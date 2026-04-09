Video „O să vorbesc despre aceste lucruri pentru tot restul vieții mele”. Echipajul Artemis II își încheie misiunea și se întoarce acasă

După o misiune care i-a dus mai departe de Pământ decât orice alt echipaj uman din ultimele decenii, astronauții misiunii Artemis II se pregătesc să revină acasă. Aterizarea în Oceanul Pacific va avea loc sâmbătă, iar momentul va fi transmis live de NASA.

Ziua a opta a misiunii Artemis II este una plină de emoție și reflecție pentru cei patru astronauți aflați la bordul capsulei Orion, numită „Integrity”. Cu Pământul vizibil prin hublouri, echipajul își face bagajele și rememorează experiența unică a zborului în jurul Lunii.

Misiunea, lansată pe 1 aprilie, durează zece zile și reprezintă primul test cu echipaj uman al sistemului SLS și al navei Orion. Cei patru astronauți – Reid Wiseman (comandant), Victor Glover (pilot), Christina Koch și Jeremy Hansen (specialiști de misiune) – au parcurs o distanță record, depășind limita atinsă ultima dată în 1970 de misiunea Apollo 13.

Deși nu au aterizat pe Lună, aceștia au survolat partea nevăzută a satelitului natural al Pământului, observând direct regiuni pe care până acum le-am văzut doar prin imagini captate de sateliți – cratere uriașe și câmpii de lavă.

„Toate lucrurile bune vin înapoi cu noi”

Într-o intervenție din spațiu, pilotul misiunii, Victor Glover, a declarat că echipajul abia așteaptă să împărtășească tot ce a descoperit, potrivit BBC. „Trebuie să ne întoarcem. Există atât de multe date pe care le-ați văzut deja, dar toate lucrurile bune vin înapoi cu noi”. El a adăugat: „Sunt atât de multe alte imagini, atât de multe alte povești”.

Astronautul a subliniat că experiența trăită îi va marca pentru tot restul vieții: „O să mă gândesc și o să vorbesc despre toate aceste lucruri pentru tot restul vieții mele”.

Capsula Orion urmează să aterizeze în Oceanul Pacific, în apropiere de coasta orașului San Diego, la ora 20:07 (ora coastei de est a SUA), ceea ce înseamnă sâmbătă, ora 03:07, ora României. Evenimentul va fi transmis în direct, iar publicul din întreaga lume este invitat să urmărească revenirea echipajului.

Misiunea Artemis II marchează un pas esențial pentru viitoarele explorări lunare și pentru pregătirea misiunilor umane către Marte, oferind date valoroase despre condițiile din spațiul profund și performanța tehnologiilor folosite.