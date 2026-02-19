O nouă ipoteză privind dispariţia misterioasă a oamenilor de Neanderthal: boala care ar fi putut condamna specia

Dispariţia misterioasă a oamenilor de Neanderthal ar fi putut fi legată de preeclampsie, o complicaţie care pune viaţa în pericol a fătului şi/sau a mamei chiar şi în perioada postpartum, consideră o echipă de medici implicați într-un nou studiu, însă unii experţi în paleoantropologie nu sunt convinşi, transmite joi Live Science care citează un studiu publicat pe 30 ianuarie în Journal of Reproductive Immunology.

Preeclampsia şi eclampsia - o tulburare înrudită care implică una sau mai multe convulsii tonico-clonice sau comă în timpul sarcinii sau ale perioadei postpartum - „nu au fost niciodată luate în considerare serios în ipotezele privind biologia reproductivă neanderthaliană şi dispariţia lor finală", susține o echipă internaţională de neonatologi şi medici ginecologi, potrivit prestigioasei publicații, relatează Agerpres.

Deși nu sunt pe deplin înţelese de experţii medicali, aceste afecţiuni par a fi legate de o particularitate evolutivă a placentei umane - care, având în vedere numărul de gene pe care le împărtăşim cu omul de Neanderthal, ar fi putut afecta şi placenta neanderthaliană.

Ce presupune preeclampsia

Preeclampsia implică o tensiune arterială periculos de crescută şi poate pune presiune pe inima şi alte organe ale persoanei însărcinate, inclusiv rinichii şi ficatul. Afecţiunea este întâlnită în până la 8% din sarcinile actuale şi poate apărea şi în perioada postpartum. Poate evolua şi spre eclampsie, care implică convulsii şi, uneori, leziuni cerebrale. Dacă nu sunt tratate, ambele afecţiuni pot pune viaţa în pericol atât pentru gravidă, cât şi pentru făt.

Cercetările privind preeclampsia au arătat că implantarea anormală şi superficială a placentei în uter poate fi o posibilă cauză a afecţiunii.

Cerinţele metabolice excepţionale ale bebeluşilor din speciile umane cu creier mare au fost probabil responsabile pentru implantarea profundă a placentei pentru a asigura un transfer suficient de nutrienţi materno-fetal, au scris cercetătorii.

O placentă plasată neadecvat va face un efort pentru a dobândi nutrienţii adecvaţi pentru făt, ceea ce poate duce la o creştere a tensiunii arteriale materne, în special în al treilea trimestru, când creierul fătului se dezvoltă rapid, conform acestei ipoteze. Acest lucru poate duce la preeclampsie, eclampsie şi restricţie de creştere fetală, toate acestea complicând sarcina şi ameninţă supravieţuirea mamelor şi a bebeluşilor.

„Le-ar fi putut lipsi un mecanism cheie de protecţie"

Având în vedere această perspectivă asupra preeclampsiei, autorii studiului au ajuns la concluzia că această afecţiune „ar fi putut constitui o presiune selectivă suplimentară, subapreciată, asupra neanderthalienilor, contribuind la dispariţia lor".

Ei au emis ipoteza că neanderthalienilor „le-ar fi putut lipsi un mecanism cheie de protecţie" împotriva preeclampsiei, lucru despre care unii dintre autorii studiului au sugerat anterior că este prezent la oamenii moderni. Această idee, însă, este încă speculativă şi un astfel de mecanism nu a fost încă descoperit.

Dacă neanderthalienilor le-a lipsit un "mecanism de siguranţă maternă" pentru a evita preeclampsia, acest lucru ar fi putut duce la pierderi reproductive şi mortalitate maternă, grăbind astfel dispariţia lor ca grup, a propus echipa.

Dar experţii în arheologie şi genetică neanderthaliană nu sunt convinşi, mai ales că noul studiu nu oferă nicio dovadă că neanderthalienii s-au confruntat cu preeclampsie.

„Ipoteza neanderthalienilor care au dispărut din cauza preeclampsiei depăşeşte cu mult dovezile disponibile", a declarat pentru Live Science într-un e-mail Patrick Eppenberger, şef al Grupului de Fiziopatologie Evolutivă şi Studii ale Mumiilor de la Institutul de Medicină Evolutivă din Zurich, care nu a fost implicat în studiu.

Cu toate că a fost de acord că preeclampsia este unic umană şi legată de evoluţia placentei umane, Eppenberger a spus că „ceea ce este mult mai greu de susţinut este afirmaţia că a fost mai frecventă sau mai letală la neanderthalieni decât la Homo sapiens timpuriu sau că a jucat un rol principal în dispariţia lor, mai ales având în vedere persistenţa îndelungată a neanderthalienilor" de-a lungul a peste 300.000 de ani.

„De ce au dispărut neanderthalienii este o întrebare care a captivat imaginaţia publicului şi a cercetătorilor şi toată lumea caută o dovadă incontestabilă", a declarat pentru Live Science April Nowell, specialistă în arheologie paleolitică de la Universitatea Victoria din Canada.

„Nu sunt deosebit de convinsă de acest studiu"

Motivele dispariţiei neanderthalienilor sunt însă complicate.

„Am susţinut mult timp că supravieţuirea diferenţiată a celor mai mici neanderthalieni este esenţială pentru înţelegerea poveştii neanderthalienilor, dar nu sunt deosebit de convinsă de acest studiu", a spus Nowell.

Dacă cercetătorii au dreptate că H. sapiens a dezvoltat un mecanism pentru a atenua preeclampsia, a spus Nowell, afecţiunea ar fi putut contribui la dispariţia neanderthalienilor. Dar, având în vedere dovezile pe scară largă ale partajării genelor între grupurile de oameni, „în opinia mea, este la fel de posibil ca neanderthalienii, denisovenii şi Homo sapiens să fi împărtăşit acest mecanism de atenuare", a spus Nowell.