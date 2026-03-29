Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
Zilele devin din ce în ce mai lungi. Cine este de vină și ce efecte ar putea avea asupra Pământului

Zilele de pe Pământ se lungesc încet, dar sigur, din cauza topirii ghețarilor și calotelor glaciare, provocate de schimbările climatice determinate de activitatea umană, arată un studiu recent citat de Science Alert. Aceasta redistribuire a masei planetei încetinește rotația Pământului, iar cercetările sugerează că zilele se lungesc în prezent cu aproximativ 1,33 milisecunde pe secol, o valoare record după milioane de ani.

Zilele de pe Pământ se lungesc încet, dar sigur, din cauza topirii ghețarilor. FOTO: Shutterstock
Zilele de pe Pământ se lungesc încet, dar sigur, din cauza topirii ghețarilor. FOTO: Shutterstock

Deși pare o schimbare nesemnificativă comparativ cu cele 86.400 de secunde ale unei zile, oamenii de știință avertizează că efectele pe termen lung ar putea fi considerabile, afectând tehnologii de comunicații și navigație spațială. Modelele mai pesimiste estimează că, până la sfârșitul secolului, această tendință ar putea crește la 2,62 milisecunde pe secol, depășind influența Lunii asupra duratei zilei.

Aceste descoperiri provin dintr-un studiu realizat de geologi de la Universitatea din Viena și ETH Zurich. Cercetătorii au analizat organisme marine fosilizate numite foraminifere și au dezvoltat un algoritm de învățare profundă pentru a calcula fluxul nivelului mării și durata zilei pe Pământ în ultimele aproape 4 milioane de ani.

„Din compoziția chimică a fosilelor de foraminifere, putem deduce fluctuațiile nivelului mării și apoi putem calcula matematic modificările corespunzătoare ale duratei zilei”, explică Mostafa Kiani Shahvandi, specialist în științe climatice și geofizician la Universitatea din Viena. Foraminiferele, organisme unicelulare care își construiesc cochilii din mineralele apei de mare, acționează ca adevărați indicatori ai climei de-a lungul milioanelor de ani.

Studiul arată că topirea rapidă a ghețarilor și calotelor glaciare determină deplasarea masei planetei de la poli spre ecuator, într-un efect similar cu un patinator care își încetinește rotația prin întinderea brațelor. Această redistribuire a masei contribuie direct la prelungirea zilei.

„Creșterea rapidă a duratei zilei din prezent poate fi atribuită în primul rând influențelor umane și este fără precedent cel puțin de la sfârșitul Pliocenului, acum 3,6 milioane de ani”, adaugă Bendikt Soja, profesor de geodezie spațială la ETH Zurich și coautor al studiului.

Studiul consolidează cercetările anterioare și arată că, în trecut, creșteri similare ale duratei zilei au apărut doar în câteva evenimente climatice bruște, când calotele glaciare s-au topit sau au crescut rapid. În schimb, ritmul actual al schimbărilor climatice este mult mai rapid decât orice s-a înregistrat în ultimele milioane de ani.

Din perspectivă tehnică și geofizică, modificarea rotației întregii planete este un semn al impactului uman asupra Pământului, însă consecințele sunt negative, inclusiv prin prelungirea ușoară a zilelor de muncă și posibile perturbări ale infrastructurilor de comunicații și navigație spațială.

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Atentat terorist dejucat în ultima clipă la Paris. Autorul a fost imobilizat chiar când se pregătea să declanșeze explozia
stirileprotv.ro
image
Ce salarii primesc, în 2026, casierii din benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR
gandul.ro
image
Washington Post: Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran
mediafax.ro
image
Cum a ajuns Giovanni Becali să se pună în genunchi în fața președintelui Barcelonei, în holul hotelului: „Presidente, jură-te pe cruce!”
fanatik.ro
image
Otrăvitoarele din Şiria. Povestea femeilor care își omorau bărbaţii cu hârtie de muşte, topită într-o „apa fermecată” de băbăreasa satului
libertatea.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
FOTO Olivia Holder i-a lăsat pe toți ”cu gura căscată”: a ajuns la București. ”Ireal!”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 16 ani a refuzat o ofertă de 300.000 de dolari ca să renunțe la școală, după ce și-a dezvoltat propria afacere de succes
antena3.ro
image
Carnea care ia locul mielului pe masa de Paşte. Costă la fel, dar e mai sănătoasă
observatornews.ro
image
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
cancan.ro
image
Pensie scăzută cu 400 lei la mica recalculare. Casa de pensii l-a informat pe pensionar de ce a pierdut banii
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Aparatul din bucătărie care consumă cel mai mult curent, chiar și atunci când pare oprit
playtech.ro
image
Legenda României care fuma peste un pachet de țigări pe zi. Mii de români au venit în fiecare zi la spital, la fel ca la Maradona
fanatik.ro
image
O țară cu un miliard de locuitori deschide anchete împotriva Statelor Unite. Represalii la mutările lui Trump
ziare.com
image
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a mâncat cina altcuiva. S-a sufocat și nu a mai putut fi salvat
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se întâmplă în această noapte! Toţi românii vor fi afectaţi
romaniatv.net
image
Trecerea la ora de vară crește riscul de AVC și infarct! Avertismentul unui doctor începând de duminică, 28 martie
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Horoscop 29 martie. Balanțele clarifică o situație, oportunități neașteptate pentru Săgetători
click.ro
image
Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, prima reacție oficială după zvonurile legate de divorț: „Lucrurile au mers într-o direcție greșită”
click.ro
image
Am întrebat 5 bucătari celebri ce fac ca să nu arunce mâncarea. Cum poți transforma resturile în alte preparate
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1555 jpg
Previziuni astrologice 27 martie – 9 aprilie 2026: două săptămâni de schimbări, introspecție și decizii curajoase
clickpentrufemei.ro
Biserica Neagră din Brașov, desen de epocă
În Brașovul medieval, marfa cumpărată putea fi verificată la cântarul de control din Piața Sfatului
historia.ro
Click!

image
Cine este iubitul Ramonei Olaru. Primele imagini cu grecul care i-a furat inima vedetei de la Neatza
image
Horoscop 29 martie. Balanțele clarifică o situație, oportunități neașteptate pentru Săgetători

OK! Magazine

image
Prințesa Charlene, diafană în alb! Prințul Albert l-a primit la Monaco pe Papa, într-o vizită istorică

Click! Pentru femei

image
Kimberly Wyatt, de la Pussycat Dolls, abuzată sexual la numai 3 ani! Părinții nici măcar n-au crezut-o!

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?