search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Academicianul Leon Dănăilă, recunoscut internațional, decorat cu Ordinul Militar al României pentru întreaga sa carieră

0
0
Publicat:

Un eveniment dedicat vieții și carierei academicianului Leon Dănăilă, personalitate emblematică a neurochirurgiei și cercetării medicale din România, a reunit joi seara numeroase personalități din domeniul științific, cultural, academic și religios, reprezentanți ai Bisericii, precum și membri ai presei, în Sala „Studio” a Teatrului Național București. Leon Dănăilă a fost decorat cu Ordinul Militar al României pentru o carieră excepțională, distincție conferită de colonelul dr. Adrian Constantin, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România, notează Agerpres.

Leon Dănăilă, personalitate emblematică a neurochirurgiei și cercetării medicale din România
Leon Dănăilă, personalitate emblematică a neurochirurgiei și cercetării medicale din România

Evenimentul a fost organizat de Asociația „Povestea vieții mele”, dedicată promovării valorilor autentice ale culturii și științei românești, în parteneriat cu Ministerul Culturii, Teatrul Național I.L. Caragiale și alți colaboratori. Seara cultural-științifică a inclus proiecții documentare, mărturii și momente artistice, evidențiind parcursul impresionant al academicianului.

 „Emoția devine liantul dintre noi toți. Aș defini această seară printr-un singur cuvânt: emoție. Emoția întâlnirii cu un om care a schimbat destine, a salvat vieți și a scris istorie prin știință, dar și prin caracter. Vom descoperi un destin construit din greutăți, sacrificii, voință și credință, dar mai ales dintr-o profundă apropiere față de oameni. (...) Este vorba despre cel care spune atât de des: Nu am vrut să fac avere din suferința bolnavilor”,  a declarat Vivien Cazan, președinta Fundației „Povestea vieții mele”, în deschiderea evenimentului:  

Cazan a subliniat impactul profesional al lui Leon Dănăilă: „Leon Dănăilă a efectuat peste 40.000 de operații pe creier, iar prin introducerea microscopului operator și a tehnologiei laser în neurochirurgie, a reușit să reducă rata mortalității de la 50-60% la 3-4%. Sunt cifre care impresionează, desigur, dar, dincolo de ele, se află vieți salvate, familii întregite și destine rescrise.”

În aplauzele sălii, acad. prof. dr. Leon Dănăilă a fost decorat cu Ordinul Militar al României. 

Suntem aici între oameni legați de același lucru - de dragostea pentru domnul profesor Leon Dănăilă. (...) Ordinul Militar de România se îmbogățește aducând în rândurile comandorilor pe domnul profesor Leon Dănăilă. Dumneavoastră sunteți participanți, nu spectatori”,  a spus colonelul Adrian Constantin.

Acad. prof. dr. Leon Dănăilă a mulțumit celor prezenți și a subliniat importanța credinței și a dăruirii în cariera sa.

„Cu credință și cu știință noi putem cuceri inimile tuturor și putem realiza fapte destul de mari. Credința este foarte importantă pentru om și, când pornești cu credință, sigur o să reușești în viață. Credința și sufletul sunt tratate în Biblie. Spitalele tratează corpul omului și aceste două entități nu se exclud, ele se ajută una pe alta, astfel încât, până la sfârșit, să iasă ceva bun din umanitatea și din comportamentul nostru pe care îl urmărim pas cu pas. Vă îmbrățișez pe toți și vă mulțumesc pentru acest gest. (...) Eu n-am venit aici pentru aplauze și nici pentru glorie, am venit să vă împărtășesc câteva cuvinte despre viața mea, despre felul în care am ajutat oamenii”, a declarat acesta. 

În cadrul evenimentului, Leon Dănăilă și-a povestit parcursul profesional și personal, de la bursele în Statele Unite, unde a asistat la operații efectuate cu microscopul operator, până la fondarea, în 1981, a Secției VII de Neurochirurgie Vasculară și Microneurochirurgie, singura de acest fel din România.

