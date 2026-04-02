Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Video 10 zile în spațiu, fără gravitație: cum mănâncă, dorm și merg la toaletă astronauții din misiunea Artemis 2

Astronauții din misiunea Artemis 2 vor petrece aproximativ 10 zile într-un spațiu restrâns, fără gravitație, la bordul capsulei Orion. Agenția NASA a oferit detalii despre modul în care cei patru membri ai echipajului vor trăi în timpul călătoriei istorice în jurul Lunii, notează BBC News. 

Astronauții din Artemis 2 vor petrece 10 zile la bordul capsulei Orion. FOTO: NASA
Cei patru astronauți – Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen și Victor Glover – vor locui timp de aproximativ 10 zile într-o capsulă de dimensiunea a două minivanuri.

Capsula Orion are un diametru de circa 5 metri și un volum de doar 9,3 metri cubi, ceea ce înseamnă un spațiu limitat, fără facilități obișnuite precum încălzire centrală, televiziune sau aer proaspăt.

Ce vor mânca astronauții

Alimentația în spațiu a evoluat semnificativ, însă rămâne strict controlată. Fără sisteme de refrigerare și în condiții de imponderabilitate, meniul este format din alimente neperisabile, optimizate pentru siguranță și eficiență.

Fiecare astronaut își testează în prealabil meniul, care combină preferințele personale cu cerințele nutriționale stabilite de NASA.

Multe dintre preparate sunt liofilizate și necesită rehidratare cu ajutorul unui distribuitor de apă potabilă. La bord există și un încălzitor compact pentru mesele calde.

Într-o zi obișnuită, echipajul are programate trei mese și două băuturi aromate, la alegere: cafea, ceai verde, ciocolată, smoothie-uri sau sucuri de fructe.

Printre preparatele incluse în meniu se numără:

  • macaroane cu brânză
  • quiche cu legume
  • salată de mango
  • granola cu afine
  • broccoli gratinat sau fasole verde
  • fructe uscate și tortilla

Alimentele proaspete nu sunt transportate, atât din lipsa frigiderelor, cât și pentru a evita firimiturile care ar putea afecta echipamentele.

Cum merg la toaletă în spațiu

Una dintre cele mai frecvente întrebări despre viața în spațiu vizează toaleta. În prezent, astronauții folosesc sistemul Universal Waste Management System, care funcționează pe bază de flux de aer pentru colectarea deșeurilor în absența gravitației.

Misiune istorică: oamenii au pornit spre Lună, după aproape 54 de ani. Artemis 2 a ajuns pe orbita terestră

Spre deosebire de Stația Spațială Internațională, unde urina este reciclată în apă potabilă, în cazul Artemis 2 aceasta va fi evacuată în spațiu, iar deșeurile solide vor fi păstrate pentru a fi aduse pe Pământ.

La doar câteva ore după lansarea misiunii Artemis 2, echipajul a raportat o problemă tehnică la unul dintre cele mai sensibile sisteme de la bordul capsulei Orion: toaleta. Astronauta Christina Koch a semnalat o defecțiune la pornirea sistemului de colectare a urinei, parte a instalației Universal Waste Management System. Potrivit reprezentanților NASA, ventilatorul sistemului – esențial pentru funcționarea în condiții de microgravitație – părea blocat, iar echipele de la sol au intervenit rapid cu instrucțiuni pentru remediere. În acest timp, astronauții au folosit soluțiile de rezervă pentru gestionarea deșeurilor lichide, în timp ce funcția pentru deșeuri solide a rămas operațională.

Problema a fost ulterior rezolvată în colaborare cu centrul de control din Houston, iar toaleta a fost repusă în funcțiune la parametri normali. Oficialii NASA au transmis că sistemul trebuie lăsat să atingă viteza optimă înainte de utilizare, pentru a evita alte blocaje. Toaleta de pe Orion este o versiune mai compactă a celei utilizate pe International Space Station, fiind integrată în podeaua capsulei și oferind un minim de intimitate echipajului. Incidentul subliniază provocările traiului în spațiu, chiar și în cazul unor tehnologii esențiale, într-un mediu unde fiecare detaliu tehnic poate deveni critic.

Igiena, o provocare fără gravitație

Fără gravitație, activitățile simple devin dificile. Astronauții vor folosi kituri personale de igienă care includ periuță și pastă de dinți, șampon uscat, săpun lichid și produse pentru bărbierit. Există un spațiu dedicat acestor activități, adaptat condițiilor din capsulă.

Exercițiile fizice, obligatorii

Microgravitația afectează rapid organismul, ducând la pierderea masei musculare și a densității osoase. Din acest motiv, astronauții vor face zilnic aproximativ 30 de minute de exerciții, folosind un dispozitiv compact de tip „flywheel”, care permite exerciții precum genuflexiuni sau ridicări.

Cum dorm astronauții

Programul zilnic include aproximativ opt ore de somn. În lipsa gravitației, astronauții dorm în saci fixați de pereții capsulei, pentru a evita plutirea în timpul odihnei. De regulă, întreg echipajul se odihnește în același interval.

Misiunea Artemis 2 reprezintă un pas esențial în programul de explorare lunară al NASA, fiind un zbor de testare fără aselenizare, care va deschide drumul pentru viitoarele misiuni cu echipaj uman pe suprafața Lunii.

