Aurora boreală care a luminat recent zona polară a Pământului a fost surprinsă într-o filmare impresionantă realizată de astronauta NASA Zena Cardman, aflată la bordul Stației Spațiale Internaționale.

Sursa video: X/ @zenanaut

Astronauta Zena Cardman a publicat pe 17 noiembrie, pe platforma X, o filmare în care se văd clar luminile verzi ale aurorei dansând deasupra Pământului. „Nu am văzut niciodată de jos aurora boreală, dar de aici, de sus, e un spectacol des întâlnit”, a scris ea în postare, alături de imaginile surprinse din spațiu.

Cardman este comandantul misiunii SpaceX Crew-11 a NASA, lansată de pe Pământ pe 1 august, potrivit agenției spațiale americane.

Ce este aurora boreală

Aurora boreală, cunoscută și sub numele de luminile nordului, este un fenomen optic spectaculos care apare în regiunile polare, relatează BBC. Luminile se formează atunci când particulele încărcate din vântul solar se ciocnesc cu câmpul magnetic al Pământului și cu gazele din atmosferă. Cel mai frecvent, aurora are culoarea verde, însă poate apărea și în nuanțe de roz sau alte culori, în funcție de altitudine și de compoziția gazelor atmosferice.