„Longevitatea nu se referă numai la perioada de prelungire a vieții, ci și la asigurarea unei calități superioare a ei, cu reducerea suferinței și dependenței. Medicina nu este o meserie, medicina este o misiune care trebuie dusă până la capăt, cu vocație, empatie, har și devoțiune, dar și cu dorința de a face bine pe ceilalți. Cărțile mele își vor spune și singure destinul, chiar în absența mea. Toată viața am luptat pentru dreptate, adevăr, fericire și sănătate. Ca să ajung până aici, cu sărăcia și lipsurile mele nesfârșite, a trebuit să înfrunt multe furtuni și valuri ale vieții și să găsesc putere de a depăși perioadele pline de ipocrizii, neîncredere, temeri, suspiciuni. (...) Am considerat neuroștiința ca pe una dintre cele mai importante laturi ale activității mele, cea mai nobilă, fără îndoială, cea mai folositoare și mai valoroasă, singura pe care nu o voi regreta nici atunci când voi deveni amintire”, a spus Dănăilă, referindu-se la mentorul său, profesorul Constantin Arseni. 

Acad. Prof. Dr. Leon Dănăilă, născut la 1 iulie 1933, la Darabani, județul Botoșani, a fost inclus de mediul științific internațional între cele 500 de genii ale secolului XX. Recunoscut ca „Sculptorul de creiere”, el a efectuat mii de operații complexe pe creier, a introdus microscopul operator și tehnici moderne de neurochirurgie, reducând mortalitatea în cazul anevrismelor intracerebrale și al neurinoamelor de acustic. A descoperit o nouă celulă cerebrală, „cordocyt”, și a publicat 64 de cărți, numeroase articole științifice, contribuind la peste 18 brevete și 10 inovații.

Leon Dănăilă rămâne un reper de modestie, perseverență și patriotism, un ambasador al excelenței românești în domeniul medical și științific, iar evenimentul de la Teatrul Național a adus un omagiu atât dimensiunii sale profesionale, cât și celei umane.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
digi24.ro
image
Cât ne costă planul de relansare economică. Cum promite Guvernul să reinvestească banii publici înapoi economie
stirileprotv.ro
image
Robert Negoiță a ieșit fără cătușe de la DNA. Surse Gândul: Este sub control judiciar cu cauțiune de 800.000 de lei
gandul.ro
image
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
mediafax.ro
image
Gigi Becali s-a convins de Joao Paulo după doar 26 de minute jucate de el pentru FCSB
fanatik.ro
image
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
libertatea.ro
image
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că practică o „diplomaţie patetică”
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
digisport.ro
image
Bulgarii se uită șocați la marea lovitură dată de România: Diferența este una uriașă
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Câți bani a plătit Simion pentru lobby, în încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere despăgubiri de milioane de dolari
antena3.ro
image
Dezvoltatorul care a dat țeapa imobiliară din sectorul 5 încă vinde apartamente. Păgubiții au mers peste notar
observatornews.ro
image
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
prosport.ro
image
Iluzia optică a momentului. Ai 11 secunde la dispoziţie să găseşti iepuraşul ascuns printre pisici
playtech.ro
image
După ce s-a aflat că are o relație cu Lewis Hamilton, Kim Kardashian a fost surprinsă cu alt bărbat. E un fotbalist celebru
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură pentru bărbatul care și-a părăsit soția după 34 de ani și s-a recăsătorit cu cea mai bună prietenă a fiicei sale
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat de 66 de ani a ajuns la spital după ce a fost despicat cu... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Vine urgia, iarna se întoarce cu MINUS 20 de grade, nămeţi şi viscol, 7 zile consecutive de intemperii
romaniatv.net
image
Prețul gazelor naturale nu se modifică. Ministrul Energiei anunță ce se întâmplă concret în următorul an
mediaflux.ro
image
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit în privința eliberării din spital
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical
click.ro
image
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Case turn tradiționale din peninsula Mani (© evlahos / Wikimedia Commons)
Originea locuitorilor dintr-o regiune izolată a Greciei, dezvăluită de un un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 3 zodii care au șanse să câștige la LOTO sau să primească o sumă mare de bani, în acest weekend
image
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical

OK! Magazine

image
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Modul în care găteşti puiul îţi poate îmbătrâni ficatul cu până la 20 de ani