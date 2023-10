Cutremur pe Marte! NASA a detectat cel mai mare cutremur înregistrat pe Planeta Roșie

Oamenii de știință au detectat cel mai mare cutremur înregistrat vreodată pe planeta Marte. Inițial s-a crezut că a fost vorba de impactul cu un meteorit, dar ulterior s-a dovedit a fi un fenomen tectonic cu o magnitudine de 4,7.

„Credem că pe Marte nu există o activitate tectonică propriu-zisă, iar acest eveniment a fost probabil cauzat de eliberarea unei tensiuni a scoarței terestre. Această tensiune este rezultatul a miliarde de ani de evoluție, inclusiv răcirea planetei la ritmuri diferite” a spus Benjamin Fernando, coautorul studiului și geofizician planetar de la Universitatea Oxford din Marea Britanie.

Undele cutremurului au fost detectate de dispozitivul de aterizare InSight al NASA pe 4 mai 2022, iar acum au fost exclus ca zgomotul să fi fost cauzat de impactul unui meteorit cu suprafața planetei Marte, potrivit unui nou studiu din revista Geophysical Research Letters, se arată într-un articol publicat de Newsweek.

După câțiva ani de cercetări, folosind date de la sateliții care orbitează în jurul planetei Marte, cercetătorii de la Universitatea din Oxford, alături de Agenția Spațială Europeană, Agenția Spațială Națională Chineză, Organizația Indiană de Cercetare Spațială și Agenția Spațială a Emiratelor Arabe Unite, nu au identificat niciun crater sau altă urmă de de impact, ajungând la concluzia că zgomotul captat din spațiu a fost cauzat de un cutremur.

„Am căutat elemente care ar fi putut perturba condițiile atmosferice, de exemplu un nor de praf, precum și o zonă de explozie cu un crater proaspăt. Nu am văzut nimic din asta, în ciuda căutării destul de amănunțite, așa că putem concluziona că acesta nu a fost un eveniment de cauzat de un impact” adăuga Benjamin Fernando.

Cercetătorii sunt entuziasmați de ceea ce înseamnă această descoperire pentru cercetarea pe planeta Marte și sunt, de asemenea, încântați de succesul unei colaborări atât de mari între instituții.