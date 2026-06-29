Viața de după moartea Soarelui: scenariul neașteptat în care Pământul supraviețuiește

Un nou studiu sugerează că Pământul ar putea, în anumite condiții, să supraviețuiască fazei finale a evoluției Soarelui, chiar dacă planetele aflate pe orbitele mai apropiate, Mercur și Venus, vor fi foarte probabil distruse.

Cercetarea, publicată pe 19 iunie în revista Astronomy & Astrophysics, se bazează pe simulări computerizate de ultimă generație și pe modele de evoluție stelară, care reanalizează soarta finală a sistemului solar, notează publicația Earth Sky.

Deși nu face referire la posibilitatea menținerii vieții pe Pământ, studiul propune o variantă alternativă pentru planeta noastră, care până acum era considerată destinată dispariției sigure în momentul în care Soarele se va transforma într-o gigantă roșie.

În aproximativ 5 miliarde de ani, Soarele va rămâne fără hidrogenul din nucleu și va începe să se extindă semnificativ, intrând în faza de gigantă roșie, urmată de o etapă și mai avansată de evoluție, înainte de a deveni o pitică albă.

Cercetătorii explică faptul că, în această etapă, Pământul va fi supus la două forțe opuse: pe de o parte, forțele mareice ale Soarelui în expansiune, care tind să atragă planeta spre stea, iar pe de altă parte, pierderea de masă a Soarelui, care îi reduce gravitația și ar putea permite Pământului să se îndepărteze pe o orbită mai largă.

„Soarta Pământului depinde de un echilibru delicat între aceste două efecte. Dacă forțele mareice domină, planeta este înghițită. Dacă pierderea de masă domină, Pământul scapă pe o orbită mai largă”, a explicat Mats Esseldeurs, doctorand la Universitatea KU Leuven și autor principal al studiului.

Pentru a ajunge la aceste concluzii, cercetătorii au folosit modele de evoluție stelară și observații ale unor stele aflate în stadii avansate de viață, inclusiv o stea asemănătoare Soarelui, L2 Puppis, situată la aproximativ 200 de ani-lumină.

Această stea pierde masă într-un ritm ridicat și este înconjurată de un disc de materie, în care ar putea exista chiar o planetă de dimensiuni foarte mari, de 12 până la 16 ori masa lui Jupiter.

Simulările arată că, deși Soarele își va extinde atmosfera până la dimensiuni de sute de ori mai mari decât în prezent, pierderea de masă ar putea slăbi atracția gravitațională suficient încât Pământul să „scape” de înghițire.

Totuși, cercetătorii subliniază că există încă incertitudini majore legate de cantitatea de masă pe care Soarele o va pierde în ultimele sale etape de viață.

Chiar dacă Pământul ar putea supraviețui, modelele indică faptul că Mercur și Venus nu vor avea aceeași soartă și vor fi cel mai probabil distruse în faza de gigantă roșie.

Studiul va fi completat de observații viitoare, inclusiv prin misiunea europeană PLATO, care va studia planete asemănătoare Pământului din jurul stelelor vechi și va ajuta la o înțelegere mai precisă a evoluției sistemelor planetare.