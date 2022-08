Serialul HBO „House of the Dragon“, audiență și mai mare la al doilea episod

„Game of Thrones“ a fost un fenomen de televiziune, iar „House of the Dragon“ promite să fie și mai mult. Noul serial difuzat de HBO și HBO Max se bucură de un succes uriaș, iar audiența crește de la un episod la altul.

După ce a devenit producția cu cea mai bună premieră din istoria postului, serialul continuă să facă ratinguri uriașe. 10,2 milioane de telespectatori au urmărit duminică, în SUA, cel de-al doilea episod din „House of the Dragon“. Audiența a crescut ușor față de primul episod, care a fost cea mai bună premieră din istoria HBO (9,98 milioane de telespectatori), potrivit Business Insider.

Tinând cont de audiențele uriașe, HBO a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că va produce și al doilea sezond din „House of the Dragon“. Până acum a serialul fost primit favorabil de critici și public, cu un scor de 83% pe Rotten Tomatoes și un scor de 85% din partea publicului.

Bazat pe o carte scris de George R.R. Martin

„House of the Dragon“ este unul dintre cele mai așteptate seriale din acest an. Bazată pe cartea „Fire & Blood“/„Foc şi sânge“, scrisă de George R.R. Martin, seria de 10 episoade spune povestea Casei Targaryen iar acțiunea are loc cu 200 de ani înainte de întâmplările din „Game of Thrones“. Din distribuţie fac parte: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel şi Rhys Ifans.

Paddy Considine este regele Viserys Targaryen, ales de lorzii din Westeros la conducerea regatului, ca urmaş al regelui Jaehaerys Targaryen, la Marele Consiliu de la Harrenhal. Un om blând, cald şi decent, Viserys vrea să ducă mai departe moştenirea bunicului său. Însă, nu întotdeauna oamenii buni se pot dovedi şi regi mari.

Matt Smith este prinţul Daemon Targaryen, fratele mai mic al regelui Viserys şi moştenitor al tronului. Inegalabil luptător şi călăreţ de dragoni, Daemon are adevăratul sânge de dragon. Dar se spune că atunci când se naşte un Targaryen, zeii dau cu banul.

Olivia Cooke este Alicent Hightower, fiica lui Otto Hightower, Mâna Regelui, şi cea mai plăcută femeie din cele Şapte Regate. A crescut la Red Keep, aproape de rege şi cercul său intim, şi dovedeşte nu doar o eleganţă aparte, ci şi o perspicacitate politică de invidiat.

Emma D’Arcy este Prinţesa Rhaenyra Targaryen, primul copil al regelui, cu sânge pur Valyrian, călăreaţă de dragoni. Mulţi ar spune că Rhaenyra s-a născut cu toate avantajele din lume, însă nu s-a născut bărbat.