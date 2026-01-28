Articol publicitar

Capcanele din crypto: cum îți pot fi furate fondurile în câteva secunde și cum te poți proteja

Publicat:

În lumea de astăzi, criptomonedele reprezintă un activ extrem de valoros pentru infractori. Acestea sunt lichide, ușor de transferat și, odată efectuată o tranzacție, este aproape imposibil să o anulezi, arată specialiștii de la Binance Academy. Ca urmare, o mulțime de înșelătorii, atât cele clasice, vechi de decenii, cât și cele specifice criptomonedelor, au invadat spațiul digital. Dar care sunt cele mai comune fraude din lumea crypto și cum le poți evita?

148113 (1) jpg

Care sunt cele mai comune fraude în crypto

1. Giveaway-urile false pe social media

Pare că toată lumea este generoasă pe platforme precum Twitter (acum X) sau Facebook. Dacă verifici răspunsurile la un post cu multă interacțiune, vei vedea adesea că o companie crypto favorită sau un influencer anunță un giveaway: trimite-le 1 BNB, BTC sau ETH și îți vor returna de 10 ori mai mult! Sună prea bine ca să fie adevărat? Exact, pentru că nu este! Aceasta este o regulă simplă de urmat pentru multe scam-uri.

Este extrem de improbabil ca cineva să organizeze un giveaway legitim care să ceară să trimiți bani mai întâi. Pe social media, trebuie să fii atent la astfel de mesaje. Ele pot veni de la conturi care arată identic cu cele reale, dar asta face parte din truc. Răspunsurile pline de mulțumiri sunt de obicei conturi false sau boți creați special pentru acest scam.

Ignoră-le pur și simplu. Dacă ești tentat, verifică profilul cu atenție. Chiar dacă companii precum Binance organizează giveaway-uri reale, cele legitime nu cer niciodată să trimiți fonduri mai întâi. De asemenea, fii atent la spoofing-ul conturilor, pentru că scammerii creează profiluri false care imită celebrități sau exchange-uri. Uită-te cu atenție la semnele de verificare (bifa albastră a paginii) și istoricul postărilor pentru a confirma autenticitatea.

2. Schemele Ponzi și piramidale

Schemele Ponzi și piramidale sunt similare, dar ușor diferite, ambele bazându-se pe recrutarea de noi membri cu promisiuni de profituri uriașe.

Schemele Ponzi: Îți atrage atenția o oportunitate de investiție cu profituri garantate? Acesta trebuie să fie primul semnal de alarmă. În realitate, nu există nicio formulă magică; "profiturile" vin din banii noilor investitori. Organizatorul adună bani într-un fond, iar vechii investitori sunt plătiți din contribuțiile celor noi. Schema se prăbușește când nu mai vin bani noi.

Schemele Piramidale: Acestea cer mai mult efort de la participanți. La vârf este organizatorul, care recrutează oameni sub el, iar aceștia recrutează alții, formând o structură exponențială. Profitul vine din taxele de recrutare. De exemplu, plătești 100 de dolari pentru dreptul de a recruta, iar jumătate merge la nivelul superior. Modelul nu este sustenabil din cauza creșterii exponențiale.

3. Aplicații mobile false

Mare grijă la aplicațiile false. De multe ori, scammerii direcționează utilizatorii spre descărcarea de app-uri malițioase, care le imită cele populare. Odată instalate, par să funcționeze normal, dar sunt concepute să fure criptomonede.

De exemplu, descarci o aplicație care pretinde a fi de la un exchange major, dar adresele de trimitere duc la conturile scammerilor. Nu există buton de undo după transfer. Aceste app-uri pot apărea sus în App Store sau Google Play, dând un aer de legitimitate.

Pentru a evita să cazi în capcană trebuie să descarci aplicațiile legitime doar de pe site-uri oficiale sau link-uri de încredere. Verifică credentialele publisher-ului și evită link-uri suspecte.

4. Phishing-ul

Phishing-ul implică impersonarea unei persoane sau companii pentru a extrage date personale. Se întâmplă prin email, site-uri false, apeluri sau mesaje. În crypto, e comun pe Telegram, unde scammerii se dau drept agenți-suport în grupuri oficiale și cer seed words sau credențiale.

Niciodată nu dezvălui așa numita “seed phrase” – este cheia ta la fonduri. Companii legitime nu cer așa ceva. Verifică URL-urile (ex: binnance.com vs. binance.com), folosește bookmark-uri și ignoră mesaje nesolicitate. Contactează direct prin canale oficiale.

Seed Phrase (frază de recuperare) este o listă de 12-24 de cuvinte aleatoare care acționează ca o cheie master pentru portofelul tău de criptomonede, permițându-ți să-l recuperezi dacă pierzi dispozitivul sau uiți parola; este esențial să o păstrezi secretă, deoarece cine o deține, deține accesul la fondurile tale.

Alte sfaturi: evită WiFi-ul public (deschis și de cele mai multe ori nesecurizat), este vulnerabil la atacuri precum Man-in-the-Middle, unde datele tale pot fi interceptate. Folosește VPN dacă e necesar.

5. Interese ascunse și alte amenințări

Nu lua de bune recomandările de investiții, ci fă-ți singur cercetarea! Influenceri sau străini pot fi plătiți să promoveze proiecte dubioase sau să aibă interese proprii. Multe proiecte eșuează, așa că analizează distribuția token-urilor, echipa, comunitatea și utilitatea reală înainte de a investi.

De asemenea, fii atent la livestream-uri false pe YouTube sau Twitch, care folosesc video-uri furate pentru giveaway-uri dubioase. Verifică canalul: data creării, badge-uri, număr de video-uri. Dacă cer bani mai întâi, atunci e fraudă.

O amenințare nouă sunt deepfake-urile AI, video-uri false care imită celebrități promovând investiții. Verifică inconsecvențe în față, audio sau lip-sync. Pune întrebări specifice pentru a valida.

Care sunt cele mai bune practici de securitate?

Pentru a-ți proteja criptomonedele, fii proactiv:

· Protejează-ți Seed Phrase-ul: Este cheia ta master. Stocheaz-o offline, nu o salva digital. Dacă vrei extra securitate, împarte-o în părți și stocheaz-o în locații separate.

· Evită Spoofing-ul pe Social Media: Verifică profilul/identitatea și istoricul. Nu trimite bani la cereri dubioase.

· Nu Folosi WiFi Public: Risc de atacuri, evită tranzacții pe rețele nesigure.

· Verifică Livestream-urile: Confirmă legitimitatea canalului și surse multiple.

· Fii Atent la Deepfake-uri: Caută erori în video/audio și validează cu informații reale.

Concluzie

Infractorii devin tot mai sofisticați, furând sume uriașe anual. Cheia este vigilența: orice sună prea bine, probabil e fals. Protejează-ți seed-ul offline, verifică totul și cercetează singur. Cunoașterea este cea mai bună armă – stai informat și sigur în lumea crypto. Prin aplicarea acestor sfaturi ale specialiștilor de la Binance Academy, poți reduce riscurile și te poți bucura de beneficiile tehnologiei blockchain fără griji inutile.

Ce mai poți citi pe Binance Academy:

5 sfaturi despre cum să îți securizezi deținerile crypto

10 sfaturi despre utilizarea în siguranță a unui portofel hardware

Ce sunt escrocheriile prin airdrop și cum să le eviți

8 escrocherii obișnuite legate de Bitcoin și cum să le eviți

