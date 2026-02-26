Lupta cu kilogramele poate ajunge la endocrinolog. Dr. Ioana Constantin, MedLife: „Obezitatea este o boală complexă”

În România, cifrele vorbesc de la sine: peste jumătate dintre bărbați și femei se confruntă cu excesul ponderal. Dincolo de oglindă și de standardele estetice, se ascunde o realitate medicală adesea ignorată.

„Excesul ponderal are o prevalență crescută în România. 10% dintre români suferă de obezitate severă, iar la cabinet se prezintă zilnic pacienți care au această problemă de sănătate, conștientizată sau nu”, a precizat dr. Ioana Daniela Constantin, medic endocrinolog la MedLife Floreasca.

Excesul ponderal, caracterizat de un indice de masă corporală (IMC) peste 25 kg/mp, are o prevalență crescută în România, de aproximativ 68% la bărbați si 51% la femei, conform raportului „Health at glance 2024'', publicat de OCDE și Comisia Europeană în noiembrie 2024.

Obezitatea: Când este necesară vizita la endocrinolog

Pentru mulți, obezitatea este încă privită greșit ca o lipsă de voință. Dr. Ioana Constantin a demontat acest mit, arătând că, de cele mai multe ori, corpul nostru își reglează greutatea prin mecanisme hormonale și nervoase bine definite.

„Obezitatea este o boală cronică complexă, multifactorială (determinată de factori genetici, de mediu, psihologici etc.), care apare prin dezechilibrul factorilor neuroendocrini, ce reglează centrii foamei și sațietății din hipotalamus. Obezitatea nu este doar o problemă de estetică, ci o boală care vine la pachet cu complicații serioase: de la hipertensiune și diabet zaharat tip 2, până la boli hepatice și chiar cancere asociate adipozității”, a explicat dr. Constantin.

Există semne care spun că greutatea nu mai este doar o chestiune de dietă, ci un semnal de alarmă hormonal. Iată câteva dintre ele care impun un consult endocrinologic:

· atunci când creșterea în greutate se produce rapid sau pacientul nu obține scăderea în greutate în ciuda măsurilor luate;

· atunci când observă apariția unor vergeturi late roșii-violacee cu subțierea pielii și echimoze/ vânătăi frecvente;

· la femei care asociază tulburări ale ciclului menstrual, hirsutism (pilozitate în exces în zonele masculine la femei), ovare polichistice;

· la bărbați care acuză disfuncție erectilă;

· atunci când indicele de masă corporală este peste 40 kg/mp (obezitate morbidă);

· înainte de intervenția chirurgicală bariatrică.

„Nu toți pacienții cu obezitate trebuie să ajungă la endocrinolog. Recomandarea unui consult la endocrinolog se face pentru că există o serie de boli endocrine care predispun la exces ponderal prin încetinirea metabolismului sau prin modificarea compoziției corporale, în favoarea țesutului adipos”, a explicat medicul.

Marea capcană: Mitul tiroidei

Hormonii tiroidieni au rol în metabolismul energetic al organismului. „Hipotiroidismul duce la scăderea ușoară a consumului de energie și predispune astfel la creșterea in greutate, alături de o retenție de lichide prin acumularea de glicozaminoglicani. Totuși, tratamentul hipotiroidismului produce o scădere modestă în greutate, întotdeauna fiind implicați și alți factori”, a spus medicul endocrinolog.

Una dintre cele mai frecvente justificări auzite în cabinetele medicale este: „Mă îngraș din cauza tiroidei”. Dr. Constantin a venit cu argumente care desființează acest subiect: „Este un mit întâlnit frecvent. Pacienții care au patologii tiroidiene, dacă au analize normale (hipotiroidism tratat sau tiroidită autoimună cu funcție păstrată) NU se îngrașă din cauza tiroidei. Trebuie să înțelegem că, odată ce funcția tiroidiană este echilibrată medicamentos, metabolismul revine la normal.”

Cele mai frecvente afecțiuni endocrine asociate cu creșterea în greutate

Există însă și boli endocrine care predispun la creșterea în greutate (scăderea metabolismului energetic sau modificarea compoziției corporale), dar aproape niciodată nu reprezintă singurul mecanism implicat. „La pacienții cu obezitate găsim o prevalență crescută a hipotiroidismului (conform Endocrine Society of Endocrinology (ESE) – pentru hipotiroidismul primar evident de aproximativ 14%, iar pentru hipotiroidismul subclinic de 14,6%). Astfel, se recomandă ca toți pacienții cu exces de greutate să fie evaluați pentru funcția tiroidiană”, a precizat medicul endocrinolog.

O altă afecțiune mai rară, asociată cu obezitatea este sindromul Cushing, cu hipersecreția patologică de cortizol. Prevalența este de aproximativ 0,9% la cazurile de obezitate conform ESE. „Aceasta afecțiune se manifestă clasic prin obezitate de tip central, abdominal, cu fața rotundă, piele subțire cu echimoze si vergeturi roșii-violacee, la pacienți care au adesea și hipertensiune arterială și diabet zaharat tip 2 etc”, a spus dr. Constantin.

Mai sunt și alte boli endocrine care favorizează modificarea compoziției corporale cu un exces de țesut adipos, precum deficitul de testosteron la bărbați, menopauza și insuficiența ovariană prematură, deficitul de hormon de creștere etc.

Drumul spre vindecare: „Cei mai impresionanți sunt copiii”

Succesul în tratarea obezității nu vine dintr-o rețetă miraculoasă, ci dintr-o schimbare de paradigmă. Medicul a mărturisit că cele mai emoționante cazuri sunt cele ale tinerilor care reușesc să își rescrie viitorul. „Am în minte mai multe cazuri care au mers bine prin diverse abordări, cu sau fără medicație. Dar cel mai mult m-au impresionat copiii și adolescenții care au fost foarte complianți în modificarea obiceiurilor alimentare si alegeri sănătoase, după ce au înțeles ce e mai bine pentru corpul lor.”

Știința modernă explică de ce intervenția timpurie este vitală. Un studiu publicat de o revistă prestigioasă de medicină (New England Journal of Medicine) arată că obezitatea infantilă tinde să persiste la vârsta adultă din cauza „setării” centrilor foamei din hipotalamus. Însă, neuroplasticitatea tinerilor permite reeducarea metabolică mult mai eficient decât la adulți.

Sfatul medicului: Adio vinovăției, bun venit suportului

Obezitatea aduce cu sine o povară psihologică imensă: rușine, dezamăgire și izolare. Mesajul dr. Ioana Constantin pentru cei care se simt descurajați este unul de solidaritate: „Acești pacienți trăiesc adesea stări de vinovăție, rușine, dezamăgire, iar sfatul meu este să caute suport de specialitate (nutriționist, endocrinolog, diabetolog, psihoterapeut etc.), chiar dacă pare un drum greu și complicat înainte. Să găsească acei specialiști cu care rezonează, care îi pot susține pe termen lung în efortul lor”.

Endocrinologul îi sfătuiește pe românii care se confruntă cu obezitate să nu amâne vizita la medic. Intervenția din timp previne multe probleme de sănătate viitoare și îmbunătățește calitatea vieții.

Surse:

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1703860

https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-europe-2024_b3704e14-en.html

https://doi.org/10.1530/EJE-19-0893

American Association of Clinical Endocrinology Consensus Statement: Algorithm for the Evaluation and Treatment of Adults with Obesity/Adiposity-Based Chronic Disease – 2025 Update - Endocrine Practice