Duminică, 23 Noiembrie 2025
Un robot de tuns iarba a distrus terenul unui club din Germania: „Senzorii nu mai funcţionează corect"

Publicat:

Un club de fotbal din nord-vestul Germaniei a rămas fără terenul principal de joc după ce un robot de tuns iarba a distrus suprafața gazonului. Incidentul a fost relatat de AP.

Un robot de tuns gazonul a distrus terenul unui club din Germania FOTO: NWZ Online
Un robot de tuns gazonul a distrus terenul unui club din Germania FOTO: NWZ Online

Robotul, botezat „Robby” de membrii clubului SG Egels-Poppens, s-a blocat în solul umed și a distrus iarbă mai mult decât era necesar, potrivit publicației germane Nordwest Zeitung Online. 

A plouat mult în ultima perioadă, aşa că probabil s-a blocat şi senzorii nu mai funcţionează corect”, a explicat Alexander Fink, membru al consiliului de administrație, pentru postul de televiziune.

Consecințele sunt vizibile: echipele clubului nu vor mai putea juca meciuri pe acest teren până primăvara viitoare, când se va putea semăna iarba sau se va monta gazon artificial, a adăugat Fink.

SG Egels-Poppens dispune de un al doilea teren, însă acesta este umed și slab iluminat. Clubul are patru echipe masculine, dar și mai multe echipe de juniori și junioare.

