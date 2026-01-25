Video Un cățărător american celebru a urcat pe cel mai înalt zgârie-nori din Taiwan fără echipament. Evenimentul a fost transmis în direct

Cunoscutul cățărător american Alex Honnold a urcat duminică, 25 ianuarie, pe zgârie-norul Taipei 101 din Taiwan fără frânghii sau echipament de protecție. Este cea mai înaltă clădire din țară.

Mulțimea, care îl privea cu emoții de jos, a izbucnit în aplauze și urale atunci când alpinistul a ajuns în vârful turlei clădirii de 508 metri, la aproximativ 90 de minute după ce a început ascensiunea, scrie AP.

Purta un tricou roșu cu mânecă scurtă și a salutat publicul fluturând brațele deasupra capului.

„A fost genul acela de moment în care te gândești: ce priveliște, e incredibil, ce zi frumoasă”, a spus el ulterior. „Bătea vântul foarte tare, așa că mă gândeam să nu cad de pe turlă. Încercam să-mi păstrez echilibrul. Dar a fost o poziție incredibilă, un mod minunat de a vedea Taipei.”

Honnold, cunoscut pentru ascensiunea fără echipamente de siguranță a peretelui El Capitan din Parcul Național Yosemite, a urcat pe unul dintre colțurile clădirii Taipei 101, folosind mici proeminențe în formă de L drept puncte de sprijin.

Periodic, a trebuit să ocolească și să se cațere pe lateralele unor structuri ornamentale mari care ies din turn, trăgându-se în sus doar cu mâinile goale.

Clădirea are 101 etaje, iar cea mai dificilă parte a fost segmentul central de 64 de etaje — așa-numitele „cutii de bambus” care dau clădirii aspectul său distinctiv. Împărțită în opt segmente, fiecare include opt etaje cu porțiuni abrupte, surplombante, urmate de balcoane, unde Honnold a făcut pauze scurte înainte de a continua ascensiunea.

Cățărarea a fost transmisă în direct pe Netflix, cu o întârziere de 10 secunde. Ascensiunea, programată inițial pentru sâmbătă, a fost amânată cu 24 de ore din cauza ploii.

Prezența unei mulțimi care îl încuraja a fost neobișnuită și puțin neliniștitoare la început pentru Honnold, ale cărui ascensiuni au loc, de regulă, în zone izolate. „Când pleci de la sol, e cam intens, sunt foarte mulți oameni care te privesc”, a spus el.

„Dar, sincer, toți îți doresc binele. Practic, face ca întreaga experiență să pară mai festivă, cu atâția oameni drăguți care te susțin și se bucură.”

Ascensiunea a stârnit atât entuziasm, cât și îngrijorări legate de implicațiile etice ale transmiterii în direct a unui demers atât de riscant.

Honnold nu este primul alpinist care a urcat Taipei 101, dar este primul care a făcut-o fără frânghie. Alpinistul francez Alain Robert a escaladat clădirea în ziua de Crăciun din 2004, cu ocazia inaugurării a ceea ce era atunci cea mai înaltă clădire din lume.