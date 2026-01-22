„Lună sângerie” în martie. De unde va fi vizibilă ultima eclipsă totală până în 2028

O eclipsă totală de Lună, cunoscută popular drept „lună sângerie”, va avea loc marți, 3 martie 2026. Vizibilă înainte de răsărit în mare parte a Statelor Unite, eclipsa va colora Luna într-o nuanță roșiatică timp de aproape o oră, pe măsură ce aceasta va intra în umbra centrală a Pământului.

Este singura eclipsă totală de Lună din 2026 și, totodată, ultima care va putea fi observată de oriunde de pe glob până pe 31 decembrie 2028. Totuși, vestul Americii de Nord va fi poziționat ideal pentru a o observa în întregime, relatează Forbes.

O eclipsă totală de Lună are loc atunci când Pământul se interpune direct între Soare și Lună, iar umbra sa centrală, numită umbră, acoperă complet satelitul natural. Pe parcursul fenomenului, Luna se întunecă treptat, apoi capătă o culoare roșu-arămie spectaculoasă, ca urmare a faptului că lumina solară este filtrată prin atmosfera Terrei.

Faza de totalitate a eclipsei din 3 martie 2026 va dura 58 de minute și 18 secunde, Luna aflându-se aproximativ 15% în interiorul umbrei Pământului. Fenomenul va fi impresionant, cele mai favorabile zone fiind sud-vestul Statelor Unite, nord-vestul Mexicului și interiorul Australiei. Și de pe restul globului va fi vizibilă Luna sângerie.

Aproximativ 2,5 miliarde de oameni, adică 31% din populația globală, vor putea vedea „luna roșie” în timpul totalității.

Culoarea roșie a Lunii apare deoarece, în timpul eclipsei totale, aceasta este luminată de razele solare deviate prin atmosfera Pământului. Fenomenul, numit dispersie Rayleigh, filtrează lumina albastră și lasă să ajungă la Lună nuanțele roșii și portocalii.

Intensitatea culorii depinde de cantitatea de praf, vapori de apă și particule din atmosferă, iar o eventuală erupție vulcanică recentă poate face ca „luna sângerie” să pară mult mai intens colorată.