Boom în industria longevității. Terapiile care promit să ne prelungească viața și companiile care mizează pe ele

În secolul XXI, ideea de longevitate este un obiectiv de business cu miză uriașă. Giganți ai tehnologiei ca Jeff Bezos, Peter Thiel, Sam Altman și Sergey Brin alături de fondurile de capital de risc investesc miliarde în startup-uri care vor să rescrie regulile biologiei.

Terapiile anti-îmbătrânire globale au fost subiectul a numeroase studii și cercetări care au investigat beneficiile și eficacitatea acestora. Aceste studii și cercetări au adus la lumină o serie de descoperiri interesante și au demonstrat că terapiile anti-îmbătrânire pot avea un impact semnificativ asupra sănătății și calității vieții.

De exemplu, un studiu publicat în jurnalul “Aging Cell” a arătat că terapia cu hormonul de creștere umană (HGH) poate îmbunătăți calitatea vieții și poate avea efecte benefice asupra sănătății fizice și cognitive. Un alt studiu publicat în jurnalul “Nature” a evidențiat beneficiile terapiei de stimulare magnetica transcraniană în prevenirea și tratarea bolilor neurodegenerative.

Top acțiuni din industria de rejuvenare

Potrivit PwC, piața terapiilor de rejuvenare și încetinire a procesului de îmbătrânire a fost evaluată la 25 de miliarde de dolari în 2020 și ar putea ajunge la 44 de miliarde până în 2030. Dacă includem serviciile de diagnostic, biohackingul, nutraceuticele și clinicile premium, estimările urcă la 60–70 de miliarde de dolari.

„Asistăm la nașterea unei noi industrii aflate la intersecția biotehnologiei, geneticii și inteligenței artificiale – un sector emergent în care primele descoperiri pot genera sute de miliarde în capitalizare de piață. Investiția în longevitate este o mișcare strategică și un pariu vizionar pe viitorul medicinei. Pentru investitorii conservatori, alocarea a 5–10% din portofoliu către ETF-uri și companii farmaceutice mari este o decizie echilibrată. Cei cu apetit de risc mai mare pot lua în calcul poziții selective în companii biotech cu potențial ridicat”, explică Radu-Iulian Pădurean, Network Development Manager la Freedom24.

Analiștii de la Freedom24 au selectat companiile de biotehnologie care inovează în industria longevității și oferă oportunități promițătoare de investiții:

Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ: RXRX)

Recursion se află la granița dintre AI și biotehnologie, utilizând platforma Recursion OS 2.0 pentru a procesa volume uriașe de date biologice și a accelera descoperirea de noi medicamente. Deși a înregistrat o pierdere de 171,9 milioane USD în T2 2025, veniturile au crescut cu 33%, iar tehnologia sa a atras parteneri majori precum Sanofi, Roche, Bayer, Nvidia și Merck. Este o investiție de tip „risc ridicat – potențial ridicat”, bazată pe transformarea industriei farmaceutice prin inteligență artificială. Dacă datele clinice din 2026 vor fi favorabile, RXRX ar putea crește cu 30–40%.

Voyager Therapeutics (NASDAQ: VYGR)

Voyager este lider în neurotehnologie, prin platforma TRACER™, care permite medicamentelor să traverseze bariera hemato-encefalică — un element esențial în tratamentul bolilor precum Alzheimer și ALS. Este un pariu îndrăzneț pe o tehnologie revoluționară de livrare a medicamentelor. Dacă măcar un produs va trece cu succes testele clinice, potențialul de creștere în următorii 3–5 ani ar putea fi exponențial.

Geron Corporation (NASDAQ: GERN)

Geron a trecut de la faza de cercetare la generarea efectivă de venituri, odată cu aprobarea FDA pentru Rytelo – un tratament destinat mielofibrozei, o formă rară de cancer de sânge. Veniturile din T2 2025 au atins 49 de milioane USD, depășind așteptările. Este una dintre puținele companii biotech care deja produc profit, cu un potențial de creștere estimat la 25–35%, mai ales dacă și autoritățile europene vor acorda aprobarea necesară.

Denali Therapeutics (NASDAQ: DNLI)

Platforma Transport Vehicle dezvoltată de Denali permite medicamentelor să pătrundă bariera protectoare a creierului. Principalul său produs pentru tratamentul sindromului Hunter se află sub evaluare prioritară la FDA, cu un verdict așteptat în ianuarie 2026. Cu o bază științifică solidă și un catalizator major pe termen scurt, Denali este aproape de un succes comercial decisiv.

