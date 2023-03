Canon R6 Mark II, cameră pentru fotografi și videografi entuziaști [TECH REVIEW]

Canon EOS R6 II este o cameră mirrorless full-frame (36 mm × 24 mm) de 24MP, adresată fotografilor și videografilor entuziaști, care îmbină calitatea unui DSLR cu abilități de filmare profesionale într-un corp mic, ușor de ținut în mână și folosit pentru perioade lungi de timp.

Ce înseamnă fotograf sau videograf entuziast ?

În general, fotograful / videograful entuziast ocupă o poziție intermediară între începător și profesionist. Acesta poate avea un nivel bun de cunoștințe și experiență, dar nu se bazează pe acest mijloc pentru a-și câștiga traiul și nu are un portofoliu extins de clienți. Entuziastul se bucură de fotografiere/ filmare ca un hobby și se concentreaza mai mult pe partea artistică decât pe cea comercială. Cred că în acest moment fac și eu parte din această categorie, a entuziaștilor.

După ce am participat la evenimentul de lansare din România al Canon EOS R6 II, am primit camera la test pentru o săptămână, împreună cu un obiectiv 24-105mm/ f4 și un 50mm/ f1.8.

Specificațiile de introducere (1):

Senzor CMOS de 24,2MP;

Obturator mecanic de 12 cadre pe secundă (obturator electronic de 40 cadre pe secundă);

Stabilizare de imagine încorporată evaluată la 8.0 trepte;

Detectarea subiectelor pentru focalizare automată pe oameni, animale și automobile;

Video 4K/60p (oversampled din 6K);

Video 6K ProRes RAW cu un recorder Atomos compatibil;

Mod rafală RAW cu pre-captură;

Mod HDR pentru subiecte în mișcare;

Vizor electronic (EVF) cu o rezoluție de 3.68M-dot, capabil de actualizare până la 120 cadre pe secundă (magnificare de 0,76x);

Ecran tactil de 3 inch cu 1.62 milioane de puncte ;

Două sloturi pentru carduri SD UHS-II;

Autonomie a bateriei pentru aproximativ 580 de cadre cu o încărcare.

→ Imaginea 1/13: Canon R6 Mark II FOTO Adrian Pogîngeanu jpg

Am făcut câteva poze și filmări, capitol la care nu mă pricep prea mult, prin centrul Bucureștiului și o mulțime de poze la o plimbare prin Londra, cu ocazia unui eveniment tech.

Camera mirrorless Canon R6 Mark II se simte solidă în mână, iar Canon spune despre ea că are rezistență la praf și intemperii, dar nu la același nivel ca modelele mai scumpe, cum ar fi R3 sau R5. Manevrabilitatea e bună, ai toate butoanele aproape când îl pui la ochi, trebuie doar să înveți să-l folosești fără să te uiți la ele. Dimensiunile mici, îl fac lejer de folosit, deși cu obiectivul Canon 24-105mm/ f4 nu mai e atât de ușor. Cu 50mm, însă e floare la ureche, nu doar ușor ci și rapid și o plăcere să-l folosești.

Totuși ce înseamnă mic și ușor, adică are 670 g cu card si baterie (LP-E6N), iar dimensiunile camerei sunt 138.4 x 98.4 x 88.4 mm.

Pe stânga cum privești prin vizor, ai butonul de comutare de pe foto pe video, pe dreapta ai butonul pornit/ blocat / oprit, rotița cu programele, de la cele clasice la unele pe care le poți personaliza. Tot aici, marcat cu roșu e butonul de înregistrare video, rotița de navigare, multifuncționalul M-Fn și butonul de declanșare.

Alte câteva specificații importante (2):

- viteză de declanșare 30-1/8000 s;

- sensibilitate ISO pe Manual 100-25600, pe Auto 100-6400, H (High) la ambele 204801;

- moduri la fotografiii "scenă inteligentă automată, expunere automată cu prioritate flexibilă, programare expunere automată, expunere automată cu prioritate de timp, expunere automată cu prioritate de diafragma, manual, Bulb si personalizat (x3)”;

- moduri la filmare ”Expunere automată, TV, AV manual și Personalizat (x3)”;

- stil de imagine Automat, Standard, Portret, Peisaj, Detalii fine, Neutru, Fidel, Monocrom, Definit de utilizator (x3);

- profil de culoare sRGB / AdobeRGB, profunzime 14-Bit;

- înregistrare video format MP4, rezoluție 4K UHD, Full HD (16:9), sunet: PCM liniar/AAC;;

- înregistrare audio microfon stereo încorporat (48 kHz, 16 biti x 2 canale), se poate adapta microfon extern;

- conexiunie wi-Fi și Bluetooth;

- porturi 1 x Micro-HDMI Audio I/O 3.5 mm TRS Stereo Microphone Output, 3.5 mm TRS Stereo Headphone Input;

- 1 x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) pentru încărcare și transfer date.

Nu o sa intru în detalii avansate de meniuri și setări pentru că există website-uri specializate, iar mie mi-ar lua o zi numai să fac asta, dar am făcut un clip video cu camera filmată în detaliu și cu o privire prin meniul principal.

O să-ți povestesc că deși m-am plimbat vreo 4 ore legat pe străzile din Londra, nu am simțit durerea în încheietura mâinii, ca pe vremuri când foloseam DSLR-uri. Că focusul tip Dual Pixel CMOS AF II se ține după subiect în Servo AF (AI Servo) și e cristal în AF (ONE SHOT) și nici AI Focus AF nu e de lăsat, mai ales dacă ești începător sau vrei să te relaxezi.

Focusul e perfect? Nu, din când în când mai greșește, uneori chiar din vina mea. Fie pentru că ”nu mențin pe subiect”, fie pentru că văd cadrul cu întârzire și declanșez la noroc. Dar în majoritatea cazurilor este bun spre foarte bun.

Am tras la rezoluție maximă JPEG+RAW în mod Manual, Tv și Av în stilul Portret. M-am jucat cu focusul de la toată suprafața la focalizare până la focus într-un singur punct. În clipul următor peste 50 de imagini realizate cu Canon R6 Mark II.

La filmare recunosc că l-am lăsat permanent pe AI Focus, pentru că am vrut să-mi simplific munca. Am căutat și aici rezoluția maximă, atât cât am înțeles eu meniul video. Cel mai adesea am comutat de pe foto pe video, am întors ecranul rabatabil, am îndreptat camera spre un subiect și am pornit filmarea. Restul a făcut singur, eu doar am mai ajustat zoom-ul.

Pe trepied.

Pe trepied.

Din mână.

Pe trepied.

Poți să vezi aici un clip video FHD mai lung de la evenimentul de lansare a camerei Canon în România.

Ce pot să spun legat de autonomie, pe parcursul unei săptămâni de utilizare am încărcat acumulatorul o singura dată.

Pachetul conține camera Canon EOS R6 Mark II, un acumulator LP-E6NH (7.2V, 2130mAh), încarcator LC-E6, Capac, Curea, protecție intrare blitz și manuale.

Din documentare am înțeles că rivalii săi sunt Nikon Z6 II și Sony a7 IV, dar nu pot face o comparație pentru că nu le-am testat pe celelelte două. Prin urmare o să rămân la subiect / obiect și o să zic că EOS R6 II oferă o calitate excelentă a imaginii, are un autofocus stabil și poate filma videoclipuri foarte bune.

La momentul publicării acestui review Canon EOS R6 II se găsește în magazinele locale la un preț de circa 14.500 lei.