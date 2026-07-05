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Se știe data la care Soarele va distruge Planeta Pământ. Ce au descoperit oamenii de știință

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Data sfârșitului lumii a fost stabilită deja, dar mai este mult timp până planeta noastră, Pământ, să fie distrusă.

Planeta Pământ
Planeta Pământ FOTO: FOTO: 123 RF

Noile cercetări sugerează că Pământul va fi distrus când Soarele va muri, peste aproximativ cinci miliarde de ani.

Astronomii de la Universitatea din St. Andrews au studiat ce se întâmplă cu planetele după moartea soarelui, oferind o privire asupra viitorului sistemului solar.

Echipa de cercetători de la universitatea scoțiană a folosit Telescopul Spațial James Webb al NASA/ESA/CSA pentru a observa o exoplanetă de dimensiunea lui Jupiter, numită WD 1856 b, trecând în fața stelei sale gazdă „moarte”, scrie Metro.

Au reușit să măsoare masa și temperatura planetei și chiar să-i detecteze atmosfera.

Cercetătorii au descoperit că planeta este „semnificativ mai caldă” decât se așteptau și au stabilit cum a ajuns, cel mai probabil, pe orbita sa.

Echipa a explicat că, peste aproximativ cinci miliarde de ani, Soarele va rămâne fără hidrogen în nucleu și se va umfla până la o dimensiune de peste 100 de ori mai mare decât cea actuală, transformându-se într-o stea gigantică roșie.

Apoi își va pierde straturile exterioare și își va încheia viața. Mercur, Venus și, posibil, Pământul vor fi distruse de steaua gigantică roșie, potrivit studiului publicat în revista Nature.

Dar, la fel ca în cazul majorității fenomenelor din spațiu, există încă multe necunoscute.

Una dintre acestea este soarta planetelor mai îndepărtate. Ele sunt alcătuite în principal din hidrogen și heliu, iar printre cele mai cunoscute din această categorie se numără Jupiter și Saturn.

Cercetătorii au explicat că descoperirea și studierea planetelor care orbitează în jurul rămășițelor stelelor asemănătoare Soarelui după dispariția acestora reprezintă o modalitate de a afla ce s-ar putea întâmpla în propriul nostru Sistem Solar într-un viitor îndepărtat.

Ce este „planeta ciudată” WD 1856 b?

Exoplaneta cu acest nume a fost descoperită în 2020, orbitând în jurul WD 1856+534, la aproximativ 80 de ani-lumină de Pământ, o distanță pe care ar dura peste un milion de ani să o parcurgem folosind tehnologia modernă a rachetelor.

A fost observată cu ajutorul satelitului TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) al NASA și al Telescopului Spațial Spitzer.

Autorul principal al studiului, dr. Ryan MacDonald, de la Universitatea din St Andrews, a declarat: „Planeta este cu adevărat ciudată.

Are aproximativ dimensiunea lui Jupiter, dar pitica albă pe care o orbitează are dimensiunea Pământului, așa că planeta este de șapte ori mai mare decât steaua sa.”

Ceea ce este atât de neobișnuit la WD 1856 b este orbita sa „extrem de apropiată” de steaua gazdă, la o distanță de 50 de ori mai mică decât cea la care Pământul orbitează în jurul Soarelui, a spus dr. MacDonald.

A fost prima descoperire de acest gen a unei planete intacte care orbitează la mică distanță de o pitică albă.

Însă dr. MacDonald a afirmat că, dacă WD 1856 b ar fi orbitat inițial la acea distanță, ar fi fost distrusă pe vremea când steaua era o gigantă roșie.

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