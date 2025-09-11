search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Oamenii de ştiinţă au anunţat descoperirea celor mai promiţătoare dovezi de până acum privind viaţa trecută de pe planeta Marte. Roverul Perseverance al NASA a găsit roci marcate neobişnuit care conţin minerale despre care cercetătorii cred că ar fi fost produse de microbi antici. 

Roverul Perseverance al NASA, pe Marte FOTO: Captura video
Roverul Perseverance al NASA, pe Marte FOTO: Captura video

Roverul, care explorează Marte din 2021, nu poate detecta direct viaţa, trecută sau prezentă. În schimb, acesta transportă un burghiu pentru a penetra rocile pentru a păstra probele colectate din locurile considerate cele mai potrivite pentru a găzdui viaţă cu miliarde de ani în urmă. Probele aşteaptă să fie recuperate pe Pământ, un plan ambiţios care este în aşteptare, deoarece NASA caută opţiuni mai ieftine şi mai rapide.

„Această descoperire a roverului Perseverance, lansat în timpul primului mandat al președintelui Trump, este cea mai apropiată de descoperirea vieții pe Marte. Identificarea unei potențiale biosemnături pe Planeta Roșie este o descoperire revoluționară, care va avansa înțelegerea noastră despre Marte”, a declarat administratorul interimar al NASA, Sean Duffy, pentru NASA. 

„Angajamentul NASA de a desfășura activități științifice la cel mai înalt nivel va continua pe măsură ce ne urmăm obiectivul de a pune piciorul american pe solul stâncos al lui Marte.”, a adăugat el. 

Instrumentele științifice ale roverului au descoperit că rocile sedimentare ale formațiunii sunt compuse din argilă și nămol, care, pe Pământ, sunt conservatori excelenți ai vieții microbiene din trecut.

De asemenea, acestea sunt bogate în carbon organic, sulf, fier oxidat (rugină) și fosfor.

„Combinația de compuși chimici pe care am găsit-o în formațiunea Bright Angel ar fi putut fi o sursă bogată de energie pentru metabolismul microbian. Dar faptul că am văzut toate aceste semnături chimice convingătoare în date nu însemna că aveam o potențială biosemnătură. Trebuia să analizăm ce ar putea însemna acele date”, a declarat Joel Hurowitz, om de știință la Perseverance, de la Universitatea Stony Brook, New York, și autor principal al articolului.

Janice Bishop de la Institutul SETI și Mario Parente de la Universitatea din Massachusetts Amherst au transmis că procesele non-biologice ar putea fi responsabile.

„Acesta este unul dintre motivele pentru care nu putem merge atât de departe încât să spunem: Aha, aceasta este o dovadă pozitivă a existenței vieții”, a declarat cercetătorul principal Joel Hurowitz de la Universitatea Stony Brook

Știință

