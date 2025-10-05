search
Duminică, 5 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință

0
0
Publicat:

O nouă carte scrisă de doi matematicieni francezi susține că oferă un răspuns definitiv la cea mai mare întrebare legată de existența lui Dumnezeu.

Cartea susține că existența lui Dumnezeu poate fi explicată de știință FOTO Arhivă
Cartea susține că existența lui Dumnezeu poate fi explicată de știință FOTO Arhivă

Știința a fost, în mod tradițional, contraargumentul existenței unui creator divin, însă autorii volumului God, the Science, the Evidence: The Dawn of a Revolution (Dumnezeu, Știința, Dovezile: Zorii unei revoluții), care urmează să fie lansat în Marea Britanie și SUA, afirmă că rațiunea și știința oferă acum dovada existenței lui Dumnezeu, scrie Daily Mail.

Olivier Bonnassies, 59 de ani, stabilit în vestul Londrei, și Michel-Yves Bolloré, 79 de ani, din Paris, ambii matematicieni și antreprenori, au publicat prima dată cartea în 2021, iar de atunci au vândut 400.000 de copii și au fost traduși în mai multe limbi.

Cei doi sunt, de asemenea, oameni religioși: Bolloré, inginer în informatică, este catolic din naștere, în timp ce coautorul său și-a găsit credința creștină în jurul vârstei de 20 de ani.

Bonnassies, care locuiește la Paris, susține că „Știința este acum aliata lui Dumnezeu” și că, departe de a oferi motive pentru a respinge existența unei divinități, „pendulul științei a oscilat în direcția opusă”.

Într-un interviu acordat revistei Publishers Weekly, cercetătorul a explicat raționamentul din spatele volumului de 580 de pagini: „Munca noastră se bazează pe trei concluzii științifice: că trăim într-un spațiu-timp care leagă inextricabil materia, spațiul și timpul; că toate acestea par să aibă un început; și că parametrii universului sunt atât de fin reglați încât, dacă i-ai modifica puțin, viața ar deveni imposibilă.”

Cei doi au reușit chiar să convingă alte voci importante din lumea științei că aceasta s-ar putea împleti cu religia.

Fizicianul Robert Wilson a declarat că ideea existenței unui creator „nu oferă o explicație satisfăcătoare pentru mine”, dar a acceptat să scrie prefața cărții.

El notează: „Deși teza generală… conform căreia o minte superioară ar putea fi la originea universului nu îmi oferă o explicație satisfăcătoare, îi pot accepta coerența. Dacă universul a avut un început, atunci nu putem evita întrebarea creației.”

Oamenii de știință sunt, în general, de acord că universul a luat naștere în urma Big Bang-ului, teoria care descrie începuturile și evoluția universului, petrecut acum circa 14 miliarde de ani.

În 1920, Edwin Hubble a observat că distanța dintre galaxii crește peste tot în univers – ceea ce înseamnă că, în trecut, galaxiile erau mai apropiate între ele.

În timp ce unii creștini cred că Big Bang-ul a avut nevoie de un creator divin pentru a se produce, mulți academicieni au respins această idee, inclusiv fizicianul Stephen Hawking.

Celebrul fizician englez susținea că Big Bang-ul a fost inevitabil din cauza legii gravitației, contrazicând credința lui Isaac Newton că universul trebuie să fi fost creat de Dumnezeu deoarece nu ar fi putut apărea din haos.

La începutul acestui an, un sondaj a arătat că adolescenții și tinerii de până în 20 de ani sunt de două ori mai puțin predispuși să se identifice drept atei decât părinții lor.

Persoanele cu vârste între 18 și 24 de ani – toți parte din Generația Z – au fost cel mai spiritual grup de vârstă din Marea Britanie, doar 13% declarându-se atei. Alți 62% se descriu drept „foarte” sau „destul de” spirituali, potrivit cercetării realizate de OnePoll.

Știință

Top articole

Partenerii noștri

image
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
digi24.ro
image
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse
stirileprotv.ro
image
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei
gandul.ro
image
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
mediafax.ro
image
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui Gică Hagi
fanatik.ro
image
Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei
libertatea.ro
image
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări
digi24.ro
image
S-a lansat noua mașină Dacia! Modelul care i-a dat deja pe spate pe britanici: prețul este mai mic decât al rivalelor
gsp.ro
image
”Cel mai frumos loc de pe pământ” va costa 140.000.000 €! Se anunță ceva nemaivăzut în România: ”Banii jos”
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
observatornews.ro
image
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
De ce nu e bine să oprești complet căldura când pleci de acasă mai mult timp
playtech.ro
image
Afacerea de succes dezvoltată de tatăl Simonei Halep. Sportiva își susține părinții necondiționat și e mândră de activitățile lor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Fiica ”celui mai mare interlop al țării” a văzut ce a făcut iubitul ei, a filmat totul și a pus clipul pe internet VIDEO
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Accident mortal în Neamț! Un tânăr a murit din cauza unui șofer de 23 de ani. Alte două fete au fost rănite
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată CONACUL de vacanță. E superb. Sora lui Culiță e foarte bogată, are și un penthouse în Sebeș
romaniatv.net
image
Românii care au trimis colete cu plata ramburs, vânați de Fisc. ANAF a cerut liste de la curieri
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"
click.ro
image
La ce etaj este cel mai bine să cumperi un apartament. Avantajele și dezavantajele care trebuie știute înainte de a decide
click.ro
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
1 linda lee cadwell with bruce lee and brandon lee jpg jpeg
Linda Lee, despre moartea soţului Bruce Lee şi a fiului Brandon Lee. „Se spune că timpul le vindecă pe toate. Nu-i aşa”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"

OK! Magazine

image
Meghan Markle sau Kim Kardashian? Ducesa s-a întors în Europa, iar apariția ei de la Paris ne-o arată foarte schimbată

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!