Cum alegi produse potrivite și sigure ca să ții insectele la distanță vara

În sezonul cald, când insectele devin o prezență constantă în spațiile verzi, parcuri sau chiar în locuințe, alegerea unor produse repelente eficiente nu mai ține doar de confort, ci și de sănătate. De la mic la mare, fiecare dintre noi este afectat de înțepăturile de insecte și de neplăcutele reacții la pișcăturile sau mușcăturile acestora.

Prin urmare, este firesc să căutăm produse sigure, din surse de încredere, care să ajute fiecare membru al familiei să țină la distanță insecte de toate tipurile, de la omniprezenții țânțari la căpușe, furnici ori viespi.

Sursele de încredere sunt, în mod evident, farmaciile, unde putem găsi atât produse sigure pentru întreaga familie, cât și recomandări adaptate oferite de farmaciști.

În acest context, soluții moderne precum RepelX spray repelent împotriva insectelor și RepelX gel pentru înțepături de insecte de la Assista, disponibile în farmaciile Catena din întreaga țară, pot fi de ajutor în prevenția și îngrijirea în fața interacțiunii nedorite cu insectele.

Ingrediente sigure în produsele repelente pentru copii

Una dintre principalele preocupări ale părinților este siguranța produselor aplicate pe pielea copiilor. Formulele moderne, precum cele din RepelX spray sunt concepute tocmai pentru a răspunde acestei nevoi.

Un aspect esențial este absența unor substanțe considerate mai agresive, cum este DEET, înlocuit cu alternative mai blânde. Astfel, RepelX spray conține ingrediente precum Ethyl Butylacetylaminopropionate, o substanță repelentă bine tolerată de piele.  

În plus, formula include componente cu rol protector și hidratant:

·       Aloe vera (Aloe Barbadensis Leaf Juice) - cunoscută pentru efectul calmant și hidratant asupra pielii sensibile;

·       Ethylhexyl Palmitate - emolient care menține pielea catifelată;

·       Acizi blânzi (citric, lactic) - contribuie la menținerea echilibrului pielii

Această orientare către formule „prietenoase” reflectă o tendință mai largă în industria farmaceutică: reducerea iritanților și adaptarea produselor pentru utilizare familială.

Produsul este testat dermatologic și clinic, și poate fi utilizat inclusiv la copii începând cu vârsta de peste 3 luni, ceea ce indică o compatibilitate ridicată cu pielea sensibilă. De asemenea, are un miros discret și plăcut și – aspect extrem de practic - poate fi aplicat și pe haine, fără să le păteze. RepelX Spray repelent împotriva insectelor oferă protecție până la 8 ore, dar în cazul în care petreceți timp în zone de pădure, lacuri, locuri cu umiditate ridicată, este recomandată aplicarea la fiecare 4 ore, iar în zonele cu albine și viespi este indicată reaplicarea la fiecare 2 ore.

Cum ajută ingredientele naturale din gelurile calmante?

Dacă repelentul previne înțepăturile, gelurile post-expunere la înțepături au rolul de a calma rapid pielea. Un exemplu este RepelX gel pentru înțepături de insecte, care  se remarcă printr-o formulă bazată în proporție de aproximativ 98% pe ingrediente de origine naturală, fiind un produs testat dermatologic.  

Printre cele mai importante ingrediente se regăsesc:

·       Ulei de mentă și wintergreen - efect răcoritor și analgezic;

·       Ulei de cuișoare - cunoscut pentru proprietățile antiinflamatoare și calmante;

·       Neem și lemongrass - cu rol antiseptic și tonic pentru piele, contribuie la calmarea mâncărimii etc.;

·       Litsea cubeba - astringent, antibacterian, ajută la reducerea inflamației.

Această combinație contribuie la reducerea simptomelor locale precum mâncărimea și roșeața, dar și la prevenirea suprainfectării pielii prin scărpinare. RepelX gel este indicat pentru copiii de peste 3 ani, astfel de formule fiind preferate deoarece evită substanțele agresive și oferă o senzație imediată de confort, fără a încărca pielea.

Reacțiile alergice la înțepături: de la disconfort minor la urgență medicală

Deși majoritatea înțepăturilor de insecte sunt ușoare, există situații în care organismul reacționează mai intens. În cele mai frecvente cazuri, apare o reacție locală, manifestată prin:

·       Roșeață

·       Umflare

·       Mâncărime intensă

Aceste simptome dispar, de regulă, în câteva ore sau zile. Totuși, în anumite situații, pot apărea reacții alergice mai severe, generate de toxinele injectate de insectă. Acestea pot include:

·       Edem accentuat și durere locală

·       Urticarie extinsă

·       Dificultăți de respirație (wheezing, dispnee)

·       Amețeală sau senzație de leșin

În cazuri rare, reacțiile pot evolua rapid spre șoc anafilactic, necesitând intervenție medicală imediată. Aceste riscuri explică de ce prevenția este esențială și de ce produsele repelente și calmante trebuie alese cu atenție, mai ales pentru copii sau persoane cu istoric alergic.

Rolul unei farmacii moderne în alegerea produselor potrivite

În fața unei game variate de produse de acest gen, devine tot mai relevant să alegem informați din surse de încredere. Iar farmaciile moderne din România nu trebuie văzute ca simple puncte de vânzare, ci și ca spații în care putem primi cosiliere în alegerea celor mai sigure și eficiente variante, de la caz la caz.

Astfel, farmacistul joacă un rol important în ghidarea pacienților, mai ales când vine vorba de produse pentru copii sau de persoane cu piele sensibilă. Iar sfaturile avizate sunt esențiale pentru că pot reduce riscul utilizării incorecte și cresc eficiența tratamentului:

De exemplu, farmacistul poate recomanda:

·       tipul de repelent potrivit în funcție de vârstă

·       frecvența aplicării în funcție de expunere

·       produse calmante adecvate tipului de reacție

De ce contează proximitatea și accesul rapid într-o farmacie?

În cazul în care avem nevoie de protecție împotriva înțepăturilor de insecte sau ne confruntăm cu o reacție exagerată la o înțepătură, accesul rapid la o farmacie devine important. Iar aici este de luat în considerare avantajul unei rețele extinse de farmacii, datorită disponibilității produselor și al consilierii imediate. Iar farmaciile moderne, precum Catena, sunt adesea menționate ca exemple de rețele are combină accesibilitatea cu serviciile de consiliere în cele peste 950 de farmacii de pe întreg teritorilul țării. De reținut, o serie de particularități devin importante în ceea ce privește accesibilitatea, proximitatea și varietatea produselor la care putem avea acces rapid:

·       acoperirea națională;

·       disponibilitatea unei game largi de produse, inclusiv a produselor uzuale și a celor sezoniere;

·       servicii suplimentare și programe de fidelitate.

