Un francez a câștigat de trei ori la loz într-o zi și a devenit milionar. Ce va face cu banii

Un bărbat din Franța a câștigat de trei ori la loz, devenind astfel milionar. În 2025, 189 de milionari au fost înregistrați în Franța de Compania Națională de Loterie (FDJ), în urma jocurilor de tip „răzuiește și câștigă”.

Régis (pseudonim dat de FDJ) a mers în decembrie 2025 la o tutungerie pentru a face ceea ce îi place cel mai mult: să joace la lozuri, scrie Le Figaro.

Inițial, bărbatul a câștigat 200 de euro, ceea ce l-a motivat să mai cumpere două bilete, un „Méga Mots Croisés” și un „Millionnaire”.

„Un curaj care a fost imediat răsplătit cu un mic câștig: 20 de euro la Méga Mots Croisés. Însă Régis se afla abia la începutul marii sale zile norocoase.

La scurt timp, el răzuiește biletul Millionnaire și descoperă graalul… jackpotul”, precizează FDJ, pe 2 februarie, pe site-ul său. Regis a câștigat 1 milion de euro după ce a răzuit ultimul bilet.

„După surpriză, bucuria a izbucnit și am împărtășit această fericire cu familia mea.” Acesta plănuiește deja să plece în vacanță cu întreaga familie „și să se bucure de acest moment de relaxare”. O primă plăcere care le va aduce și pe altele.

Anul trecut, 189 de milionari au fost înregistrați în Franța de FDJ datorită jocurilor de tip „răzuiește și câștigă” și jocurilor de tragere la sorți, adică, în medie, un câștigător la aproximativ două zile.