Articol susținut de advertorial

Dr. Ana-Maria Alexandra Moldovan, neonatolog MedLife: „Testarea genetică va completa screeningul neonatal clasic”

Publicat:

Neonatologia este una dintre ramurile medicinei în care fiecare secundă poate rescrie un destin. Este spațiul în care fragilitatea extremă coexistă cu forța miraculoasă a începutului, iar medicii care o practică trăiesc zilnic la granița dintre risc, emoție și speranță. „Fiecare copil, indiferent de provocările medicale cu care se confruntă, are un potențial extraordinar de a lupta și de a progresa”, e de părere dr. Anamaria Alexandra Moldovan, medic specialist neonatologie în cadrul MedLife Genesys Arad.

Dr. Moldovan a ales neonatologia nu întâmplător, ci ca răspuns la o chemare interioară. „Am ales neonatologia deoarece reprezintă un domeniu în care medicina se îmbină în mod unic cu responsabilitatea profundă față de începutul vieții”, a spus  dr. Anamaria Alexandra Moldovan.

Ceea ce a atras-o cel mai mult a fost intensitatea momentelor care definesc primele ore de viață ale unui copil. „Complexitatea îngrijirii nou-născutului, capacitatea de a interveni prompt și eficient în situații critice și posibilitatea de a influența pozitiv traiectoria de dezvoltare încă din primele minute” au cântărit decisiv în alegerea ei profesională. „Este o specialitate care necesită rigoare, empatie și gândire clinică bine structurată”, a afirmat medicul, convins că neonatologia i-a fost destin.

Minunea adaptării: „Orice progres, oricât de mic, are o semnificație uriașă”

Neonatologia este o specialitate care a format-o, a provocat-o dar a și împlinit-o pe dr. Anamaria Alexandra Moldovan. După ani petrecuți lângă incubatoare, perfuzii minuscule și părinți încărcați de teamă, dr. Moldovan a învățat să vadă miracolele în detalii. „M-a impresionat fragilitatea, dar și surprinzătoarea capacitate de adaptare a nou-născuților”, a declarat aceasta.

În același timp, încă o emoționează transformarea părinților care, în fața incertitudinii, descoperă forțe interioare nebănuite. „Trec în timp scurt de la teamă la implicare activă în îngrijirea copilului. Această dinamică umană îmi confirmă în fiecare zi alegerea profesională.”

Cazurile care rămân în minte: prematurii extremi

Există pacienți pe care un medic nu îi uită niciodată. Pentru dr. Moldovan, aceștia sunt prematurii extremi — copiii care cântăresc uneori extrem de puțin, dar luptă cu o forță care sfidează biologia. „Prematurii extremi, cu greutate foarte mică la naștere, sunt adevăratele miracole. Evoluțiile lor sunt o succesiune de etape delicate, iar orice progres, oricât de mic, înseamnă enorm”, a povestit neonatologul.

Mediul în care este îngrijit prematurul, inclusiv calitatea îngrijirii neonatale, are un rol major pentru rezultatele pe termen lung: sănătate generală, dezvoltare neurologică, adaptare. Iar intervențiile precoce în terapie neonatală influențează pozitiv dezvoltarea neurocognitivă la prematuri, susținând ideea că intervenția promptă și îngrijirea specializată pot schimba parcursul de viață. De departe cel mai puternic moment este externarea. „A vedea un copil prematur care, după luni de evoluție complexă și efort susținut, pleacă sănătos acasă reprezintă una dintre cele mai mari împliniri profesionale. Este momentul în care întregul parcurs, de la intervențiile critice din primele ore de viață, la ajustarea fină a fiecărei etape de îngrijire, capătă un sens profund. Pentru mine, acest moment simbolizează nu doar succesul actului medical, ci și forța extraordinară a copilului și reziliența familiei. Este o confirmare că echipa medicală și părinții au format un parteneriat autentic, iar rezultatul este o viață care își poate continua drumul în afara spitalului”, a precizat neonatologul.

Boala care apare cel mai des: detresa respiratorie

În secția în care lucrează, provocarea cea mai frecventă este detresa respiratorie. „Este o patologie complexă, prezentă atât la prematuri, cât și la nou-născuții la termen”, a explicat medicul. În funcție de cauză, imaturitatea pulmonară, dificultăți de adaptare postnatală sau afecțiuni asociate, intervenția trebuie să fie promptă și bine calibrată.

Tratamentul depinde de rapiditatea intervenției. „De la suport respirator non-invaziv la ventilație mecanică, managementul necesită decizii rapide. Experiența echipei face diferența în evoluția copilului,” a declarat dr. Anamaria Alexandra Moldovan.

Protocoalele bine stabilite și lucrul în echipă îi permit medicului să acționeze rapid și eficient, fără a lăsa stresul situației să interfereze cu deciziile clinice. „În neonatologie, calmul și empatia nu sunt doar calități, ci instrumente esențiale de lucru. Reușesc să le mențin printr-o combinație între rigoarea profesională și echilibrul emoțional”, a precizat medicul.

Testarea genetică – instrument de diagnostic vital, dar nu de rutină

În ultimii ani, genetica a devenit un aliat tot mai prezent în neonatologie, dar utilizarea ei rămâne selectivă. „Testele genetice sunt indicate rar și doar când există argument clinic solid”, a subliniat dr. Moldovan.

Sunt situații în care un diagnostic genetic precoce poate schimba totul. „Testele genetice pot identifica un spectru larg de afecțiuni încă din primele zile de viață, unele tratabile și altele importante pentru monitorizarea pe termen lung. Am avut nou-născuți cu prezentare atipică pentru care genetica a permis identificarea rapidă a unor afecțiuni rare, dar tratabile. Conduita terapeutică s-a adaptat imediat,” a povestit neonatologul.

În viziunea medicului, viitorul neonatologiei se îndreaptă spre screening extins. „Pe măsură ce tehnologiile devin mai accesibile, testarea genetică va completa screeningul neonatal clasic. Nu ca rutină imediată, dar ca instrument standard pentru cazurile cu risc,” crede medicul.

Genetica este un domeniu cu un potențial enorm, care va transforma modul în care medicii diagnostichează și tratează pacienții încă din primele momente de viața.

„Uneori, în primele minute se decide o viață. Ceea ce mă motivează zi de zi să intru în secția de neonatologie este convingerea că fiecare gest, oricât de mic, poate avea un impact major asupra unei vieți aflate la început. Faptul că pot contribui la stabilizarea, recuperarea si evoluția acestor copii extrem de fragili este un privilegiu profesional și uman”, a concluzionat dr. Moldovan.

Oameni Fericiți, Medici buni

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe medlife.ro

