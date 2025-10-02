medlife right medlife right
MedLife a finalizat o invesție de peste 3 milioane euro în dezvoltarea celei mai mari clinici multidisciplinare din județul Argeș

MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, își extinde rețeaua națională și inaugurează o nouă hyperclinică multidisciplinară la Pitești, în urma unei investiții totale de 3,1 milioane de euro.

Noua unitate, cu o suprafață de 1.500 mp, a fost gândită ca un hub medical modern, dotat cu echipamente de ultimă generație și o echipă multidisciplinară, pentru a oferi pacienților acces la servicii integrate, de la consultații și analize, până la investigații imagistice și spitalizare de zi.

Hyperclinica MedLife din Pitești include 21 de cabinete de consultații, 2 cabinete pentru recoltare probe biologice, 13 paturi pentru spitalizare de zi, o zonă complet echipată de imagistică medicală și laborator propriu de analize. Printre dotările speciale se numără sala de mici intervenții chirurgicale, cu laser CO2 și echipamente moderne pentru intervenții minim invazive.

Pacienții din județul Argeș beneficiază acum de servicii medicale complete: imagistică (RMN, tomografie computerizată, mamografie cu tomosinteză, radiologie, DEXA și ecografie), analize medicale de laborator, inclusiv genetică și anatomie patologică, consultații pentru toate specialitățile medicale, estetică medicală, pediatrie și gastroenterologie. Totodată, în premieră locală, pacienții vor avea acces la investigații cardiace complexe, precum cardio-CT și cardio-RMN.

Oferta de specialități acoperă o paletă largă de nevoi medicale, printre care se numără gastroenterologie, cardiologie și cardiologie pediatrică, pneumologie, ORL, endocrinologie, ginecologie, ortopedie și ortopedie pediatrică, urologie, oftalmologie, hematologie, dermatologie, chirurgie generală și pediatrică, neurologie și neurochirurgie, proctologie, reumatologie, oncologie, diabet, nutriție și boli metabolice. O parte dintre serviciile medicale sunt deja disponibile în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Echipa clinicii este formată din 80 de medici și 30 de asistenți medicali, operatori și personal de suport, specialiști din Pitești, București și Craiova, mulți dintre ei cu recunoaștere la nivel local și național. Planurile de dezvoltare includ extinderea continuă a echipei și atragerea unor medici în specialități deficitare pentru regiunea Argeș, precum neurochirurgia intervențională sau urologia intervențională.

Impactul asupra comunității s-a resimțit rapid: doar în primele luni de activitate, clinica a deservit peste 800 de pacienți în iulie, aproape 1.300 în august și circa 500 în prima săptămână din septembrie, cifre care confirmă nevoia acută de servicii medicale moderne în zonă. Estimările arată că, odată cu extinderea serviciilor și semnarea contractelor pentru spitalizare de zi, capacitatea clinicii va depăși 5.000 de pacienți lunar.

Această investiție marchează un moment important pentru comunitatea locală. Piteștiul are acum o clinică modernă, cu o ofertă medicală completă și tehnologie de top, care poate răspunde nevoilor diverse ale pacienților. Primele luni ne-au arătat că există o cerere foarte mare pentru servicii medicale la standarde înalte, iar echipa noastră este pregătită să facă față acestui nivel de așteptări,” a declarat, dr Cristian Lamba, Manager MedLife Solomed Pitești.

Dezvoltarea infrastructurii medicale locale este una dintre prioritățile noastre. Prin investiția de la Pitești consolidăm angajamentul MedLife de a aduce mai aproape de pacienți expertiza echipelor noastre și accesul la investigații complexe, care până acum necesitau deplasări către centre universitare. Ne propunem să fim alături de pacienții din Argeș pe termen lung și să contribuim la îmbunătățirea calității vieții acestora,” a adăugat Dorin Preda Deputy CEO MedLife Group.

Deschiderea noii hyperclinici întărește angajamentul MedLife de a dezvolta infrastructura medicală privată la nivel național, prin investiții în tehnologii avansate, echipe medicale de elită și soluții de prevenție și tratament menite să crească speranța de viață și calitatea vieții pacienților din România.

Oameni Fericiți, Medici buni

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe medlife.ro

