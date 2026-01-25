search
Duminică, 25 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Un cățărător american celebru a urcat pe cel mai înalt zgârie-nori din Taiwan fără echipament. Evenimentul a fost transmis în direct

0
0
Publicat:

Cunoscutul cățărător american Alex Honnold a urcat duminică, 25 ianuarie, pe zgârie-norul Taipei 101 din Taiwan fără frânghii sau echipament de protecție. Este cea mai înaltă clădire din țară.

Alex Honnold urcă pe Taipei 101/FOTO: Capturi video Youtube/The Economic Times
Alex Honnold urcă pe Taipei 101/FOTO: Capturi video Youtube/The Economic Times

Mulțimea, care îl privea cu emoții de jos, a izbucnit în aplauze și urale atunci când alpinistul a ajuns în vârful turlei clădirii de 508 metri, la aproximativ 90 de minute după ce a început ascensiunea, scrie AP.

Purta un tricou roșu cu mânecă scurtă și a salutat publicul fluturând brațele deasupra capului.

A fost genul acela de moment în care te gândești: ce priveliște, e incredibil, ce zi frumoasă”, a spus el ulterior. „Bătea vântul foarte tare, așa că mă gândeam să nu cad de pe turlă. Încercam să-mi păstrez echilibrul. Dar a fost o poziție incredibilă, un mod minunat de a vedea Taipei.”

Honnold, cunoscut pentru ascensiunea fără echipamente de siguranță a peretelui El Capitan din Parcul Național Yosemite, a urcat pe unul dintre colțurile clădirii Taipei 101, folosind mici proeminențe în formă de L drept puncte de sprijin.

Periodic, a trebuit să ocolească și să se cațere pe lateralele unor structuri ornamentale mari care ies din turn, trăgându-se în sus doar cu mâinile goale.

Clădirea are 101 etaje, iar cea mai dificilă parte a fost segmentul central de 64 de etaje — așa-numitele „cutii de bambus” care dau clădirii aspectul său distinctiv. Împărțită în opt segmente, fiecare include opt etaje cu porțiuni abrupte, surplombante, urmate de balcoane, unde Honnold a făcut pauze scurte înainte de a continua ascensiunea.

Taipei 101/FOTO: Wikipedia
Taipei 101/FOTO: Wikipedia

Cățărarea a fost transmisă în direct pe Netflix, cu o întârziere de 10 secunde. Ascensiunea, programată inițial pentru sâmbătă, a fost amânată cu 24 de ore din cauza ploii.

Prezența unei mulțimi care îl încuraja a fost neobișnuită și puțin neliniștitoare la început pentru Honnold, ale cărui ascensiuni au loc, de regulă, în zone izolate. „Când pleci de la sol, e cam intens, sunt foarte mulți oameni care te privesc”, a spus el.

Dar, sincer, toți îți doresc binele. Practic, face ca întreaga experiență să pară mai festivă, cu atâția oameni drăguți care te susțin și se bucură.”

Ascensiunea a stârnit atât entuziasm, cât și îngrijorări legate de implicațiile etice ale transmiterii în direct a unui demers atât de riscant.

Honnold nu este primul alpinist care a urcat Taipei 101, dar este primul care a făcut-o fără frânghie. Alpinistul francez Alain Robert a escaladat clădirea în ziua de Crăciun din 2004, cu ocazia inaugurării a ceea ce era atunci cea mai înaltă clădire din lume.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
digi24.ro
image
Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii
stirileprotv.ro
image
Prognoză meteo Paște 2026 | Pe ce dată pică Paștele anul acesta și cum va fi vremea în România, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Un an de la furtul Coifului dacic. Detectiv de artă: „Coiful de la Coțofenești va fi returnat”
mediafax.ro
image
Clona Georginei Rodriguez a devenit faimoasă peste noapte. E confundată adesea cu iubita lui Cristiano Ronaldo
fanatik.ro
image
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
libertatea.ro
image
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
observatornews.ro
image
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei
cancan.ro
image
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
prosport.ro
image
Postul Paștelui 2026 începe mai devreme față de alți ani. Data exactă din calendar
playtech.ro
image
A fugit sau nu Miodrag Belodedici din România comunistă? Ce a discutat cu Valentin Ceaușescu și legătura cu Gică Hagi: „Nu a fost ca în cazul Nadiei”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
digisport.ro
image
România se va topi la propriu. Ce fenomene meteo extreme ne vor lovi în următoarea perioadă
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Vaslui, dispărut de patru zile, a fost găsit fără suflare într-o râpă. Unul din nepoți a făcut descoperirea macabră
kanald.ro
image
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
wowbiz.ro
image
Ce frumoasă este! Gabriela Cristea a slăbit enorm în ultimele luni. Mulți au acuzat-o că folosește filtre, dar nici vorbă. A ținut dietă și acum arată într-un mare fel! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Neptun intră în Berbec pe 26 ianuarie 2026! Cele trei zodii care vor fi direct afectate
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Zodia care trăiește ceva neașteptat. Perioada în care adevărul iese la suprafață. Deciziile care schimbă tot
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Durere fără margini la priveghiul lui Mario! Mama adolescentului ucis nu-și găsește liniștea: „Urlă ca un animal”. FOTO
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
vedete fit colaj jpg
Cultul corpului perfect la peste 45 de ani. Ce-au testat divele pe propria piele, ca să arate atât de bine
okmagazine.ro
? ??? ??? ?????? ???? ?? ???????? ????????? ??????? webp
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales
clickpentrufemei.ro
Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist
O descoperire rară în Neamț, pe șantierul autostrăzii A8
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!