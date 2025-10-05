Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință

O nouă carte scrisă de doi matematicieni francezi susține că oferă un răspuns definitiv la cea mai mare întrebare legată de existența lui Dumnezeu.

Știința a fost, în mod tradițional, contraargumentul existenței unui creator divin, însă autorii volumului God, the Science, the Evidence: The Dawn of a Revolution (Dumnezeu, Știința, Dovezile: Zorii unei revoluții), care urmează să fie lansat în Marea Britanie și SUA, afirmă că rațiunea și știința oferă acum dovada existenței lui Dumnezeu, scrie Daily Mail.

Olivier Bonnassies, 59 de ani, stabilit în vestul Londrei, și Michel-Yves Bolloré, 79 de ani, din Paris, ambii matematicieni și antreprenori, au publicat prima dată cartea în 2021, iar de atunci au vândut 400.000 de copii și au fost traduși în mai multe limbi.

Cei doi sunt, de asemenea, oameni religioși: Bolloré, inginer în informatică, este catolic din naștere, în timp ce coautorul său și-a găsit credința creștină în jurul vârstei de 20 de ani.

Bonnassies, care locuiește la Paris, susține că „Știința este acum aliata lui Dumnezeu” și că, departe de a oferi motive pentru a respinge existența unei divinități, „pendulul științei a oscilat în direcția opusă”.

Într-un interviu acordat revistei Publishers Weekly, cercetătorul a explicat raționamentul din spatele volumului de 580 de pagini: „Munca noastră se bazează pe trei concluzii științifice: că trăim într-un spațiu-timp care leagă inextricabil materia, spațiul și timpul; că toate acestea par să aibă un început; și că parametrii universului sunt atât de fin reglați încât, dacă i-ai modifica puțin, viața ar deveni imposibilă.”

Cei doi au reușit chiar să convingă alte voci importante din lumea științei că aceasta s-ar putea împleti cu religia.

Fizicianul Robert Wilson a declarat că ideea existenței unui creator „nu oferă o explicație satisfăcătoare pentru mine”, dar a acceptat să scrie prefața cărții.

El notează: „Deși teza generală… conform căreia o minte superioară ar putea fi la originea universului nu îmi oferă o explicație satisfăcătoare, îi pot accepta coerența. Dacă universul a avut un început, atunci nu putem evita întrebarea creației.”

Oamenii de știință sunt, în general, de acord că universul a luat naștere în urma Big Bang-ului, teoria care descrie începuturile și evoluția universului, petrecut acum circa 14 miliarde de ani.

În 1920, Edwin Hubble a observat că distanța dintre galaxii crește peste tot în univers – ceea ce înseamnă că, în trecut, galaxiile erau mai apropiate între ele.

În timp ce unii creștini cred că Big Bang-ul a avut nevoie de un creator divin pentru a se produce, mulți academicieni au respins această idee, inclusiv fizicianul Stephen Hawking.

Celebrul fizician englez susținea că Big Bang-ul a fost inevitabil din cauza legii gravitației, contrazicând credința lui Isaac Newton că universul trebuie să fi fost creat de Dumnezeu deoarece nu ar fi putut apărea din haos.

La începutul acestui an, un sondaj a arătat că adolescenții și tinerii de până în 20 de ani sunt de două ori mai puțin predispuși să se identifice drept atei decât părinții lor.

Persoanele cu vârste între 18 și 24 de ani – toți parte din Generația Z – au fost cel mai spiritual grup de vârstă din Marea Britanie, doar 13% declarându-se atei. Alți 62% se descriu drept „foarte” sau „destul de” spirituali, potrivit cercetării realizate de OnePoll.