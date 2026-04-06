Înconjurul Lunii realizat de astronauții misiunii Artemis II va putea fi urmărit luni seară, pe Netflix

Românii pot urmări în această seară, în direct, înconjurul Lunii realizat de echipajul misiunii Artemis II, transmis live pe platforme de streaming disponibile și în țara noastră.

Cei patru astronauți ai misiunii – Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman și Jeremy Hansen – au ajuns deja în apropierea Lunii, la mai bine de patru zile de la lansarea din Florida.

Capsula Orion a intrat luni, la ora 07:42 (ora României), în sfera de influență gravitațională a Lunii, marcând o etapă crucială a misiunii.

Luna va putea fi urmărită live timp de mai multe ore

Momentul spectaculos va începe în această seară, la ora 21:45 (ora României), când Luna va umple hubloul capsulei Orion pentru aproximativ șapte ore. Potrivit specialiștilor NASA, satelitul natural al Pământului le va apărea astronauților „ca o minge de baschet ținută la lungimea unui braț”.

Evenimentul va fi transmis live pentru publicul larg, pe Netflix și YouTube, cu o întrerupere de aproximativ 40 de minute, atunci când comunicațiile vor fi blocate de poziționarea Lunii.

De altfel, reprezentanții NASA au creat un eveniment pe Facebook unde va putea fi urmărit live momentul în care astronauții vor atinge punctul de proximitate maximă față de Lună. Transmisiunea live poate fi găsită AICI și va începe la ora 20.00, ora României.

Primul zbor uman în jurul Lunii după mai bine de 50 de ani

Misiunea marchează revenirea oamenilor în apropierea Lunii pentru prima dată de la programul Apollo. Spre deosebire de astronauții de atunci, actualul echipaj va depăși chiar și recordul misiunii Apollo 13, ajungând la peste 406.000 de kilometri de Pământ – cea mai mare distanță parcursă vreodată de oameni în spațiu.

Astronauții vor zbura pe partea nevăzută a Lunii, o zonă care nu poate fi observată de pe Pământ, și ar putea vedea regiuni neexplorate chiar și de misiunile Apollo.

Experimente și observații științifice

Echipajul s-a pregătit timp de peste doi ani pentru acest moment, exersând identificarea formațiunilor geologice lunare. Observațiile lor, alături de fotografii și notițe, ar putea aduce informații valoroase despre istoria și structura Lunii.

Astronauții au observat deja bazinul Mare Orientale, un crater uriaș supranumit „Marele Canion al Lunii”, vizibil până acum doar prin intermediul sondelor spațiale.

Fenomene spectaculoase văzute din spațiu

Pe durata survolului, echipajul va fi martor și la fenomene rare, inclusiv o eclipsă solară – atunci când Soarele va fi acoperit de Lună – dar și la un răsărit și apus de Soare văzute din spatele satelitului natural.

Momentul amintește de celebra fotografie Earthrise, realizată în 1968 în timpul misiunii Apollo 8, care a schimbat modul în care omenirea privește planeta.

Planuri pentru revenirea pe Lună

Dacă această misiune și următoarea vor avea succes, NASA intenționează să trimită din nou oameni pe Lună în anul 2028.

Până atunci, momentul din această seară oferă publicului din întreaga lume șansa rară de a urmări, în direct, un nou capitol din explorarea spațiului.