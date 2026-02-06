search
Vineri, 6 Februarie 2026
Vești bune pentru zidul galben! FRF pune în vânzare biletele pentru partida Turcia-România. Prețul unui bilet și metoda de achiziționare

Federația Română de Fotbal a anunțat că începe vânzarea biletelor pentru meciul dintre Turcia și România, din barajul pentru Cupa Mondială. Partida se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00 (ora României), la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş Park, în semifinala play-off-ului.

Suporterii români își pot cumpăra biletele online, de pe site-ul FRF, începând de vineri la prânz. Un tichet costă 145 de lei (aproximativ 27 de euro), iar locurile sunt în Peluza Nord. Pentru fanii români sunt disponibile 2.130 de bilete.

La o comandă pot fi achiziționate cel mult patru bilete, iar fiecare va fi emis pe numele unei persoane, cu datele complete de identificare (nume, prenume, CNP şi serie, număr CI sau paşaport, număr de telefon şi adresă de email). Accesul pe stadion se face doar pe baza unui bilet valid, indiferent de vârstă.

Procedura de achiziționare

Începând de vineri, 6 februarie, la prânz, suporterii își vor putea rezerva biletele pentru partida din Turcia. După încheierea perioadei de vânzare, lista cumpărătorilor va fi transmisă Federației Turce de Fotbal pentru personalizarea tichetelor.

În aproximativ cinci zile, biletele personalizate vor reveni la FRF, urmând ca, din 13 martie, acestea să fie trimise online fanilor prin intermediul platformei Bilete.ro.

Pentru a ajunge la Campionatul Mondial, România trebuie să învingă Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și apoi câștigătoarea confruntării Slovacia vs. Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie. În cazul calificării, tricolorii ar urma să joace în grupe cu SUA, Paraguay și Australia.

