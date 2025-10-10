medlife right medlife right
Grupul MedLife reafirmă angajamentul față de excelența medicală prin participarea activă la evenimente de referință în domeniu

MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, continuă să sprijine dezvoltarea profesională a cadrelor medicale și să promoveze inovația în domeniul sănătății prin implicarea activă în evenimente de prestigiu. 

Doar în luna octombrie 2025, compania participă la două evenimente majore: Romanian Hernia Days 2025, desfășurat la Cluj-Napoca, și Conferința AMLR 2025 (A 32-a Întâlnire a Federației de Laboratoare Clinice Balcanice și A 16-a Conferință Națională a Asociației de Medicină de Laborator din România), ce are loc la Sinaia.

Romanian Hernia Days 2025

Evenimentul, organizat în perioada 9-10 octombrie 2025 la Cluj-Napoca, reunește profesioniști din domeniul chirurgiei peretelui abdominal din întreaga lume. Sub motto-ul „Tehnici și tehnologii în chirurgia peretelui abdominal”, conferința abordează teme precum integrarea tehnologiilor avansate în practica chirurgicală și rolul chirurgiei deschise în era roboticii.

MedLife este prezentă cu un stand dedicat, unde vizitatorii pot afla informații despre cele mai noi tehnologii și servicii medicale oferite de companie. Totodată, din comitetul de organizare a evenimentului fac parte Dr. Victor Radu, medic primar chirurgie generală, doctor în științe medicale, Dr. Mircea Lică, medic primar chirurgie generală, doctor în științe medicale – amândoi activând în cadrul Centrului de Excelență în Chirurgia Herniilor MedLife, dar și Dr. Valentin Oprea, medic primar chirurgie generală, doctor în științe medicale, din cadrul Spitalului Militar Cluj-Napoca.

Conferința AMLR 2025

La Sinaia, în perioada 8-11 octombrie 2025, se desfășoară Conferința AMLR 2025, un eveniment de referință în domeniul medicinei de laborator. MedLife participă activ la acest congres, având un stand propriu unde specialiștii prezintă cele mai recente inovații în domeniu, între care și informații despre testul Early CDT, un test imunologic de sânge, realizat prin metoda ELISA, care identifică autoanticorpi specifici produși de organism în stadiile incipiente ale cancerului pulmonar.

Un alt moment important este marcat de Dr. Elena Malciolu, medic primar medicină de laborator și coordonator al laboratorului central al Grupului MedLife, care susține un simpozion cu tema Early CDT – The Innovative Test for Early Detection of Lung Cancer Risk”.

Angajamentul MedLife față de inovație și educație continuă

Prin participarea la aceste evenimente, MedLife își reafirmă angajamentul față de educația continuă a personalului medical și față de implementarea celor mai noi tehnologii în practica medicală. Compania susține dezvoltarea profesională a medicilor și promovează excelența în domeniul sănătății, contribuind astfel la îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite pacienților din România.

Oameni Fericiți, Medici buni

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe medlife.ro

