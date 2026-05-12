search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Primarul Londrei cere ca Partidul Laburist să promită revenirea în Uniunea Europeană, la următoarele alegeri generale

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat pentru CNBC că Partidul Laburist aflat la guvernare ar trebui să îşi asume oficial obiectivul revenirii Regatului Unit în Uniunea Europeană, la următoarele alegeri generale, transmite CNBC.

Sadiq Khan, primarul Londrei FOTO: Getty Images
Sadiq Khan, primarul Londrei FOTO: Getty Images

Într-un interviu acordat CNBC, Khan a recunoscut rezultatele slabe obţinute de laburişti la alegerile locale de săptămâna trecută şi a cerut guvernului condus de premierul Keir Starmer să fie "mai curajos şi mai îndrăzneţ".

"Oamenii sunt frustraţi de lipsa vitezei de implementare", a spus Khan, avertizând că partidul riscă să piardă următoarele alegeri generale "destul de grav", scrie News.

Primarul Londrei a salutat discursul recent al lui Starmer, în care premierul a sugerat reconstruirea relaţiilor cu Uniunea Europeană, inclusiv o apropiere mai mare de piaţa unică şi uniunea vamală europeană.

Khan a mers însă mai departe şi a cerut explicit ca Partidul Laburist să includă în programul electoral promisiunea revenirii în UE dacă va câştiga următorul scrutin parlamentar, care trebuie organizat cel târziu până în august 2029.

Marea Britanie a părăsit Uniunea Europeană în 2020, după referendumul din 2016 în care 52% dintre alegători au susţinut Brexitul.

Khan a descris Brexitul drept "cel mai mare act de auto-sabotaj economic făcut vreodată de o ţară".

El a afirmat că revenirea în cea mai mare piaţă comercială aflată "la uşa Marii Britanii" ar reprezenta cea mai bună soluţie pentru combaterea crizei costului vieţii şi pentru stimularea prosperităţii economice.

Primarul Londrei a invocat şi schimbările majore din economia globală de la venirea laburiştilor la putere în 2024, inclusiv tarifele comerciale introduse de administraţia Donald Trump şi conflictele din Iran şi Ucraina, despre care spune că au alimentat creşterea costului vieţii şi a preţurilor la energie.

Referindu-se la relaţia cu SUA, Khan l-a descris pe Trump drept "imprevizibil", afirmând că este dificil de construit o relaţie stabilă cu un lider care schimbă acordurile şi politicile "în câteva zile sau săptămâni, în funcţie de dispoziţie".

Totuşi, el a spus că relaţia dintre Londra şi Washington depăşeşte "personalităţile" şi a apreciat că Starmer a reuşit să transmită mesajul că Marea Britanie poate menţine relaţii apropiate atât cu SUA, cât şi cu Uniunea Europeană.

Khan a recunoscut că unele realizări ale guvernului laburist au fost umbrite de "greşeli şi incidente de bază", descriind rezultatul recentelor alegeri locale drept "mai mult decât o corecţie severă" pentru partid.

Cu toate acestea, el a avertizat împotriva înlocuirii rapide a lui Keir Starmer, argumentând că investitorii internaţionali văd în continuare Marea Britanie drept o ţară care oferă stabilitate şi predictibilitate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
digi24.ro
image
Cele mai bine îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Ținutele cu care au strălucit pe covorul roșu. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Avocatul Poporului anunță pentru Gândul că sesizează CCR pentru Ordonanța de Urgență dată de Bolojan după demitere. Renate Weber: “Este foarte grav ce s-a întâmplat. E prima dată când văd așa ceva de când Constituția e în vigoare”
gandul.ro
image
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
mediafax.ro
image
Mitul austerității pentru șefii din Energie. Cum au reușit directorii companiilor de stat să-și mărească veniturile, chiar sub tăierile lui Bolojan
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan cheamă PSD la guvernare: „E responsabilitatea lor să vină cu soluții”. Ce vot ar da propunerii lui Sorin Grindeanu ca premier
libertatea.ro
image
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
digisport.ro
image
Astăzi, 12 mai, s-a născut Katherine Hepburn. Actrița a fost nominalizată de 12 ori la Oscar. „Dacă respecți toate regulile, pierzi toată distracția”
click.ro
image
Comuna din România cu rată de colectare a taxelor și impozitelor de aproape 100%, al treilea an la rând. Localnic: „Plătesc cu drag”
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Primele cireşe româneşti apar în câteva zile, iar fermierii au stabilit deja preţul
observatornews.ro
image
Primele imagini cu Cabral și Andreea, după ce s-a aflat despre DIVORȚ‼️ Încă trăiesc împreună, dar își fac viața separat. Au renunțat amândoi la verighete și...😲 😲
cancan.ro
image
Pensia medie - 2.821 lei, pensia de urmaș - 1.524 lei, de invaliditate - 1.084. Vești rele pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Harta sărăciei din România. Zonele în care oamenii trăiesc cel mai greu, potrivit datelor oficiale
playtech.ro
image
“Gnahore și Boateng la Rapid!” Daniel Pancu, sfătuit să-i transfere pe fundașii lui Dinamo, liberi de contract
fanatik.ro
image
Investigațiile pe care le așteaptă AUR după ce Viktor Orban a pierdut puterea. Dan Dungaciu: ”Lucrurile trebuie clarificate la modul serios”
ziare.com
image
Haos total la Real Madrid: Kylian Mbappe refuză să mai joace pe Bernabeu!
digisport.ro
image
Cele 3 zodii lovite de schimbări neașteptate pe 12 mai 2026. Un adevăr iese la suprafață, iar destinul lor se schimbă radical
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Avertisment privind hantavirus! Nu este un nou COVID-19
mediaflux.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
click.ro
image
Prețuri surprinzătoare în supermarketurile din Olanda. Ce a cumpărat un bărbat cu 27 de euro: „Asta înseamnă afaceri, nu?”
click.ro
image
Cum se pregătește omleta japoneză făcută în apă. Rețeta specială folosită de un bucătar celebru
click.ro
Nicolae al României de 10 Mai 2026 FOTO Instagram (4) jpg
Regalitate în afara Palatului: Nicolae și Alina‑Maria ai României, celebrare spectaculoasă de 10 Mai
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu ce gând a plecat Andreea Perju de la nunta Andreei Bălan: „Nu am nevoie”
image
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”

OK! Magazine

image
Dieta strictă a Prințesei Kate spune multe despre stilul său de viață actual. Care este totuși ”plăcerea sa vinovată”

Click! Pentru femei

image
Are un nou iubit? Mariah Carey, surprinsă în compania unui bărbat misterios

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani