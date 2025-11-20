Dr. Raisa Croitoru, neurochirurg MedLife, despre operația care bate bisturiul clasic

Polidiscopatia lombară este o afecțiune a coloanei vertebrale care apare atunci când mai multe discuri intervertebrale din zona lombară (partea inferioară a spatelui) se uzează sau se deteriorează.

Aceste discuri au rolul de a funcționa ca niște „perne” între vertebre: amortizează șocurile și ne ajută să ne mișcăm ușor și flexibil. Odată cu trecerea timpului sau din cauza suprasolicitării, aceste discuri pot începe să se degradeze. Procesul este asemănător cu o „îmbătrânire” a coloanei și se poate manifesta prin dureri de spate, senzația de rigiditate sau chiar episoade în care mișcarea devine dificilă, ca un blocaj lombar. În cazul pacientei Lucia P., în vârstă de 77 ani, forma avansată de polidiscopatie lombară pe care o avea era cât pe ce s-o lase imobilizată. Întâlnirea providențială cu neurochirurgul potrivit, dr. Raisa Croitoru, de la MedLife, și operația endoscopică percutanată la coloana vertebrală i-au redat mobilitatea.

Polidiscopatia vertebrală lombară este o afecțiune extrem de frecventă, mai ales odată cu înaintarea în vârstă. „Studiile arată că între 60% și 90% dintre adulți suferă la un moment dat în viață de forme de patologii degenerative la acest nivel (inclusiv polidiscopatie). Când discul se deplasează suficient de mult cât să apese în rădăcina lombară apare durerea de spate ce poate iradia în fese, pe partea posterioară a piciorului, uneori cu furnicături în talpă și degetele mici”, a explicat dr. Raisa Croitoru, medic specialist neurochirurg la MedLife.

Prevalenţa degenerării discului intervertebral (DD) pe întreaga coloană este de 71% la bărbații <50 de ani și 77% la femeile <50, și peste 90% la ambele sexe >50 ani, potrivit PubMed. La nivel lombar, cel mai deteriorat disc este L4-L5 (69-76%) la cei peste 50 ani, conform acelorași date. Polidiscopatia lombară este favorizată de factori precum postura incorectă, munca fizică, statul îndelungat pe scaun sau sporturile solicitante pentru coloană.

La nivel mondial, în fiecare an peste 266 milioane de persoane (3,63% din populație) au degenerare lombară simptomatică de disc și durere de spate. Lucia P., fostă sportivă de performanță (a făcut baschet până în anul IV de facultate), de profesie dascăl, este una dintre persoanele cu astfel de probleme, apărute nu în tinerețe ci mai târziu. S-a căsătorit, a avut doi copii, a devenit bunică și luându-și acest rol în serios și-a urmat nepotul în ultimii ani la toate olimpiadele. Însă de câțiva ani încoace a început s-o doară spatele. Iar durerea a devenit din ce în ce mai insuportabilă. „Am trăit în chinuri cu durerea, în sensul că nu mai puteam să calc pe picior,” a povestit doamna L.P., al cărei calvar a culminat cu o hernie de disc la nivelul L5/S1, diagnosticată în 2025.

„Pacienta a venit prima dată la mine în 2023 când am stabilit diagnosticul de polidiscopatie vertebrală lombara, cu o hernie discală L3 dreapta pe care am tratat-o printr-o infiltrație corticosteroidiana ghidată ecografic. Avea dureri atât la mers, cât și la statul în picioare sau în șezut, făcând dificilă orice mișcare sau deplasare. Doamna, acum pensionară, a lucrat în educație, și din sutele de copii pe care i-a ”crescut” acum a rămas cu unul singur în grijă, nepoțelul, și dincolo de orice durere fizică, faptul că nu își mai putea duce nepotul la pregătiri și concursuri o afecta enorm,” a confirmat medicul său, dr. Raisa Croitoru.

După ce infiltrația din 2023 a rezolvat problema herniei de la L3, durerile lombare și pe piciorul drept s-au remis și L.P. a putut să-și reia activitățile cotidiene; în 2025 doamna a revenit în cabinetul dnei. dr. Croitoru cu dureri acute lombare și în special pe piciorul stâng, atât în timpul mersului cât și în repaos, iar problema nou apărută, hernia L5/S1 cu un fragment discal desprins, a impus o rezolvare chirurgicală.

Operația care a bătut bisturiul clasic

Dr. Raisa Croitoru a ales de data aceasta pentru pacienta sa o tehnică de vârf: chirurgia endoscopică percutanată. „Când pacientul suferă de afectare lombară și mai ales la mai mult de un nivel, păstrarea pe cât posibil a integrității structurii de susținere a coloanei (mușchi, tendoane, articulații) este esențială, iar trauma trebuie să fie minimă, pentru a putea avea o recuperare rapidă”, a explicat neurochirurgul.

