Academicianul Leon Dănăilă, recunoscut internațional, decorat cu Ordinul Militar al României pentru întreaga sa carieră

Un eveniment dedicat vieții și carierei academicianului Leon Dănăilă, personalitate emblematică a neurochirurgiei și cercetării medicale din România, a reunit joi seara numeroase personalități din domeniul științific, cultural, academic și religios, reprezentanți ai Bisericii, precum și membri ai presei, în Sala „Studio” a Teatrului Național București. Leon Dănăilă a fost decorat cu Ordinul Militar al României pentru o carieră excepțională, distincție conferită de colonelul dr. Adrian Constantin, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România, notează Agerpres.

Evenimentul a fost organizat de Asociația „Povestea vieții mele”, dedicată promovării valorilor autentice ale culturii și științei românești, în parteneriat cu Ministerul Culturii, Teatrul Național I.L. Caragiale și alți colaboratori. Seara cultural-științifică a inclus proiecții documentare, mărturii și momente artistice, evidențiind parcursul impresionant al academicianului.

„Emoția devine liantul dintre noi toți. Aș defini această seară printr-un singur cuvânt: emoție. Emoția întâlnirii cu un om care a schimbat destine, a salvat vieți și a scris istorie prin știință, dar și prin caracter. Vom descoperi un destin construit din greutăți, sacrificii, voință și credință, dar mai ales dintr-o profundă apropiere față de oameni. (...) Este vorba despre cel care spune atât de des: Nu am vrut să fac avere din suferința bolnavilor”, a declarat Vivien Cazan, președinta Fundației „Povestea vieții mele”, în deschiderea evenimentului:

Cazan a subliniat impactul profesional al lui Leon Dănăilă: „Leon Dănăilă a efectuat peste 40.000 de operații pe creier, iar prin introducerea microscopului operator și a tehnologiei laser în neurochirurgie, a reușit să reducă rata mortalității de la 50-60% la 3-4%. Sunt cifre care impresionează, desigur, dar, dincolo de ele, se află vieți salvate, familii întregite și destine rescrise.”

În aplauzele sălii, acad. prof. dr. Leon Dănăilă a fost decorat cu Ordinul Militar al României.

Suntem aici între oameni legați de același lucru - de dragostea pentru domnul profesor Leon Dănăilă. (...) Ordinul Militar de România se îmbogățește aducând în rândurile comandorilor pe domnul profesor Leon Dănăilă. Dumneavoastră sunteți participanți, nu spectatori”, a spus colonelul Adrian Constantin.

Acad. prof. dr. Leon Dănăilă a mulțumit celor prezenți și a subliniat importanța credinței și a dăruirii în cariera sa.

„Cu credință și cu știință noi putem cuceri inimile tuturor și putem realiza fapte destul de mari. Credința este foarte importantă pentru om și, când pornești cu credință, sigur o să reușești în viață. Credința și sufletul sunt tratate în Biblie. Spitalele tratează corpul omului și aceste două entități nu se exclud, ele se ajută una pe alta, astfel încât, până la sfârșit, să iasă ceva bun din umanitatea și din comportamentul nostru pe care îl urmărim pas cu pas. Vă îmbrățișez pe toți și vă mulțumesc pentru acest gest. (...) Eu n-am venit aici pentru aplauze și nici pentru glorie, am venit să vă împărtășesc câteva cuvinte despre viața mea, despre felul în care am ajutat oamenii”, a declarat acesta.

În cadrul evenimentului, Leon Dănăilă și-a povestit parcursul profesional și personal, de la bursele în Statele Unite, unde a asistat la operații efectuate cu microscopul operator, până la fondarea, în 1981, a Secției VII de Neurochirurgie Vasculară și Microneurochirurgie, singura de acest fel din România.

„Longevitatea nu se referă numai la perioada de prelungire a vieții, ci și la asigurarea unei calități superioare a ei, cu reducerea suferinței și dependenței. Medicina nu este o meserie, medicina este o misiune care trebuie dusă până la capăt, cu vocație, empatie, har și devoțiune, dar și cu dorința de a face bine pe ceilalți. Cărțile mele își vor spune și singure destinul, chiar în absența mea. Toată viața am luptat pentru dreptate, adevăr, fericire și sănătate. Ca să ajung până aici, cu sărăcia și lipsurile mele nesfârșite, a trebuit să înfrunt multe furtuni și valuri ale vieții și să găsesc putere de a depăși perioadele pline de ipocrizii, neîncredere, temeri, suspiciuni. (...) Am considerat neuroștiința ca pe una dintre cele mai importante laturi ale activității mele, cea mai nobilă, fără îndoială, cea mai folositoare și mai valoroasă, singura pe care nu o voi regreta nici atunci când voi deveni amintire”, a spus Dănăilă, referindu-se la mentorul său, profesorul Constantin Arseni.

Acad. Prof. Dr. Leon Dănăilă, născut la 1 iulie 1933, la Darabani, județul Botoșani, a fost inclus de mediul științific internațional între cele 500 de genii ale secolului XX. Recunoscut ca „Sculptorul de creiere”, el a efectuat mii de operații complexe pe creier, a introdus microscopul operator și tehnici moderne de neurochirurgie, reducând mortalitatea în cazul anevrismelor intracerebrale și al neurinoamelor de acustic. A descoperit o nouă celulă cerebrală, „cordocyt”, și a publicat 64 de cărți, numeroase articole științifice, contribuind la peste 18 brevete și 10 inovații.

Leon Dănăilă rămâne un reper de modestie, perseverență și patriotism, un ambasador al excelenței românești în domeniul medical și științific, iar evenimentul de la Teatrul Național a adus un omagiu atât dimensiunii sale profesionale, cât și celei umane.