PacBio (NASDAQ: PACB)

Pacific Biosciences dezvoltă sisteme de secvențiere a ADN-ului de ultimă generație, esențiale pentru medicina personalizată și cercetarea îmbătrânirii. Compania colaborează cu Novogene și cu centrul oncologic din Singapore în proiecte de oncogenomică. În calitate de furnizor de tehnologie în industria longevității, PacBio joacă un rol esențial în infrastructura medicală a viitorului.

Anika Therapeutics (NASDAQ: ANIK)

Anika dezvoltă soluții inovatoare pentru ortopedie, cum ar fi biomaterialul Hyalofast – destinat regenerării cartilajului. Țintește o piață de un miliard de dolari în SUA și este programat pentru lansare în 2026. Cu o creștere de 17% în segmentul Regenerative Solutions, acest jucător de nișă se află aproape de o etapă comercială majoră.

Ocugen (NASDAQ: OCGN)

Ocugen se concentrează pe terapii genetice și celulare pentru afecțiuni oculare și articulare. Principalul său medicament, OCU400, se află în faza 3 de studii clinice pentru tulburări retiniene, iar OCU410 vizează degenerescența maculară asociată vârstei. Este o investiție cu risc ridicat, dar cu un potențial semnificativ — dacă studiile clinice vor fi reușite, randamentul ar putea fi considerabil.

ITeos Therapeutics (NASDAQ: ITOS)

ITeos dezvoltă medicamente de imuno-oncologie în parteneriat cu GSK. Principalul său activ, EOS-448, are rezultate de fază 2 așteptate la sfârșitul anului 2025. Deși reprezintă un pariu speculativ, riscul este atenuat de parteneriatul cu un jucător farmaceutic de calibru.

ETF-uri și fonduri tematice:

• ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) – aproximativ 15% din expunere în companii care activează în segmentul longevității.

• iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) și Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) – opțiuni mai conservatoare, cu expunere predominantă pe companii precum Pfizer, Roche și Amgen.

Top terapii globale

Există o varietate de terapii anti-îmbătrânire globale care pot ajuta la revitalizarea organismului, potrivit studiilor de specialitate. Aceste terapii pot include:

Terapia hormonală: Terapia hormonală poate ajuta la restabilirea nivelului optim de hormoni în organism, ceea ce poate duce la creșterea energiei și vitalității, îmbunătățirea stării de spirit și a funcției cognitive, precum și la întărirea sistemului imunitar.

Terapia cu antioxidanți: Antioxidanții sunt substanțe care ajută la protejarea celulelor de daunele oxidative. Terapia cu antioxidanți poate ajuta la reducerea stresului oxidativ și la protejarea organismului împotriva îmbătrânirii premature.

Terapia de stimulare magnetica transcranianaă: Această terapie poate avea beneficii pentru sănătatea creierului și poate contribui la prevenirea și tratarea bolilor neurodegenerative.

Terapia cu nutriție și suplimente: O alimentație sănătoasă și echilibrată, bogată în nutrienți și vitamine, poate ajuta la menținerea sănătății și la prevenirea îmbătrânirii premature. De asemenea, suplimentele alimentare pot fi utilizate pentru a completa necesarul de nutrienți și a sprijini procesele de regenerare și revitalizare ale organismului.

Terapii anti-îmbătrânire globale pentru revitalizarea creierului

Pe lângă terapiile menționate anterior care pot ajuta la revitalizarea organismului, există și terapii anti-îmbătrânire globale care se concentrează în mod specific asupra creierului. Aceste terapii pot include:

Terapia cu nootropice: Nootropicele sunt substanțe care pot îmbunătăți funcția cognitivă, memoria și concentrarea. Acestea pot ajuta la îmbunătățirea performanței cognitive și la protejarea creierului împotriva deteriorării.

Terapia de stimulare cerebrală: Stimularea cerebrală poate implica utilizarea curentului electric sau magnetice pentru a stimula activitatea cerebrală și a îmbunătăți funcțiile cognitive. Această terapie poate avea beneficii în îmbunătățirea memoriei, atenției și stării de spirit.

Terapia cu exerciții cognitive: Exercițiile cognitive pot ajuta la menținerea funcțiilor cognitive și la prevenirea deteriorării creierului odată cu înaintarea în vârstă. Acestea pot include rezolvarea de puzzle-uri, jocuri de memorie și alte activități care implică gândirea și concentrarea.