Seif furat dintr-o locuință din Timiș, golit și abandonat pe câmp. Hoții au fugit cu zeci de mii de lire și lei

Un bărbat de 42 de ani, plecat în străinătate, a rămas fără seiful din locuință, după ce mai multe persoane au pătruns în casă, l-au furat, l-au tăiat și apoi l-au abandonat pe câmp. În seif se aflau 26.000 de lire sterine şi 20.000 de lei.

„La data de 1 aprilie 2026, în jurul orei 17:33, poliţiştii Secţiei 2 Rurale Săcălaz au fost sesizaţi de către un bărbat de 31 de ani cu privire la faptul că, pe un drum agricol dintre localităţile Beregsău Mare şi Cărpiniş, ar fi fost găsit un seif metalic abandonat, pe care s-ar fi observat urme de forţare”, a transmis, miercuri seară, IPJ Timiş.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că seiful ar fi fost sustras dintr-un imobil aparţinând unui bărbat, în vârstă de 42 de ani, situat în localitatea Cărpiniş, judeţul Timiş.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că proprietarul imobilului este plecat în străinătate.

Persoane necunoscute ar fi intrat, au luat seiful în care se aflau 26.000 de lire sterine şi 20.000 de lei, l-au tăiat şi apoi l-au abandonat pe câmp.