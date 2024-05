Primul astronaut de culoare selectat de NASA, acum în vârstă de 90 de ani, a ajuns în spațiu cu un zbor Blue Origin VIDEO

Fostul căpitan de aviație Ed Dwight, refuzat de NASA pentru zborul în spațiu din 1961, este acum cea mai în vârstă persoană care a ajuns la marginea spațiului cu firma spațială a lui Jeff Bezos.

La șaizeci și unu de ani de când a fost selectat, dar în cele din urmă refuzat pentru a deveni primul astronaut de culoare, Ed Dwight a ajuns în sfârșit în spațiu cu o rachetă Blue Origin - și a stabilit un alt record, scrie theguardian.com.

Duminică, la ora 10.37, compania spațială a lui Jeff Bezos a lansat misiunea NS-25 din vestul Texasului, marcând primul zbor spațial cu echipaj al Blue Origin din 2022, când racheta sa New Shepard a fost oprită la sol din cauza unei defecțiuni în timpul zborului.

La bord se aflau șase membri ai echipajului, inclusiv Dwight, un căpitan pensionat al forțelor aeriene americane care, la 90 de ani, devine cea mai în vârstă persoană care a ajuns la marginea spațiului.

În 1961, Dwight fusese ales de președintele John F. Kennedy pentru a se antrena ca astronaut la Aerospace Research Pilot School, dar, în cele din urmă, nu a fost selectat pentru Corpul astronauților Nasa.

De la intrarea în viața privată în 1966, Dwight a petrecut un deceniu ca antreprenor, înainte de a se îndrepta spre sculptură pentru a onora istoria negrilor, a precizat Blue Origin pe site-ul său. Dwight a creat monumente de mari dimensiuni ale diferitelor figuri majore de culoare, printre care Martin Luther King Jr, Frederick Douglass și Harriet Tubman, și are peste 130 de lucrări publice ale sale instalate în muzee și spații publice din SUA și Canada.

„Nu aveam nicio intenție de a fi astronaut. Acesta era ultimul lucru de pe lista mea de dorințe”, a declarat Dwight într-un documentar al National Geographic din 2023, The Space Race. „Dar odată ce mi s-a dat provocarea, atunci totul se schimbă”.

Locul lui Dwight a fost sponsorizat de Space for Humanity, o organizație non-profit dedicată extinderii accesului la spațiu.

Dwight devine cea mai în vârstă persoană care a zburat până la marginea spațiului, depășind recordul stabilit de actorul William Shatner, care a zburat cu un alt zbor Blue Origin în octombrie 2021.

Zborurile Blue Origin trec de linia Karman de 62 de mile de altitudine, o limită a spațiului acceptată la nivel internațional.

Regretatul John Glenn, fost astronaut și senator de Ohio, deține încă recordul de cea mai în vârstă persoană care a intrat pe orbita Pământului. În 1998, Glenn a fost trimis în spațiu la vârsta de 77 de ani cu ajutorul navetei spațiale Discovery.

După aterizarea capsulei, Dwight a ieșit din capsulă, a bătut cu pumnul în aer și a spus: „Am crezut că nu am nevoie de asta în viața mea, dar acum am nevoie de asta în viața mea. Sunt extaziat... A fost o experiență care mi-a schimbat viața. Toată lumea trebuie să facă asta”.

Printre ceilalți membri ai echipajului se numără Mason Angel, capitalist de risc, Sylvain Chiron, fondator al unei fabrici de bere artizanală, Kenneth Hess, inginer de software, Carol Schaller, expert contabil pensionar, și pilotul Gopi Thotakura.

În ultimii ani, turismul spațial, condus în mare parte de miliardari precum Bezos, Elon Musk și Richard Branson, s-a extins rapid.

În august anul trecut, compania de zboruri spațiale Virgin Galactic, fondată de Branson, a transportat cu succes șase turiști, inclusiv primul duo mamă-fiică, într-un zbor suborbital care a permis pasagerilor să vadă curbura Pământului.

Între timp, în 2021, compania SpaceX a lui Musk a lansat primul echipaj de „astronauți amatori” din lume într-un zbor privat care a orbitat în jurul Pământului timp de trei zile, o călătorie pe care comandantul misiunii, Jared Isaacman, a descris-o ca fiind „o călătorie extraordinară” după aterizare.