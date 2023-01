Sursele de inspirație pentru „Urzeala Tronurilor”. Ce evenimente istorice reale se găsesc la baza întâmplărilor din serial

Una dintre cele mai populare seriale este fără îndoială Game of Thrones, plin de suspans, aventură, intrigă și personaje de toate felurile. Multe dintre evenimentele petrecute în serial ar fi putut fi inspirate sau au corespondență în evenimente istorice reale.

Serialul Game of Thrones este unul dintre cele mai urmărite producții cinematografice din ultimul deceniu, cu numeroase serii care implică multă acțiune, intrigă dar și elemente fantastice. Evenimentele din Game of Thrones, după seria de cărți ale George R.R. Martin, este plasată într-o lume imaginară, cu propria geografie și istorie.

O serie de evenimente reale, istorice, ar fi putut inspira întâmplările din povestea lui R.R. Martin sau pur și simplu se potrivesc de minune cu ceea ce se întâmplă în acele ținuturi fantastice.

Războiul rozelor, principala sursă de inspirație

George R.R. Martin recunoaște deschis că a fost inspirat în scrierea volumelor sale de Războiul Rozelor. Mai precis, este vorba despre un conflict cât se poate de real și de cunoscut în istorie, care s-a întins pe durata a trei decenii, între 1455 și 1485.

Războiul Rozelor a fost un conflict pentru putere între marile familii englezești York și Lancaster. Miza era tronul Angliei. Războiul a fost marcat de intrigi, trădare, asasinate și lupte sângeroase. Lupta dintre York și Lancaster seamănă izbitor cu conflictul din familiile Lannister și Stark din Game of Thrones.

Se poate face oricând o paralelă în Game of Thrones, ”War of Five Kings” și Războiul Rozelor. Joffrey seamănă cu Eduard de Lancaster, Ned Stark cu Richard de York, iar Cersei cu Margareta de Anjou.

În plus, Războiul Rozelor se termină atunci când Henry Tudor, reprezentantul celei de-a treia facțiuni care a intrat în joc pentru tronul Angliei, s-a căsătorit cu Elisabeta de York, reprezentata unei dintre casele regale cu tradiție în Albionul medieval.

Așa se întâmplă și în Game of Thrones atunci când Daenerys Targaryen se căsătorește cu Jon Snow. De altfel R.R. Martin recunoaște că a fost inspirat de evenimentele petrecute în Anglia secolului al XV-lea, adică, mai precis, Războiul Rozelor.

„Sursa mea de inspirație pentru povestea asta a fost cel de-a patrulea volum al istoriei Plantageneților, scris de Thomas B. Costain în anii 50. Este istorie de modă veche: fără analize socio-enomice sau schimbări culturale, concentrându-se pe războaie, crime, comploturi, trădări, toate lucrurile astea savuroase. Constain a făcut o treabă excelentă cu Plantageneții așa că am încercat și eu să fac cu cei din familia Targaryen”, preciza George R.R. Martin pentru ”The Guardian”.

Zidul lui Hadrian și „The Wall”

Una dintre cele mai faimoase locații din Game of Thrones este „The Wall” sau Zidul, o structură defensivă uriașă, din gheață, care desparte lumea regatelor din Westeros de sălbăticia nordului. Principala amenințare asupra civilizației din Westeros o reprezentau triburile sălbatice de „wildlings”.

Zidul din Game of Thrones seamănă izbitor cu Zidul lui Hadrian, o construcție defensivă reală și faimoasă din antichitate, având același scop ca în poveștile lui R.R. Martin. Zidul lui Hadrian, cel real, se întinde între Wallsend și Solway, separând practic Anglia de astăzi de Scoția zilelor noastre.

Rolul său era de a proteja frontiera de nord-vest a Imperiului Roman. Propriu-zis proteja Britania romană, o provincie în plin avânt, de sălbăticia nordică, populată de triburile picților, războinici celți neînfricați care făceau raiduri frecvente în teritoriile romane.

Picții este posibil să fi servit ca sursă de inspirație pentru acei „wildlings” din Game of Thrones. De altfel, George R.R. Martin a recunoscut că ideea unui zid uriaș de gheață care să despartă Westeros de sălbăticia nordului i-a venit după o vizită la Zidul lui Hadrian.

Triburile de călăreți războinici și puternicii dothraki

Una dintre cele mai faimoase și interesante facțiuni din Game of Thrones sunt războinicii nomazi dothraki. Aceștia sunt o hoardă puternică iubitoare de viața ecvestră, condusă de Khal Drogo, jucat de faimosul actor american Jason Momoa.

Triburile dothraki seamănă izbitor cu mongolii, hunii, dar și alte populații de călăreți războinici din Asia Centrală. Atât prin modul de viață, legătura cu calul, caracterul războinic și uneori cruzimea. Inclusiv titulatura de Khal, adică lider, seamănă cu cea de Han, adică conducător al triburilor mongole. Khal Drogo este asemănat cu Ghenghis Han.

Ambii erau niște lideri puternici, mână de fier, care aplicau inamicilor pedepse caracterizate prin cruzime. Ghenghis Han obișnuia să ordone turnarea de argint încins pe capul condamnaților în timp ce Khal Drogo făcea același lucru dar foloseau aurul topit.

Chiar și moartea celor doi, personajul fictiv și cel real, seamănă. Khal Drogo moare sufocat după ce rana i s-a infectat. Ghenghis Han, de asemenea, a murit din cauza unei septicemii provocate de o rană.

George R.R. Martin a precizat că s-a inspirat, atunci când a creat triburile dothraki de modul de viață al hunilor, alanilor, triburilor turcice și chiar a unor populații ameridiene.