Tehnica aceasta, minim-invazivă, face o diferență uriașă față de operația clasică. În loc de o incizie mare de 10 cm, se folosește o deschidere de doar 8 milimetri. Printr-un tub dotat cu o cameră de înaltă rezoluție, medicul ajunge direct la hernie, o îndepărtează și întărește discul, totul fără a tăia mușchii și țesuturile sănătoase. Rezultatul? Recuperare rapidă și cicatrici aproape invizibile.

„Pacientul este adormit complet, sub anestezie generală, și prin această mică deschidere la piele, introduc endoscopul țintit deasupra herniei de disc, verificând locul exact cu aparatul de radiologie, deschid ligamentul care acoperă sacul dural, și daca este nevoie, frezez marginea osului cu un mic drill de 3mm pentru a-mi face un minim de loc să pot prinde și scoate hernia de disc. Apoi întăresc marginile ”spărturii” din disc pe unde a ieșit fragmentul de hernie, cu o sondă de radiofrecvență, ca să reducem riscul de recidivă a herniei. Scot apoi endsocopul, și închid mica deschidere din piele cu lipici chirurgical”, a explicat dr. Croitoru.

„Doamna doctor face parte din familia sufletelor mele”

În sala de operație, doamna Lucia a intrat cu o hotărâre de invidiat: „Nu am avut nicio îndoială. M-am dus cu încredere absolută în doamna doctor. După toate întâlnirile cu dumneaei și intervențiile dumneaei asupra mea, doamna doctor Croitoru face parte din familia sufletelor mele,” a mărturisit L.P.

Pacienta s-a internat în spital cu o zi înainte de intervenție. A dormit liniștită, fără să-și facă prea multe griji, cu gândul că totul va fi bine și că va putea din nou să-și însoțească nepotul la concursuri. „M-am odihnit chiar bine, dacă mă întrebați. Bineînțeles cu rugăciuni, că am fost învățată de mică să mă rog. Eram convinsă, că mă fac bine. Și așa a fost. Rugăciunile mi-au fost ascultate”, a spus pacienta, care a trecut cu bine „examenul” intervenției pe coloana vertebrală.

Multor pacienți le este teamă de operațiile pe coloană. Nu însă și doamnei L.P. „Am dat examene multe, știți că dascălii dau examene multe în viața lor, așa că la operație nu am avut emoții ca la un examen. Nu, poate o mică strângere de inimă, dar când am văzut că doamna doctor m-a îmbrățișat, m-a mângâiat pe cap și se comporta atât de normal, am fost liniștită”.

Rezultatele intervenției au fost imediate. Pacienta s-a ridicat din pat în dimineața de după operație și a plecat acasă în aceeași zi, complet mobilizată. Iar dispariția durerii a fost instantanee: „Durerea nu o simți; abia te duci până la salonul de operație, dar după aceea alergi. M-am simțit ca la douăzeci de ani”, a spus după intervenție L.P.

Testul rezilienței: accidentul imprevizibil

Cazul doamnei L.P. avea să devină o pledoarie incontestabilă pentru chirurgia minim invazivă, la doar câteva săptămâni de la intervenția reușită pe coloană, când pacienta a suferit un traumatism sever care i-a provocat o fractură de bazin.

„Faptul că operația lombară a fost minim invazivă a făcut o diferență majoră în recuperarea după accidentul respectiv,” a explicat dr. Raisa Croitoru. „Dacă ar fi fost operată clasic, cu toată trauma inițială, i-ar fi fost foarte greu să se recupereze complet.”

Datorită recuperării rapide și traumei minime cauzate de intervenția endoscopică, organismul doamnei L.P. a putut gestiona șocul fracturii de bazin mult mai bine. Un pas mic (incizia de 8 mm) a făcut o diferență uriașă în fața unei încercări majore a vieții.

Apel la prevenție: mișcarea și postura importante pentru sănătatea coloanei vertebrale

Pentru a-și proteja coloana vertebrală și a evita probleme ale acesteia, medicul neurochirurg îi sfătuiește pe oameni să fie atenți la postură și la unele activități care necesită anumite ajustări. De asemenea, să țină cont că mișcarea este foarte importantă pentru sănătatea coloanei.

„Dacă durerea lombară persistă mai mult de câteva zile, nu cedează la tratament simptomatic antialgic și antiinflamator uzual, și/sau este însoțită de semne de alarmă: amorțeli, furnicături slăbiciune în picior, tulburări de mers, tulburări de control vezical sau intestinal, este indicat să vină la consult de specialitate”, a precizat dr. Raisa Croitoru.

Doamna L.P. deja cu experiență în astfel de probleme, dar care acum este din nou pe picioare, își încurajează semenii: „Dacă oamenii au probleme putem să le spunem să se ducă cu curaj. Acum nici nu știu dacă se mai vede că eu sunt operată.”

