Video Momentul în care un bărbat „zboară” cu mașina peste șase benzi de autostradă, „ca un meteor”

Un șofer de 70 de ani a pierdut controlul volanului și a „zburat” cu mașina peste șase benzi de autostradă, într-un incident spectaculos petrecut în Bay Shore, New York. Scenele au fost surprinse de o cameră de bord și par desprinse dintr-un film de acțiune.

Incidentul spectaculos a avut loc miercuri, 3 septembrie, în jurul orei 17:00. Șoferul, aflat la volanul unui autoturism Honda, a accelerat brusc și a urcat pe un terasament acoperit cu iarbă, care a funcționat asemenea unei rampe. În câteva secunde, mașina a fost proiectată în aer și a traversat complet cele șase benzi ale autostrăzii Sunrise, una dintre cele mai circulate din Long Island.

Vehiculul s-a oprit abia după ce a lovit un copac de pe partea opusă a șoselei. În ciuda impactului violent, bărbatul a scăpat doar cu răni ușoare și a fost transportat la spital pentru investigații.

„Părea un meteor care traversa autostrada”

Momentul a fost surprins de camera de bord a unui alt șofer, care a descris scena ca fiind ireală. „Părea un meteor care traversa autostrada. La început nu mi-am dat seama că era o mașină”, a povestit Brandon Hyacinthe, martor aflat în trafic, a cărui mașină se afla la doar câțiva metri de „autoturismul zburător”, potrivit publicației News 12.

Autoritățile au subliniat că, având în vedere ora și traficul intens, este un miracol că nimeni altcineva nu a fost rănit. Imaginile video surprinse în timpul accidentul au fost publicate pe rețelele sociale și au devenit virale.