „agent de turism digital”, capabil să recomande destinații, să construiască itinerarii și să optimizeze bugete. 92% dintre utilizatori declară că se simt entuziasmați să folosească AI, iar 74% spun că înțeleg cum funcționează aceste sisteme. Totuși, apetitul crescut pentru AI vine și cu cerințe: respectarea eticii, protecția datelor și păstrarea controlului decizional în mâna omului rămân esențiale.

De ce tot mai mulți turiști preferă AI în locul influencerilor: cinci tipuri de utilizatori

Deși interesul declarat pentru inteligența artificială (IA) este ridicat, atitudinea utilizatorilor variază considerabil. Se conturează cinci profiluri distincte.

„Entuziaștii” (30%), curioși și nerăbdători să exploreze toate posibilitățile oferite de IA;

„Susținătorii” (10%), care recunosc avantajele tehnologiei, dar cer o utilizare responsabilă;

„Prudenții” (20%), preocupați în special de clauzele de confidențialitate și de securitatea cibernetică;

„Scepticii” (13%), care atrag atenția asupra riscurilor de bias sau a lipsei de transparență a algoritmilor;

„Criticii” (38%), reticenți față de ideea ca IA să câștige prea mult teren în procesul decizional — o îngrijorare care, de altfel, se regăsește într-o măsură mai mică și în celelalte grupuri.

„Este esențial să generăm încredere, să asigurăm transparență și să punem securitatea pe primul loc atunci când ghidăm călătorii și industria noastră prin această transformare. Oportunitățile care ne așteaptă sunt uriașe”, subliniază Pilar Crespo, director regional Booking.com pentru Spania și Portugalia.

AI ca asistent, nu decident: limitele acceptării tehnologiei

În ceea ce privește deciziile importante, doar 9% dintre respondenți ar fi dispuși să le lase exclusiv pe seama IA, fără intervenție umană. 26% încă ezită, iar 12% resping categoric ideea. Prin urmare, rolul AI este perceput mai degrabă ca asistent, nu ca decident.

Ce simt turiștii când interacționează cu AI: între curiozitate și neîncredere

Așa cum s-a menționat anterior, mulți utilizatori consideră că inteligența artificială duce lipsă de un element esențial: componenta umană, mai ales atunci când interacționează direct cu oamenii. Întrebați ce senzații le provoacă utilizarea acestei tehnologii, 30% o percep ca fiind impersonală, iar o parte semnificativă dintre ei simt nevoia să verifice informațiile oferite de sistemele bazate pe AI.

„Inteligența artificială generativă reprezintă una dintre cele mai importante schimbări tehnologice ale epocii noastre și transformă radical modul în care consumatorii interacționează cu lumea din jurul lor. Pe măsură ce această tehnologie evoluează, nu doar că schimbă felul în care companii precum a noastră anticipează și răspund nevoilor în continuă schimbare ale clienților, ci și ridică nivelul de așteptări pe care călătorii îl au de la fiecare interacțiune”, afirmă Pilar Crespo.

În realitate, 38% dintre oameni spun că verifică întotdeauna informațiile primite prin intermediul acestor instrumente, iar 29% o fac ocazional — chiar și atunci când au încredere în tehnologie.

Cum folosesc turiștii AI în vacanțe: de la traduceri la editarea pozelor

În ciuda unei anumite doze de neîncredere, dintre cei care au testat deja inteligența artificială, 99% o folosesc în principal pentru a-și planifica vacanțele sau pentru a face rezervări. Totuși, datele arată că utilitatea AI nu se oprește la faza de pregătire a călătoriei.

Printre cele mai frecvente utilizări se numără: traduceri instantanee (40%), căutarea de activități (41%), orientarea în locuri necunoscute (37%) și recomandările gastronomice (36%).

După întoarcerea din vacanță, 35% dintre utilizatori apelează la AI / IA pentru a edita fotografii, fie pentru rețelele sociale, fie pentru albumele de familie.

Turism personalizat și sustenabil cu ajutorul AI

Călătorul modern cere însă mai mult decât confort. 59% apreciază ușurința pe care o oferă AI în organizare, dar 67% se declară recunoscători atunci când tehnologia sugerează destinații mai puțin aglomerate sau perioade alternative celor din vârful de sezon.

Mai mult, 53% își doresc ca IA să propună experiențe cu impact pozitiv asupra comunităților locale – cum ar fi piețele tradiționale, proiectele culturale din cartiere sau traseele rurale care pot reduce presiunea asupra celor mai populare destinații turistice.

Viitorul călătoriilor digitale: AI propune, călătorul dispune

În noua eră a călătoriilor asistate de inteligență artificială, AI propune, călătorul dispune. Această formulă sintetizează schimbarea de paradigmă în turism, unde tehnologia vine să susțină deciziile și experiențele personale, fără să le înlocuiască.