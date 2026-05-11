Horoscop marți, 12 mai. Taurii trebuie să fie atenți la relația cu partenerul, iar Berbecii riscă pierderi financiare

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 12 mai.

Berbec

Iubire - Vă răzgândiți, reevaluați comportamentele celor din anturaj și decideți cu greu ce atitudine să adoptați. Bine ar fi să mai aveți răbdare.

Sănătate - Mânuiți cu grijă ustensilele! Vorbiți mai mult ca de obicei și vă zboară mintea,pierdeți concentrarea. Vă puteți accidenta.

Bani - Sunteți împrăștiat și uitați cardul, portofelul. Vi se returnează sau evitați pierderile, dar fiți mai precaut. Data viitoare puteți avea pierderi definitive.

Taur

Iubire - Fiți atenți la persoane care încearcă să submineze relația cu partenerul. Verificați zvonurile și bârfa!

Sănătate - Alegeți exerciții ușoare, sistemul digestiv revine la normal și e indicat să vă bucurați de starea de bine.

Bani - Continuați să depuneți efort constant. Recompensele apar ulterior, acum e momentul de activitate intensă.

Gemeni

Iubire - Ceilalţi vă întrerup constant cu întrebări, nevoie de sfaturi, dorinţă de a împărtăşi veşti.

Sănătate - E indicat să îi atrageţi pe ceilalţi către activităţi liniştite. Spre exemplu yoga sau măcar vizionarea unui film.

Bani - Nu puteţi termina proiectele financiare fără răspunsuri şi detalii de la colegi.

Rac

Iubire - Sugestiile partenerului sunt decente și mature, dar trebuie să acceptați că e nevoie de un compromis.

Sănătate - Vă puteți răni din neglijență în propria casă sau bucătărie. Manevrați cu grijă ustensilele!

Bani - Acceptați alte opinii când e vorba de achiziții. Lucrurile pe care le vizați pot avea o variantă mai rezonabilă la preț.

Leu

Iubire - Aveți parte de noi începuturi, de persoane noi, cu perspective proaspete și interesante.

Sănătate - Luați o pauză, relaxați-vă, mergeți la alergat în parc sau la sală. Apoi odihniți-vă!

Bani - Cel mai rapid și eficient munciți azi singur. Vă ocupați de sarcinile ce vă revin, plus că aveți timp și de comisioane.

Fecioară

Iubire - Vi se schimbă anturajul. Fie pleacă dintre prieteni în alte locații, fie relațiile se modifică.

Sănătate - E nevoie să abordați exercițiile și remediile mai în profunzime. Dacă lucrați superficial, efectele se lasă așteptate.

Bani - Faceți investiții pentru viitorul financiar personal. Amânați colaborările și ocupați-vă de contul personal.

*Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică.