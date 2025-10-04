Molecula surpriză care activează mecanismul ce „păcălește” corpul să creadă că a făcut sport și sprijină pierderea în greutate

Un nou mecanism de slăbire ar putea „păcăli” corpul să creadă că a făcut sport, grație unei molecule care reduce pofta de mâncare și ar putea deveni arma secretă împotriva obezității.

Arderea caloriilor nu este singurul mod prin care exercițiile fizice contribuie la pierderea în greutate. Cercetători de la Universitatea Stanford și Baylor College of Medicine au descoperit cum o moleculă produsă natural după efort intens – Lac-Phe – acționează asupra creierului pentru a diminua senzația de foame. Dacă ar fi sintetizată artificial, aceasta ar putea activa același mecanism, stimulând scăderea apetitului și pierderea de grăsime chiar și fără efort fizic efectiv.

În acest articol vei afla ce au arătat experimentele pe șoareci, cum se compară efectul Lac-Phe cu medicamente populare precum Ozempic, și de ce recenta descoperire publicată în Nature Metabolism ar putea deschide calea spre noi tratamente împotriva obezității.

Cum acționează Lac-Phe, molecula care reduce apetitul după exerciții fizice

Oamenii de știință au descoperit că, după efort, sângele șoarecilor era inundat de un metabolit numit Lac-Phe. În creier, această moleculă pare să blocheze un „trăgaci” neuronal responsabil de declanșarea senzației de foame. Descoperirea sugerează o posibilitate „extrem de interesantă”, spune cercetătorul medical Yong Xu, de la Baylor: în viitor, medicamente inovatoare ar putea exploata acest mecanism natural pentru a ajuta la controlul greutății.

Nu ar fi ceva fără precedent. Ingredientul activ din medicamente populare precum Ozempic a fost inițial creat pentru a imita o hormon natural care reglează glicemia și poftele de zahăr.

„Această descoperire este importantă pentru că arată cum o moleculă produsă natural poate influența apetitul, interacționând cu o regiune cheie a creierului care reglează foamea și greutatea corporală”, explică biochimistul Jonathan Long, de la Stanford.

Efectele Lac-Phe la oameni: sportul și molecula care reduce grăsimea abdominală

Deși nu toate rezultatele obținute pe șoareci pot fi aplicate imediat oamenilor, după identificarea Lac-Phe în 2022, studii ulterioare au confirmat că același metabolit crește și la oameni după efort fizic.

Un studiu recent pe antrenamente de anduranță a arătat chiar că persoanele care aveau niveluri mai ridicate de Lac-Phe după sport au pierdut mai multă grăsime abdominală.

Acum, cercetătorii continuă experimentele pentru a înțelege, la nivel molecular, cum acționează această moleculă și dacă ar putea fi cheia unor noi tratamente împotriva obezității.

Experimentele de laborator au confirmat efectul moleculei: șoarecii incapabili să producă Lac-Phe mâncau mai mult după sport, în timp ce cei obezi cărora li s-a administrat intravenos acest compus și-au redus apetitul, au pierdut din greutate și grăsime și și-au îmbunătățit controlul glicemiei.

Cum inhibă Lac-Phe neuronii care declanșează senzația de foame

„Înțelegerea modului în care acționează Lac-Phe este esențială pentru a dezvolta compuși similari care să ajute oamenii să piardă în greutate”, explică neurologul Yang He, de la Baylor.

Cercetătorii au investigat creierul, zona care reglează apetitul și comportamentele alimentare. Echipa a analizat două tipuri de celule cerebrale la șoareci:

Neuronii AgRP, care produc o proteină ce stimulează foamea în hipotalamus și inhibă activitatea neuronilor PVH.

Neuronii PVH, responsabili de reducerea senzației de foame și de controlul apetitului.

Când activitatea neuronilor AgRP este blocată, neuronii PVH preiau controlul și reduc pofta de mâncare. Lac-Phe pare să acționeze exact astfel: inhibă neuronii AgRP, contribuind la scăderea apetitului.

Dacă Lac-Phe funcționează la fel și la oameni, un medicament bazat pe mecanismul său ar putea imita efectul metabolitului, inhibând neuronii AgRP și, astfel, reducând apetitul.

Lac-Phe: din laborator la viitoare tratamente pentru obezitate

Desigur, mai este mult de lucru până când această posibilitate ar putea deveni realitate. Cercetările asupra Lac-Phe sunt abia la început, însă descoperirile actuale deschid calea către o nouă generație de tratamente împotriva obezității și a tulburărilor de alimentație. Faptul că o moleculă produsă natural de organism după sport poate reduce pofta de mâncare și sprijini pierderea în greutate oferă o perspectivă extrem de promițătoare.

Deși nimeni nu vorbește încă despre o „tratament-minune” care să înlocuiască exercițiile fizice, oamenii de știință cred că Lac-Phe ar putea fi, într-o bună zi, cheia unor terapii inovatoare pentru controlul apetitului și menținerea unei greutăți sănătoase.