Preot misionar onorific la Catedrala Topoloveni-Argeș și foarte pasionat de istorie și detectarea de metale, Dan Pavel a făcut zilele trecute o descoperire spectaculoasă. Grație detectorului de metale pe care îl deține cu autorizație, a descoperit patru monede dacice vechi de aproximativ 2.300 ani.

Valoroasele monede, patru tetradrahme dacice, au fost găsite într-o pădure din zona orașului Topoloveni, unde erau îngropate la o adâncime de aproximativ 30 de centimetri. Nu este pentru prima oară când preotul Dan Pavel descoperă obiecte vechi și de valoare.

În perioada 2022-2024, acesta a mai găsit în zona Topoloveni o brățară celtică, o amuletă șamanică foarte veche și mai multe monede turcești, spunând că nu a primit până acum vreo recompensă pentru obiectele deosebite descoperite grație căutărilor efectuate cu detectorul de metale pe care îl deține. Găsirea monedelor turcești se datorează faptului că în trecut la Topoloveni a fost o comunitate de tătari, iar aceste monede erau larg folosite în secolele XVII-XVIII.

„După slujba de la biserică am mers într-o zonă unde am copilărit, în zona Topoloveni. Am căutat aproximativ trei sferturi de oră, după care am ajuns într-o zonă de unde se vede panorama orașului. Iar pe buza unei râpe detectorul de metale a emis un semnal puternic. Mi-am dat seama că era ceva acolo. Am început să sap și în scurt timp am găsit prima monedă dacică, foarte frumos realizată. Apoi am mai găsit în aceeași zonă încă trei monede dacice, la vreo 10 cenimetri una de cealaltă. Specialiștii mi-au spus ulterior că sunt tetradrahme dacice din secolul al III-lea înainte de Hristos”, a declarat preotul Dan Pavel pentru „Adevărul”.

Monedele dacice descoperite la Topoloveni au fost depuse la Direcția de Cultură Argeș, fiind întocmit câte un proces-verbal de predare-primire pentru fiecare monedă în parte. Și asta deoarece toate obiectele mai vechi de 100 de ani descoperite trebuie depuse la Direcția de Cultură Argeș, conform legislației, după care se face un proces-verbal de predare-primire și în termen de 18 luni se primește un răspuns, de la Direcția de Cultură Argeș sau de la Muzeul Județean Argeș.

La cât este evaluată o monedă dacică

Preotul Dan Pavel are mai multe nemulțumiri legat de faptul că până acum autoritățile nu i-au recunoscut descoperirile arheologice valoroase.

„Nu mă gândesc să primesc vreo recompensă financiară, deși legea permite asta, dar mă așteptam măcar să îmi fie trecut numele pe site-ul Repertoriului Arheologic Național pentru brățara celtică descoperită, fapt ce nu s-a întâmplat. Pentru mine ar fi fost ceva deosebit să fiu menționat acolo, că am descoperit un obiect de valoare. Legat de monedele descoperite zilele trecute, aștept să fiu contactat ulterior de autorități, să văd ce se mai întâmplă”, adaugă preotul Dan Pavel.

Conform Legii 182/2000, cei care descoperă obiecte valoroase vechi și le predau autorităților au dreptul la o recompensă bănească de în procent 30% din valoarea bunurilor.

Pe site-urile de specialitate, ca sume minime, o tetradrahmă dacică este evaluată între 400 și 1.000 de euro, prețul putând crește în funcție de valoarea acesteia.

„După predarea monedelor dacice la Direcția Județeană de Cultură Argeș și o primă identificare făcută de noi, vor fi trimise Muzeului Județean Argeș pentru expertizare și eventuală clasare. Tot expertul stabilește o anumită valoare de piață. Conform legislației, găsitorul poate primi un procent din aceasta. După asta, ordonatorul de credite poate bugeta achiziția. Din practică, am observat că procesul durează!”, a declarat pentru „Adevărul” Cristian Cocea, directorul Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Argeș.